कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में महिला सम्मान समारोह, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने महिलाओं की दिए एक्सीलेंसी अवार्ड

International Womens Day 2026: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में महिला सम्मान समारोह एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.
International Womens Day 2026: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में महिला सम्मान समारोह एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस अवसर पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की नारी रेसीलिन्स, रिजल्ट और रेवोल्यूशन की प्रतीक है और देश के विकास में महिलाओं की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है.
उन्होंने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास ही नए भारत की दिशा है और विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने में महिलाओं की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण होगी. राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से समाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं.
इस योजना ने बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर जागरुकता बढ़ाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि आज महिलाएं शिक्षा, खेल, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं. कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 11 महिलाओं को एक्सीलेंस अवार्ड देकर सम्मानित किया गया. साथ ही योजनाओं के तहत लाभार्थी महिलाओं को ऋण के चेक, स्वीकृति पत्र और भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए गए.
मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को उद्यम से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित कर रही है. इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है और वे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं.
