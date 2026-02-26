विधानसभा में गूंजा 221 बीघा जमीन आवंटन का मामला, 400 करोड़ की जमीन पर जांच के आदेश

Rajasthan Assembly: अजमेर जिले के केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने विधानसभा में अजगरा गांव की चारागाह भूमि से जुड़ी कथित अनियमितताओं का मामला उठाया. सदन में प्रकरण को उठाते हुए पूरे मामले की समयबद्ध और उच्चस्तरीय जांच की मांग की.
Rajasthan Assembly: राजस्थान के अजमेर जिले के केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने विधानसभा में अजगरा गांव की चारागाह भूमि से जुड़ी कथित अनियमितताओं का मामला उठाया. सदन में प्रकरण को उठाते हुए पूरे मामले की समयबद्ध और उच्चस्तरीय जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि केकड़ी क्षेत्र में वर्षों से लंबित चारागाह भूमि पर अतिक्रमण और अनियमित आवंटन के मामले ग्रामीणों को प्रभावित कर रहे हैं.
विधायक शत्रुघ्न गौतम द्वारा विधानसभा में मुद्दा उठाने के बाद राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने तीन महीने में जांच करने के निर्देश दिए हैं. सरकार के निर्णयों की स्थानीय लोगों ने सराहना करते हुए जांच का स्वागत करते हुए आवंटन निरस्त करने की मांग की है. विधायक शत्रुघ्न गौतम ने बताया कि जगदीश धाकड़ नामक व्यक्ति ने 49 लोगों की पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर रजिस्ट्री करा ली.
उन्होंने आरोप लगाया कि 221 बीघा भूमि को नियमों की अनदेखी करते हुए रजिस्ट्री करा ली गई. नियमों की अनदेखी करते हुए चरागाह प्रभावशाली व्यक्तियों को आवंटित कर दिया गया. विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि एक ही दिन में 49 व्यक्तियों के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर नामांतरण कर दिए गए, जबकि विधिवत प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 400 करोड़ रुपये है.
60 बीघा भूमि के नामांतरण रद्द
यह मामला पूर्व में न्यायालय तक भी पहुंचा था, जिसके बाद कुछ भूमि को पुनः चारागाह श्रेणी में लिया गया, लेकिन बाद में कार्रवाई रोक दी गई और दोबारा आवंटन का प्रयास किया गया. उन्होंने बताया कि 1 मार्च 2011 को भूमि को चरागाह से विस्थापितों के लिए आरक्षित किया गया और 2 मार्च को नामांतरण तस्दीक कर दी गई. गौतम ने कहा कि तस्दीक के तीन दिन बाद ही 49 आवंटियों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर रजिस्ट्री करवा ली गई.
अगले दिन पंचायत स्तर पर बिना कलेक्टर अनुमति नामांतरण तस्दीक कर दिया गया, जो प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है. अनियमितताओं के विरोध में मामला उच्च न्यायालय पहुंचा, जहां स्थगन आदेश मिला. वर्ष 2014 में शिकायत दर्ज कर यह भी आरोप लगाया गया कि आवंटियों का मौके पर कब्जा नहीं था और बिना काश्त हस्तांतरण नियम विरुद्ध है.
वर्ष 2014 की जांच में 331 बीघा में से 80 बीघा भूमि पुनः चारागाह के नाम दर्ज की गई. शेष 221 बीघा की जांच कराई गई. विधायक का आरोप है कि 2018 में सरकार परिवर्तन के बाद कार्रवाई शिथिल हो गई. विधायक ने बताया कि 2023 में पुनः शिकायत के बाद प्रशासन ने लगभग 60 बीघा भूमि के नामांतरण रद्द किए, जबकि शेष भूमि अब भी संबंधित व्यक्तियों के नाम दर्ज है.
