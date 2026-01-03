मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का कांग्रेस पर हमला, बोले- सबसे ज्यादा अवैध खनन कांग्रेसी नेताओं ने कराया

Aravalli Mining Controversy: अरावली पर्वत क्षेत्र में खनन के मुद्दे को लेकर राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. राज्य के कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है.
Aravalli Mining Controversy: अरावली पर्वत क्षेत्र में खनन के मुद्दे को लेकर राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. राज्य के कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि अरावली बचाने के नाम पर कांग्रेस जबरन “हवा बाजी” कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि सबसे अधिक खनन खुद कांग्रेसी नेताओं द्वारा ही कराया गया है.
मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस ने हाल ही में अरावली खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया है, लेकिन यह विरोध पूरी तरह से दिखावटी और राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस से जुड़े कई प्रभावशाली लोग वर्षों से अरावली क्षेत्र में अवैध खनन कर रहे हैं और उनकी कृषि भूमि की आड़ में बड़े पैमाने पर पत्थर और खनिज निकाले जा रहे हैं.
मंत्री मीणा ने चुनौती देते हुए कहा कि वे ऐसे एक दर्जन से अधिक लोगों के नाम देने को तैयार हैं, जो खुद अवैध खनन में लिप्त हैं और जिनके राजनीतिक संबंध कांग्रेस से जुड़े हुए हैं. इसके बावजूद वही नेता आज अरावली बचाने के नाम पर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस दोहरे चरित्र को जनता पहचान गई है.
मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश की जनता अब सब कुछ समझती है और यह जानती है कि किसने अरावली को नुकसान पहुंचाया और कौन वास्तव में उसके संरक्षण के लिए काम कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.
मंत्री ने आगे कहा कि अरावली केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह राजस्थान के पर्यावरण, जल संरक्षण और संतुलित जलवायु के लिए जीवन रेखा है. इसकी रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन कांग्रेस का विरोध सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश है.
