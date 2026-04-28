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शिक्षा विभाग का अच्छा काम गोविंद डोटासरा से बर्दाश्त नहीं हो रहा है- मंत्री मदन दिलावर

Rajasthan Politics: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि प्रदेश का शिक्षा विभाग अच्छा कार्य कर रहा है ये गोविंद सिंह डोटासरा बर्दाश्त नहीं हो रहा है.

Edited byAman SinghReported byDinesh Tiwari
Published: Apr 28, 2026, 01:47 PM|Updated: Apr 28, 2026, 01:47 PM
शिक्षा विभाग का अच्छा काम गोविंद डोटासरा से बर्दाश्त नहीं हो रहा है- मंत्री मदन दिलावर
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Rajasthan Politics: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला बोला है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बातचीत करते हुए कहा कि हमारे शिक्षक बेहतरीन काम कर रहे हैं और उसका परिणाम है कि बोर्ड परीक्षाओं में सरकारी स्कूलों का परिणाम बेहतर रहा है.

इसके लिए हमने शिक्षकों के स्कूलों में मोबाइल उपयोग करने पर पाबंदी लगाई, जिस वजह से अध्ययन का क्रम लगातार बना रहा और प्रदेश को सरकारी स्कूलों से बेहतरीन परिणाम मिला. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने वालों बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ विधि संवत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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प्रदेश में खोल गए वेद विद्यालयों को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि वेद विद्यालय की शुरुआत है, उनमें पढ़ने वाले बच्चे जब बड़े होकर महाविद्यालय में आएंगे तब उनका प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लेने पर भी विचार का रास्ता निकाला जाएगा.

इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा लगातार टिका टिप्पणी करते हैं, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि प्रदेश का शिक्षा विभाग अच्छा कार्य कर रहा है और बेहतरीन परिणाम दे रहा है. इसलिए उनके पेट में आए दिन मरोड़ चलते हैं.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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