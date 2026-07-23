/पुलिसकर्मी बनकर महिला से लाखों की ठगी, सोने की चेन और चूड़ियां लेकर नकली गहने थमाए, CCTV में कैद हुई वारदात

Rajasthan Crime: राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिसकर्मी बनकर ठगी करने वाले शातिर गिरोह का एक और मामला सामने आया है. बजाज नगर थाना क्षेत्र में दो बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक महिला को सुरक्षा का झांसा दिया और उसके सोने के गहने बदलकर नकली आभूषण थमा दिए. वारदात की पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है.

ईरानी गैंग के शामिल होने की आशंका

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प्रारंभिक जांच में इस वारदात के पीछे सक्रिय ईरानी गैंग का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

जानकारी के अनुसार, बरकत नगर निवासी 53 वर्षीय महिला डॉक्टर को दिखाकर ई-रिक्शा से घर लौट रही थीं.

घर से करीब 100 मीटर पहले बाइक पर सवार दो युवकों ने उन्हें रोक लिया. दोनों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए कहा कि इलाके में लगातार लूट और चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं. इसलिए सुरक्षा के लिए वे अपने सोने के गहने उतारकर पर्स में रख लें.

महिला को दिखाया कथित पुलिस पहचान पत्र

बदमाशों ने महिला को कथित पुलिस पहचान पत्र भी दिखाया और बड़ी सफाई से उनके गहनों की पुड़िया बनाने का नाटक किया. इसी दौरान उन्होंने महिला के असली सोने की चेन और चूड़ियां निकालकर उनकी जगह नकली चेन और आर्टिफिशियल चूड़ियां रख दीं. वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए.

महिला जब घर पहुंची और पर्स खोलकर देखी, तो असली गहनों की जगह नकली आभूषण रखे मिले. इसके बाद उन्होंने तुरंत परिजनों को सूचना दी और पुलिस कंट्रोल रूम पर शिकायत दर्ज कराई. बजाज नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

