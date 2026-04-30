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मंत्री राज्‍यवर्धन सिंह राठौड़ की हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

Rajasthan News: कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने झोटवाड़ा विधानसभा में विकास कार्यों को तेज गति देने और लंबित समस्याओं के समाधान के लिए उच्च स्तरीय बैठक ली.

Edited byAman SinghReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Apr 30, 2026, 08:42 PM|Updated: Apr 30, 2026, 08:42 PM
मंत्री राज्‍यवर्धन सिंह राठौड़ की हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
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Rajasthan News: कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. राठौड़ ने खुद के विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा में विकास कार्यों को तेज गति देने और लंबित समस्याओं के समाधान के लिए उच्च स्तरीय बैठक ली. बैठक में अफसरों को समन्वय और सामंजस्य बिठाकर जनता के कार्य करने पर जोर दिया गया.

उद्योग एवं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपने विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा को लेकर एक्शन में आ गए हैं. क्षेत्र में विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए उन्होंने JDA, नगर निगम, PWD, PHED, JVVNL, RVPNL और NHAI सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में कर्नल राठौड़ ने कहा कि लोगों की हर समस्या का समाधान तय समय सीमा के भीतर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से होना चाहिए.

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बैठक में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जनसंवाद में लोगों के सुझाव और समस्याओं पर चर्चा कर योजना को क्रियान्वित करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की आम जरूरतों से संबंधित समस्याओं और सुझावों को लेकर सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें और उनका निस्तारण करें.

सड़कों, सीवरेज, जल भराव पर किया फोकस

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए सिरसी-हाथोज लिंक रोड, महाराणा प्रताप रोड रंगोली गार्डन तक, कालवाड़ रोड, खिरणी फाटक से कनकपुरा मार्ग और बिंदायका क्षेत्र की सड़कों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया. तय समय और उच्च गुणवत्ता के साथ काम पूरा करना अनिवार्य है.

बैठक में सीवरेज और ड्रेनेज से जुड़े मुद्दों को भी गंभीरता से उठाया गया. वार्ड 47, 48, 51 और 53 में कार्यों की प्रगति पर चर्चा की. सिरसी रोड से मुंडियारामसर तक ड्रेनेज व्यवस्था, साथ ही गोकुलपुरा और गिरधारीपुरा में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के निर्देश दिए. मानसून को ध्यान में रखते हुए कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मानसून से पूर्व की तैयारियां करने के निर्देश दिए.

इन समस्याओं पर भी ध्यान देने के निर्देश

बैठक में स्वच्छता व्यवस्था और 206 बीघा डंपिंग यार्ड के मुद्दे पर भी चर्चा हुई. नगर निगम को कचरा निस्तारण और वैशाली नगर, बालाजी विहार समेत सभी कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए, ताकि जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके.

इसके साथ ही सिरसी-हाथोज ROB, बिंदायका रेलवे स्टेशन RUB, धानक्या, अन्य रेल ओवरब्रिज, अंडरपास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्हें तेज गति से आगे बढ़ाने और विभागीय समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया गया. साथ ही क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को लेकर ट्यूबवेल, OHSR और बीसलपुर जल परियोजना से जुड़े लंबित कार्यों की समीक्षा की गई.

पानी की समस्या, प्राथमिकता पर

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने स्पष्ट किया कि जहां भी पानी की समस्या है, वहां प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए. बिजली व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने 11 केवी और 132 केवी हाई टेंशन लाइनों को भूमिगत करने की प्रक्रिया से जुड़े सुरक्षा मुद्दों को तुरंत हल करने के निर्देश दिए. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा करते हुए कनकपुरा से कालवाड़ रोड सेक्टर रोड सहित प्रमुख मार्गों पर विकास की चर्चा की.

कॉलोनियों में गेट, पार्क व अन्य सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए. जनसंवाद से समाधान तक का सफर तभी पूरा होगा, जब सभी विभाग मिलकर कार्य करेंगे और जनता को वास्तविक बदलाव दिखाई देगा. उन्होंने निर्देश दिए कि हर कार्य की नियमित मॉनिटरिंग हो, स्पष्ट समय सीमा तय की जाए.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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