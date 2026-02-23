Zee Rajasthan
'ये हिंदू-मुस्लिम नहीं, भाजपा कार्यकर्ता का मामला है'... टोंक कंबल विवाद पर बोले बालमुकुंद आचार्य का बयान

Tonk blanket denied to woman: राजस्थान के भाजपा विधायक बाबा बालमुकुंद आचार्य ने टोंक में पूर्व सांसद द्वारा एक महिला को कंबल न देने के विवाद पर कहा कि यह हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि मामला भाजपा कार्यकर्ता का है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में अपशब्द बर्दाश्त नहीं करते.

Published:Feb 23, 2026, 12:43 PM IST | Updated:Feb 23, 2026, 12:43 PM IST

Tonk blanket controversy: राजस्थान के भाजपा विधायक बाबा बालमुकुंद आचार्य ने टोंक जिले में पूर्व सांसद द्वारा एक महिला को कम्बल न देने के विवादित मामले पर अपना पक्ष रखा है. विधायक ने स्पष्ट कहा कि यह मामला हिंदू-मुस्लिम का नहीं है, बल्कि भाजपा कार्यकर्ता का है.

उन्होंने कहा, “ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, इसको इस तरीके से समझें कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं. बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी जी के बारे में अपशब्द कोई भी नहीं सुनना चाहेगा. देशद्रोही जैसा स्वभाव कोई रखेगा, प्रधानमंत्री को गाली देने का कोई काम करेगा तो क्या उसकी आरती उतारेंगे. ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है.”


आचार्य ने आगे जोर देकर कहा कि सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है और हम भेदभाव नहीं करते. उन्होंने बताया, “मैंने वीडियो नहीं देखा है, ना मैंने सुना है. हम भेदभाव नहीं करते हैं, सभी की सेवा करना हमारा धर्म है.” उनका यह बयान टोंक के निवाई तहसील के करेड़ा बुजुर्ग गांव में हुए कथित कंबल वितरण विवाद के बाद आया है, जहां वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया पर आरोप लगे थे कि उन्होंने एक महिला से नाम पूछकर धर्म जानने के बाद कंबल वापस ले लिया.

यह मामला सियासी घमासान में बदल गया है, जहां कांग्रेस ने भाजपा पर धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया है. विधायक आचार्य ने इसे राजनीतिक संदर्भ में रखते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान बर्दाश्त नहीं करते. उनका बयान भाजपा के कार्यकर्ताओं में एकता और मोदी के प्रति निष्ठा को दर्शाता है, जबकि विपक्ष इसे भेदभाव के आरोप से बचने की कोशिश बता रहा है.


यह घटना राजस्थान की राजनीति में तनाव पैदा कर रही है, खासकर जब कंबल वितरण जैसे सामाजिक कार्यों में धर्म का मुद्दा उठा है. विधायक का बयान विवाद को हिंदू-मुस्लिम से हटाकर भाजपा की आंतरिक अनुशासन और प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान पर केंद्रित करता है.

