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कृषि लागत घटाने और मुनाफा बढ़ाने पर फोकस, जयपुर सम्मेलन में 5 राज्यों के मंत्री शामिल

Jaipur News: केन्द्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में पहली बार क्षेत्रीय स्तर पर कृषि सम्मेलन आयोजित करने की पहल की है. सम्मेलन में कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों के उपयोग और योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की जा रही है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByKashi Ram
Published:Apr 07, 2026, 02:39 PM IST | Updated:Apr 07, 2026, 02:39 PM IST

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कृषि लागत घटाने और मुनाफा बढ़ाने पर फोकस, जयपुर सम्मेलन में 5 राज्यों के मंत्री शामिल

Jaipur News: केन्द्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में पहली बार क्षेत्रीय स्तर पर कृषि सम्मेलन आयोजित करने की पहल की है. पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है. सम्मेलन में कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों के उपयोग और योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की जा रही है. सम्मेलन के मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पीएम मोदी के विजन के अनुसार देश का विकास गांवों की पगडंडियों से ही संभव है.

मुख्यमंत्री ने किसानों को सलाह दी है कि वे रिसर्च के आधार पर यह समझें कि उनके लिए कौन सी खेती लाभदायक है. उन्होंने चिंता जताई कि आज कई काम खुद न करने के कारण खेती की लागत बढ़ गई है, जिसे कम करने की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने किसानों से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए पशुपालन और दुग्ध उत्पादन पर विशेष जोर देने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री ने यह विचार 5 राज्यों के कृषि मंत्रियों की मौजूदगी में व्यक्त किए.

पश्चिम क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित एक होटल में किया जा रहा है. सम्मेलन में 5 राज्यों के कृषि मंत्री, विभागीय अधिकारी, किसान उत्पादक संगठन सहित विभिन्न प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं. सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य फसल बीमा में नंबर एक पर है और सरकार किसानों को केंद्रीय सम्मान निधि में अपनी ओर से 3 हजार रुपए बढ़ाकर दे रही है.

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मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी योजना के जरिए 17 जिलों के किसानों तक पानी पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में फसल उत्पादन अधिक है, वहां प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगाई जानी चाहिए. किसानों से फल-सब्जी की खेती अपनाने और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने की अपील की, ताकि आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ भूमि सौंपी जा सके. सीएम ने कांग्रेस सरकार के 5 साल की तुलना में मौजूदा भाजपा सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को भी गिनाया.

अब अपने उपयोग के मुताबिक फंड मांगें राज्य सरकार

सम्मेलन में अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पहली बार ऐसे क्षेत्रीय सम्मेलनों की शुरुआत राजस्थान की वीर धरा से की गई है. इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि 140 करोड़ भारतीयों को अनाज, फल और दूध आसानी से मिल सके. उन्होंने दलहन और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने और दुनिया को खाद्यान्न निर्यात करने का लक्ष्य रखा.

उन्होंने कहा 3 लक्ष्य गिनाते हुए किसानों की आय बढ़ाने और जनता को पोषण युक्त आहार देने की बात कही. शिवराज सिंह चौहान ने विशेष रूप से कहा कि केंद्र सरकार राज्यों पर किसी भी तरह की योजनाएं थोपना नहीं चाहती. क्योंकि हर राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं. राज्य अपनी सुविधानुसार 18 विभिन्न योजनाओं में से अपने लिए जरूरी योजना चुन सकते हैं और किसी भी योजना में अधिक बजट मांग सकते हैं. उन्होंने किसानों को खाद और बीज का वितरण आसान बनाने के लिए 'फार्मर आईडी' बनाने पर जोर दिया गया.

5 राज्यों के कृषि मंत्री हो रहे शामिल

जयपुर से शुरू हुए क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन अब पूरे देश में आयोजित किए जाएंगे. आज पश्चिम क्षेत्र के राज्यों के कृषि सम्मेलन में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा के कृषि मंत्री और अधिकारी में हिस्सा ले रहे हैं. यहां कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचारों, चुनौतियों, संभावनाओं और आधुनिक तकनीक के साथ कृषि और किसानों के हितों पर विभिन्न सत्रों में चर्चा की जा रही है. सम्मेलन में राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोडी लाल मीणा, मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंषाना, गोवा के मंत्री सुभाष उत्तमफल देसाई, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय विठोबा भरणे और गुजरात के कृषि राज्यमंत्री रमेश कटारा मौजूद रहे.

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