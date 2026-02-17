Zee Rajasthan
जल जीवन मिशन में घोटाला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा- गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम

JJM Scam Rajasthan: राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पंचम सत्र जारी है. गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने विधानसभा परिसर में मीडिया से रूबरू होते हुए जल जीवन मिशन को एक महत्वाकांक्षी योजना बताया है.

Published: Feb 17, 2026, 08:37 PM IST | Updated: Feb 17, 2026, 08:37 PM IST

JJM Scam Rajasthan: राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पंचम सत्र जारी है. मंगलवार को विधानसभा परिसर में गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने विधानसभा परिसर में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य राजस्थान के प्यासे कंठों की प्यास बुझाना था.

यह योजना भारत सरकार के सहयोग से शुरू की गई थी, ताकि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा सके. मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि दुर्भाग्यवश, पिछली सरकार के कार्यकाल में, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तब इस मिशन को गंभीर क्षति पहुंचाई गई.

अधिकारियों और कुछ राजनेताओं की साठ-गांठ के कारण भारत सरकार द्वारा दिए गए धन का दुरुपयोग किया गया. उन्होंने बताया कि वर्तमान में जांच एजेंसियां इस मामले में कार्रवाई कर रही हैं, उस समय के मंत्री जेल जा चुके हैं, कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय हुई है और विस्तृत जांच जारी है.

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है कि चाहे जल जीवन मिशन का मामला हो, चाहे पेपर लीक प्रकरण हो, चाहे मादक पदार्थ माफिया का मुद्दा हो या कोई भी अपराध व किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. कानून के तहत सख्त कार्रवाई कर अपराधियों को सजा दिलाना हमारी प्राथमिकता है.

