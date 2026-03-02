झोटवाड़ा क्षेत्र में विकास कार्यों को रफ्तार देने के निर्देश, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने तय की समयसीमा

Jaipur News: जयपुर जिले में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने झोटवाड़ा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर नगर निगम, जेडीए और एनएचएआई के अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की.
Trending Photos
Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने झोटवाड़ा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर नगर निगम, जेडीए और एनएचएआई के अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की. बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मानसून से पहले सड़क, ड्रेनेज और ट्रैफिक से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके.
कर्नल राठौड़ ने कहा कि क्षेत्र में जिन सड़कों की स्थिति खराब है, वहां निर्माण और मरम्मत कार्य शीघ्र पूरे किए जाएं. अंडरपास से संबंधित लंबित कार्यों में तेजी लाने तथा सेक्टर रोड पर ट्रैफिक बाधाओं को दूर करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए. उन्होंने बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने पर भी जोर दिया.
यह भी पढ़ें- Dholpur: “कलेक्टर साहब आ रहे हैं” कहकर रात के अंधेरे में कौन कर गया कमरे में "सर्च ऑपरेशन"?
मंत्री ने ड्रेनेज और सीवरेज व्यवस्था को विशेष रूप से प्राथमिकता देने की बात कही. उन्होंने कहा कि जहां जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से बार-बार सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, वहां पहले स्थायी ड्रेनेज समाधान सुनिश्चित किया जाए.
यह भी पढ़ें- रतनगढ़ में निकली होली की अनोखी बिंदोरी, नागिन डांस से लेकर ड्रम कांड तक की सजी झांकियां, कई दिग्गज नेता रहे मौजूद
सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए तय समयसीमा में परिणाम देने के निर्देश दिए गए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए.
यह भी पढ़ें- गर्मियों में पेट को देना है आराम तो ट्राई करें राजस्थान की ये ड्रिंक, टेस्ट के साथ कई समस्याओं को करेगा दूर!
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!