MLA बालमुकुंद आचार्य ने लिखा-हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जानिए क्यों

Rajasthan News: हवा महल विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा- 'हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठगनूंगा.' वहीं, इसके जबाव में विमल अग्रवाल ने लिखा डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से. जानिए पूरा मामला.  
 

MLA बालमुकुंद आचार्य ने लिखा-हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जानिए क्यों

Rajasthan News: हवा महल विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य और प्रतिद्वंदी विमल अग्रवाल के बीच एक बार फिर विवाद सामने आया है. विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा- 'हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठगनूंगा.' इसके बाद विमल अग्रवाल ने लिखा डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से. दोनों के बीच सोशल मीडिया पर आरोप-प्रत्यारोप ने जरिए अघोषित लड़ाई मानी जा रही है.

हवामहल विधायक स्वामी बालमुकुंद की यह पोस्ट चर्चा में है. बाबा ने, कुछ लोगों पर उन्हें कमजोर करने का आरोप लगाया. इस पोस्ट को पिछले दिनों विमल अग्रवाल की टिप्पणी से जोड़कर देखा जा रहा है. लिखा- राजनीति मेरे लिए पद, प्रतिष्ठा या सत्ता का माध्यम नहीं रही, यह मेरे लिए अपनों की सेवा, समाज के उत्थान और सत्य के साथ खड़े होने का संकल्प रही है.

मैंने यह मार्ग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से चुना -जनता की आवाज बनने के लिए, न कि किसी स्वार्थ का औजार बनने के लिए. आज मन व्यथित है क्योंकि कुछ शक्तियां एकजुट होकर अफवाहों, षड्यंत्रों से मुझे कमजोर सिद्ध करने का प्रयास कर रही हैं लेकिन ऐसे समय में मुझे श्रद्धेय अटल जी के वो शब्द मार्गदर्शन देते हैं-'हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठगनूंगा. मैं अपने कर्मों से डरता नहीं, क्योंकि कर्म ही मेरी पहचान है. मैंने निष्पक्ष होकर, बिना भेदभाव, हर समाज, हर वर्ग और हर धर्म के लिए अपनी आवाज बुलंद की है। गलत के खिलाफ़ मजबूती से और सही के साथ पूरी निष्ठा से खड़ा रहा हूं. मुझे मेरी देवतुल्य जनता, मेरे समर्थकों और मेरे इष्ट बजरंगबली पर अटूट विश्वास है. जीवन ने बहुत कुछ सिखाया है -संघर्ष, धैर्य और सत्य पर अडिग रहना.

अंधेरा चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, अंत में सूरज अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आकाश में उदित होता है. मैं कर्म करता रहा हूं और करता रहूंगा. जनता की सेवा में, सत्य के मार्ग पर, और सनातन धर्म की रक्षा के संकल्प के साथ अडिंग, अटल और अविचल.

दूसरी ओर आज विमल अग्रवाल हिंदी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही पहली लड़ाई जितनी है, अपने आप से.

इससे कुछ दिन पूर्व भी विमल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मिलीभगत से जयसिंहपुरा खोर में मिलीभगत से सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनियां बसाने को टिप्पणी करते हुए लिखा कि सैया भए कोतवाल तो डर काहे का.

इससे एक दिन पहले भी उन्होंने टिप्पणी की थी. स्वयं की किस्मत और किसी की कृपा से प्राप्त किया गया ओहदा किसी बदकिस्मत, मेहनती और योग्य व्यक्तियों पर सर्वश्रेष्ठता सिद्ध नहीं करता. समय का चक्र और भाग्य बदलता रहता है.

विमल अग्रवाल की इन टिप्पणियों को विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ माना जा रहा है. विमल अग्रवाल भी हवामहल विधानसभा क्षेत्र से विधायकी का टिकट मांग रहे थे. हालांकि टिकट स्वामी बालमुकुंद आचार्य को मिला. इसके बाद से दोनों के बीच अदावत चली आ रही है. सोशल मीडिया पर चल रही इन टिप्पणियों को भी इसकी अदावत से जोड़कर देखा जा रहा है.

