जयपुर में जल प्रबंधन और योजनाओं पर सरकार सख्त, मंत्री जोगाराम पटेल ने अधिकारियों को दिए निर्देश

Jaipur News: जयपुर में विकास और जनसेवाओं को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है. अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लक्ष्य के साथ प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. खासतौर पर गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल प्रबंधन, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन और सेवा वितरण की गुणवत्ता पर फोकस किया गया.

जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित इस अहम बैठक में प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने साफ कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पहुंचे. इसके लिए प्रशासनिक तंत्र को संवेदनशील और जवाबदेह बनकर काम करना होगा.

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गर्मी को देखते हुए पेयजल व्यवस्था को लेकर विशेष निर्देश दिए गए. समर कंटींजेंसी प्लान को तुरंत लागू करने, जल संकट वाले क्षेत्रों की पहचान करने और टैंकर प्रबंधन को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए. साथ ही खराब हैंडपंप और नलकूपों की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित करने को कहा गया. बैठक में बजट घोषणाओं की भी गहन समीक्षा की गई. लंबित कार्यों को समयबद्ध पूरा करने और नई घोषणाओं के लिए भूमि आवंटन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए.

भूमि नहीं मिलने पर वैकल्पिक व्यवस्था कर विकास कार्यों को बाधित नहीं होने देने पर जोर दिया गया. नागरिक सेवाओं में देरी पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने बोनाफाइड, जाति प्रमाण पत्र और छात्रवृत्ति जैसे मामलों का तय समय में निस्तारण करने के निर्देश दिए. फ्लैगशिप योजनाओं की ग्राउंड लेवल तक पहुंच सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया.

"पंच गौरव" कार्यक्रम की लघु फिल्म का विमोचन भी किया गया. मंत्री ने इसे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन का अहम माध्यम बताया. साथ ही “नमो नर्सरी” के तहत पौधारोपण अभियान और “राइजिंग राजस्थान” के एमओयू की भी समीक्षा की गई. बैठक में प्रभारी सचिव गायत्री राठौर जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे.

