SIR Update: एसआईआर लिस्ट से छूटा नाम? नो-मैपिंग वोटर्स का अब मिनटों में होगा समाधान

Jaipur SIR Update: जिले में मतदाता सूची का बड़ा अपडेट और आंकड़े चौंकाने वाले हैं. SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद राजधानी की 17 विधानसभा सीटों पर 5 लाख 36 हजार से ज्यादा वोटर्स के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से काट दिए गए हैं. वजह कहीं पलायन, कहीं मृत्यु, तो कहीं दो जगह नाम. इतना ही नहीं 1 लाख 90 हजार वोटर्स ऐसे भी हैं, जो 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग नहीं करवा पाए अब इन्हें नागरिकता साबित करनी होगी. कहां सबसे ज्यादा नाम कटे, कहां सबसे कम और आम वोटर के लिए अब क्या है अगला कदम....
Trending Photos
Jaipur SIR Update: राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत जयपुर जिले की 17 विधानसभा क्षेत्रों की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है. इस प्रक्रिया में जयपुर में 5 लाख 36 हजार 276 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से काट दिए गए हैं. जो कुल मतदाताओं का करीब 11.12 फीसदी है. इसके अलावा 1 लाख 90 हजार 22 मतदाता ऐसे हैं, जो वर्ष 2002 की मतदाता सूची से स्वयं या अपने माता-पिता के नाम की मैपिंग नहीं करवा सके हैं.
जयपुर जिला निर्वाचन शाखा के अनुसार जिन 5.36 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. उनमें ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी दोहरी एंट्री, डेथ,परमानेंट शिफ्टेड, एबसेंट और अन्य कारण है. इन मतदाताओं को ASD यानी एब्सेंट, शिफ्ट और डेथ श्रेणी में रखा गया है. आंकड़ों की बात करें तो 33 हजार 733 मतदाता अन्ट्रेसेबल-एबसेंट, 74 हज़ार 028 मतदाता डेथ, 3 लाख 39 हजार 490 मतदाता परमानेंट शिफ्टेड, और 84 हजार 888 ऐसे मतदाता है जिनका नाम दो जगह पर मिला और 4 हजार 127 मतदाताओ के नाम अन्य कारणों से काटे गए.
प्रक्रिया 15 जनवरी तक चलेगी
इन सभी को 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया है. आज से दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हैं या जिनको किसी प्रकार की आपत्ति है. वे संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष आवेदन कर सकते हैं. यह प्रक्रिया 15 जनवरी तक चलेगी, जिसके बाद आपत्तियों पर सुनवाई और सत्यापन किया जाएगा. SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले जयपुर जिले की 17 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 48 लाख 23 हजार 379 मतदाता दर्ज थे. ASD श्रेणी में 5.36 लाख नाम हटने के बाद अब ड्राफ्ट मतदाता सूची में 42 लाख 87 हजार 103 मतदाता शेष रह गए हैं.
7 फरवरी 2026 तक का समय दिया गया
जयपुर जिले में नो-मैपिंग श्रेणी में आए 1 लाख 90 हजार 22 मतदाताओं को फिलहाल मतदाता ड्राफ्ट सूची में शामिल रखा गया है. लेकिन इन मतदाताओं को अब अपनी नागरिकता साबित करनी होगी. निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं से 13 निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक की मांग की है. इसके लिए 7 फरवरी 2026 तक का समय दिया गया है. तय समय तक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर 14 फरवरी को इनके नाम फाइनल मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे. वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में भी SIR का बड़ा असर देखने को मिला है. यहां 61 हजार 674 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं. जो कुल मतदाताओं का 16.46 फीसदी है.
इसके अलावा 24 हजार 465 मतदाता ऐसे हैं जो मैपिंग नहीं करवा सके हैं. SIR से पहले सांगानेर में कुल 3 लाख 74 हजार 735 मतदाता दर्ज थे. विधानसभावार आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा नाम सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र से हटाए गए हैं. यहां कुल 2 लाख 49 हजार 187 मतदाताओं में से 49 हजार 474 मतदाताओं के नाम, यानी करीब 19.85 फीसदी वोटर्स ASD श्रेणी में हटाए गए हैं. वहीं सबसे कम असर चौंमू विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला है. जहां कुल 2 लाख 57 हजार 463 मतदाताओं में से केवल 8 हजार 806 मतदाताओं, यानी 3.42 फीसदी के नाम सूची से बाहर किए गए हैं.
विधानसभा नाम कटे नो मैपिंग वाले वोटर्स
चौमूं-8806 (3.42%) 774
बस्सी-8950 (3.76 %) 787
शाहपुरा-10,347 (4.31%) 2016
फुलेरा 12,861 (4.84%) 2205
चाकसू-12,667 (5.38%) 33,531
दूदू 13,938 (5.4%) 4243
आमेर-18,757 (6.2%) 1619
जमवारामगढ़-19,492 (8.2%) 4598
बगरू-47,522(12.42%) 24,316
किशनपोल-28,028(14.16%) 19,671
हवामहल-38,708(14.39%) 8279
मालवीय नगर-33022(14.89%) 16,891
झोटवाड़ा-68,584 (14.95%) 13,666
विद्याधर नगर-57,424 (15.97%) 24,465
सांगानेर-61,674(16.46%) 31,420
आदर्श नगर-46022 (16.73%) 703
सिविल लाइन-49,474 (19.85%) 838
कुल 5,36,276 (11.12%) 19,0022
मतदाता सूची का यह पुनरीक्षण सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, लोकतंत्र की सेहत का एक्स-रे है. नाम कटे हैं, आपत्तियों का मौका खुला है और दस्तावेज़ों की कसौटी तय है. अब जिम्मेदारी मतदाता की भी है समय पर दावा करें, पहचान साबित करें, ताकि आपका वोट सूची में रहे और लोकतंत्र में आपकी आवाज़ कायम.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!