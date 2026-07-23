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पुलिसकर्मी बनकर महिला से लाखों की ठगी, सोने की चेन और चूड़ियां लेकर नकली गहने थमाए, CCTV में कैद हुई वारदात

Rajasthan Crime: जयपुर के बजाज नगर थाना क्षेत्र में दो बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक महिला को सुरक्षा का झांसा दिया और उसके सोने के गहने बदलकर नकली आभूषण थमा दिए. वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. पुलिस को प्रारंभिक जांच में ईरानी गैंग की संलिप्तता की आशंका है.

Edited byAman Singh
Published: Jul 23, 2026, 11:55 AM|Updated: Jul 23, 2026, 11:55 AM
पुलिसकर्मी बनकर महिला से लाखों की ठगी, सोने की चेन और चूड़ियां लेकर नकली गहने थमाए, CCTV में कैद हुई वारदात

Rajasthan Crime: राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिसकर्मी बनकर ठगी करने वाले शातिर गिरोह का एक और मामला सामने आया है. बजाज नगर थाना क्षेत्र में दो बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक महिला को सुरक्षा का झांसा दिया और उसके सोने के गहने बदलकर नकली आभूषण थमा दिए. वारदात की पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है.

ईरानी गैंग के शामिल होने की आशंका

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प्रारंभिक जांच में इस वारदात के पीछे सक्रिय ईरानी गैंग का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

जानकारी के अनुसार, बरकत नगर निवासी 53 वर्षीय महिला डॉक्टर को दिखाकर ई-रिक्शा से घर लौट रही थीं.

घर से करीब 100 मीटर पहले बाइक पर सवार दो युवकों ने उन्हें रोक लिया. दोनों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए कहा कि इलाके में लगातार लूट और चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं. इसलिए सुरक्षा के लिए वे अपने सोने के गहने उतारकर पर्स में रख लें.

महिला को दिखाया कथित पुलिस पहचान पत्र

बदमाशों ने महिला को कथित पुलिस पहचान पत्र भी दिखाया और बड़ी सफाई से उनके गहनों की पुड़िया बनाने का नाटक किया. इसी दौरान उन्होंने महिला के असली सोने की चेन और चूड़ियां निकालकर उनकी जगह नकली चेन और आर्टिफिशियल चूड़ियां रख दीं. वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए.

महिला जब घर पहुंची और पर्स खोलकर देखी, तो असली गहनों की जगह नकली आभूषण रखे मिले. इसके बाद उन्होंने तुरंत परिजनों को सूचना दी और पुलिस कंट्रोल रूम पर शिकायत दर्ज कराई. बजाज नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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