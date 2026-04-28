/शिक्षा विभाग का अच्छा काम गोविंद डोटासरा से बर्दाश्त नहीं हो रहा है- मंत्री मदन दिलावर

Rajasthan Politics: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि प्रदेश का शिक्षा विभाग अच्छा कार्य कर रहा है ये गोविंद सिंह डोटासरा बर्दाश्त नहीं हो रहा है.
Rajasthan Politics: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला बोला है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बातचीत करते हुए कहा कि हमारे शिक्षक बेहतरीन काम कर रहे हैं और उसका परिणाम है कि बोर्ड परीक्षाओं में सरकारी स्कूलों का परिणाम बेहतर रहा है.
इसके लिए हमने शिक्षकों के स्कूलों में मोबाइल उपयोग करने पर पाबंदी लगाई, जिस वजह से अध्ययन का क्रम लगातार बना रहा और प्रदेश को सरकारी स्कूलों से बेहतरीन परिणाम मिला. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने वालों बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ विधि संवत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
प्रदेश में खोल गए वेद विद्यालयों को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि वेद विद्यालय की शुरुआत है, उनमें पढ़ने वाले बच्चे जब बड़े होकर महाविद्यालय में आएंगे तब उनका प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लेने पर भी विचार का रास्ता निकाला जाएगा.
यह भी पढ़ें- GITB में दीया कुमारी का बड़ा बयान; बोलीं- पर्यटन बनेगा राजस्थान की अर्थव्यवस्था का ‘ग्रोथ इंजन’
इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा लगातार टिका टिप्पणी करते हैं, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि प्रदेश का शिक्षा विभाग अच्छा कार्य कर रहा है और बेहतरीन परिणाम दे रहा है. इसलिए उनके पेट में आए दिन मरोड़ चलते हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!