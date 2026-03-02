Zee Rajasthan
झोटवाड़ा क्षेत्र में विकास कार्यों को रफ्तार देने के निर्देश, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने तय की समयसीमा

Jaipur News: जयपुर जिले में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने झोटवाड़ा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर नगर निगम, जेडीए और एनएचएआई के अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByDinesh Tiwari
Published:Mar 02, 2026, 01:27 PM IST | Updated:Mar 02, 2026, 01:27 PM IST

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने झोटवाड़ा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर नगर निगम, जेडीए और एनएचएआई के अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की. बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मानसून से पहले सड़क, ड्रेनेज और ट्रैफिक से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके.

कर्नल राठौड़ ने कहा कि क्षेत्र में जिन सड़कों की स्थिति खराब है, वहां निर्माण और मरम्मत कार्य शीघ्र पूरे किए जाएं. अंडरपास से संबंधित लंबित कार्यों में तेजी लाने तथा सेक्टर रोड पर ट्रैफिक बाधाओं को दूर करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए. उन्होंने बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने पर भी जोर दिया.

मंत्री ने ड्रेनेज और सीवरेज व्यवस्था को विशेष रूप से प्राथमिकता देने की बात कही. उन्होंने कहा कि जहां जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से बार-बार सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, वहां पहले स्थायी ड्रेनेज समाधान सुनिश्चित किया जाए.

सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए तय समयसीमा में परिणाम देने के निर्देश दिए गए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए.

