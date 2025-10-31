Zee Rajasthan
डोटासरा के आरोपों पर BJP का पलटवार, गोठवाल बोले- सत्ता से बाहर होने की बौखलाहट...

Rajasthan Politics: BJP ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों पर पलटवार किया है. बीजेपी प्रदेश महामंत्री और विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि डोटासरा सत्ता से बाहर हैं. इसलिए बौखलाहट में कुछ भी बोलते हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Sharma
Published: Oct 31, 2025, 11:21 PM IST | Updated: Oct 31, 2025, 11:21 PM IST

Rajasthan Politics: बीजेपी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों पर पलटवार किया है. बीजेपी प्रदेश महामंत्री और विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि डोटासरा सत्ता से बाहर हैं. इसलिए बौखलाहट में कुछ भी बोलते हैं. राहुल गांधी को लेकर गोठवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, जनता ही राहुल को गंभीरता से नहीं लेते, फिर उन्हें गंभीरता से लेने का हमारा तो सवाल ही नहीं है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को आरएसएस, बीजेपी, मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाए. इन आरोपों के जवाब में बीजेपी प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने डोटासरा पर पलटवार किया.

डोटासरा के RSS पर बिना वोट के सत्ता चलाने के आरोप पर गोठवाल ने कहा कि RSS का मतलब ऐसा संगठन जो देश की चिंता करने वाला, विचार देने वाला, कार्यकर्ता और व्यक्ति का निर्माण करने वाला है, जिसकी सोच में देश और देश की उन्नति है. डोटासरा सत्ता से बाहर होने की बौखलाहट में ऐसे बयान देते रहते हैं. इन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए.

राजस्थान को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के आरोप पर गोठवाल ने कहा कि डोटासरा को अपना कार्यकाल याद आ रहा है, जब राहुल और प्रियंका की पर्ची आती थी, तब ही अशोक गहलोत काम किया करते थे, वो इसे भूल गए. अब बीजेपी की भजनलाल सरकार है, जिसने ऐतिहासिक काम किए हैं. पेपर लीक हो गया ईआरसीपी या अन्य मामले हो कई उल्लेखनीय काम किए हैं.

राइजिंग राजस्थान में हमने सात लाख करोड़ के एमओयू किए और उनके काम प्रारंभ कर दिए, यही मुख्यमंत्री भजनलाल की योग्यता है. गोठवाल ने कहा कि जहां तक जनता के बेहाल होने का सवाल है, जनता कितनी प्रसन्न है. इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल जिस जिले में जाते हैं, जनता का सैलाब उमड़ पड़ा है. आज भी रन फॉर यूनिटी में भजनलाल के नारे से जयपुर गूंज रहा था.

सीएम भजनलाल के काम और व्यवहार के कारण उनकी लोकप्रियता बढ़ी है. डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौतियां पेश कर रहे हैं. इस पर गोठवाल ने कहा कि राहुल गांधी के बारे में बात करके मुझे अपने आप शर्म आने लगती है. उनकी खुद की कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ता ही राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो हम कहां से लेंगे.

डोटासरा जैसे नेता गांधी परिवार का नाम लेकर ही जिंदा है. उन्हें नहीं पता कि जनता, प्रदेश का विकास कैसे किया जा सकता है. पांच साल राहुल गांधी ने नेताओं को लड़ा लड़ाकर राज किया, जिसका परिणाम है कि आज सत्ता से बाहर है. ब्यूरोक्रेसी के चलने के आरोपों को निराधार बताते हुए गोठवाल ने कहा कि कलेक्टर एसपी विधायकों के साथ जनप्रतिनिधियों की सलाह पर योजनाओं पर काम कर रहे हैं, जनता की नियमित जनसुनवाई चल रही है.

