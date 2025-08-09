Zee Rajasthan
Jaipur News: विधायक स्वामी बालमुकुन्दाचार्य ने दलित मुस्लिम महिलाओं से बंधवाई राखी, उपहार देकर किया विदा

Jaipur News: रक्षाबंधन के पर्व पर हवामहल विधानसभा क्षेत्र की बहनों ने विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य को रक्षा-सूत्र बांधा. दलित और मुस्लिम बहनों ने भी राखी बांधी और सामाजिक एकता का संदेश दिया. 

Published: Aug 09, 2025, 09:04 IST | Updated: Aug 09, 2025, 09:04 IST

Jaipur News: विधायक स्वामी बालमुकुन्दाचार्य ने दलित मुस्लिम महिलाओं से बंधवाई राखी, उपहार देकर किया विदा

Jaipur News: रक्षा बंधन के पर्व पर हवामहल विधानसभा क्षेत्र की बहनों ने विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य महाराज को रक्षा-सूत्र बांधकर अपना स्नेह प्रदान किया. खास बात यह रही कि कार्यक्रम में दलित बहन के साथ मुस्लिम समाज की बहनों ने भी विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य को राखी बांधी.

हवामहल विधानसभा क्षेत्र में होटल जयपुर हेरिटेज आमेर रोड पर रक्षाबंधन समारोह किया गया जिसमें विधानसभा क्षेत्र के स्कूल की बालिकाएँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, नगर निगम की सफ़ाई सेविकाएं, शिक्षिकाएं, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं सभी धर्मों की बहनों ने भाई-बहन के स्नेह और विश्वास के प्रतीक त्यौहार पर स्वामी बालमुकुन्दाचार्य को रक्षा सूत्र बांधा.

सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए स्वामी बालमुकुन्दाचार्य की सुरक्षा की कामना की. कार्यक्रम में हिन्दू धर्म की महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्म की महिलाओं ने भी भाग लिया और रक्षा सूत्र बाँधे. कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक एकता का संदेश भी दिया गया.

स्वामी बालमुकुन्दाचार्य महाराज ने बताया कि यह त्यौहार भाई-बहन के स्नेह और विश्वास को मजबूत करता है. हमारे पौराणिक ग्रंथों में कृष्ण-द्रौपदी, इंद्राणी-इंद्र और राजा बलि-लक्ष्मी की कथाएँ बताती है कि रक्षा सूत्र का महत्व केवल रिश्तों में नहीं बल्कि धर्म, कर्तव्य और वचन निभाने में भी है इसलिए विधानसभा का जनप्रतिनिधि होने के कारण क्षेत्र की प्रत्येक बहन की हर परिस्थिति में रक्षा करना मेरा दायित्व है. हाथों की कलाई पर बँधी रखी मुझे शक्ति प्रदान करेगी.

स्वामी बालमुकुंदाचार्य ने रक्षा सूत्र बाँधने वाली सभी बहनों को यथाशक्ति शगुन व उपहार भेंट कर अपना आशीर्वाद प्रदान किया. कार्यक्रम में आगंतुक महिलाओं को भोजन भी करवाया गया. साथ ही विधायक बालमुकुंदाचार्य ने प्रदेश की सभी बहनों को रक्षाबंधन के पर्व की शुभकामनाएँ दी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान पर रक्षाबंधन पर स्वदेशी उत्पादों के उपयोग करने की अपील की.

