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राजस्थान में ‘ऑपरेशन एंटी वेनम’, 15 दिन में नशे की कमर तोड़ने का मिशन

Rajasthan Anti-Drug Campaign: राजस्थान में तेजी से फैलते नशे के नेटवर्क पर अब राजस्थान पुलिस ने निर्णायक वार करने की तैयारी कर ली है. जयपुर पुलिस रेंज ने ‘ऑपरेशन एंटी वेनम’ के जरिए नशे के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Mar 20, 2026, 03:26 PM IST | Updated:Mar 20, 2026, 03:26 PM IST

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राजस्थान में ‘ऑपरेशन एंटी वेनम’, 15 दिन में नशे की कमर तोड़ने का मिशन

Rajasthan Anti-Drug Campaign: राजस्थान में तेजी से फैलते नशे के नेटवर्क पर अब राजस्थान पुलिस ने निर्णायक वार करने की तैयारी कर ली है. जयपुर पुलिस रेंज ने ‘ऑपरेशन एंटी वेनम’ के जरिए नशे के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया है. इस ऑपरेशन का लक्ष्य साफ है. 31 मार्च तक आठ जिलों में नशे की सप्लाई चेन को जड़ से खत्म करना और 15 दिन में बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाना.

राजस्थान पुलिस ने पहली बार नशे के कारोबार को माइक्रो लेवल पर समझते हुए पूरे जयपुर पुलिस रेंज को हॉटस्पॉट के आधार पर बांटा है. 115 थाना क्षेत्रों को नशे की गतिविधियों के अनुसार, चार कैटेगरी- जीरो, लो, मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी में वर्गीकृत किया गया है. इनमें 14 थाने हाई फ्रीक्वेंसी, 49 मीडियम और 52 लो फ्रीक्वेंसी में शामिल हैं, जबकि 32 थानों में अब तक NDPS के तहत एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ.

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जयपुर पुलिस रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. अगर किसी क्षेत्र में नशे की बिक्री या तस्करी सामने आती है, तो उसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित थानाधिकारी की होगी. साथ ही सभी एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में नशे के उत्पादन, परिवहन, बिक्री और सेवन के खिलाफ ठोस रणनीति बनाकर कार्रवाई करें.

ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू

अभियान के शुरुआती चरण में ही पुलिस ने 30 से ज्यादा केस दर्ज कर 15 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया है. बड़ी मात्रा में गांजा, डोडा पोस्त और अन्य मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं. पुलिस अब सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नशे से अर्जित संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा. इसके लिए बीएनएस की धारा 107 के तहत कार्रवाई कर अवैध साम्राज्य को ध्वस्त करने की तैयारी है.

हॉटस्पॉट पर विशेष फोकस

जयपुर ग्रामीण में शाहपुरा, मनोहरपुर, आंधी, चंदवाजी और समोद जैसे इलाके हाई फ्रीक्वेंसी जोन में हैं. दौसा, सीकर, भिवाड़ी और कोटपूतली-बहरोड़ में भी कई थाना क्षेत्र नशे के बड़े अड्डों के रूप में चिन्हित किए गए हैं. इन इलाकों में अब लगातार रेड, निगरानी और इंटेलिजेंस आधारित कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान में नशे का जाल लगातार फैलता जा रहा है, जिससे कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं. ऐसे में ‘ऑपरेशन एंटी वेनम’ सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सामाजिक मिशन बनता जा रहा है. अब बड़ा सवाल ये है कि क्या 31 मार्च तक यह अभियान नशे के नेटवर्क की कमर तोड़ पाएगा या फिर तस्कर नए रास्ते तलाश लेंगे.

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