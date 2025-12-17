टीकाराम जूली झूठे बयानों से जनता को भ्रमित कर रहे, कांग्रेसी तो किसानों का खून चूसने में लगे थे- जवाहर सिंह बेढम

Rajasthan Politics: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की भजनलाल सरकार पर आरोप लगाए. इसके बाद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बयान जारी कर कहा कि जूली ने झूठे तथ्यों के आधार पर राजस्थान की जनता को भ्रमित कर रहे हैं. जूली अपने कार्यकाल को भूल गए जब वे अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री थे और राजस्थान में जंगल राज था और कानून व्यवस्था चौपट थी, जनता त्राहिमाम कर रही थी.

गृह राज्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस ने अपनी बजट घोषणाओं में से 40 परसेंट भी पूरी नहीं की थी, लेकिन मीडिया में आकर ये जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं. इन्होंने कभी भी सदन में बहस नहीं की, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के किए गए विकास कार्यों से ये कुंठित हो रहे हैं और इनको राजस्थान का विकास पच नहीं रहा है. आए दिन इनके नेता और नेता प्रतिपक्ष प्रेस के सामने आकर झूठे तथ्य पेश करने लग जाते हैं. इनके पास पांच साल बनाम दो साल का कोई जबाव नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गृह राज्यमंत्री ने कहा मुख्यमंत्री ने बिजली के उत्पादन में वृद्धि की है. राइजिंग राजस्थान करके देश-विदेश के उद्यमियों को बुलाकर के रोजगार स्थापित करने की बात की है. 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर आ गए हैं. कांग्रेस सरकार में तो गैंगवार होती थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, लूट-नकबजनी की घटनाएं बढ़ रही थी और कांग्रेस उस समय कार्रवाई करने से भी बचती थी. इन्होंने प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाने का काम किया.

गृह राज्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान को विकास के पथ पर लाए हैं और तीव्र गति से विकास हो इसके लिए योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना के साथ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के विजन के अनुसार विकसित राजस्थान बनाने के सपने को पूरा करने जा रहे हैं.

गृह राज्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता तो किसानों का खून चूसने में लगे थे. हमारी सरकार ने तो एक तरफ जहां गेहूं पर 150 रुपए बोनस देने का काम किया. दूसरी तरफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6 हजार रुपए को बढ़ाकर मुख्यमंत्री ने 9 हजार तक कर दिया है.

हमने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर के बुढ़ापे की लाठी बनकर उनका सहयोग करने का काम किया है और इस राजस्थान को अपराध मुक्त करने, लोगों को प्रचुर मात्रा में पानी मिले इसकी व्यवस्था की है, उद्योग स्थापित हों इसकी भी व्यवस्था की है. राजस्थान आत्मनिर्भर बने, बिजली उत्पादन में प्रथम श्रेणी में आए इसके लिए मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं.