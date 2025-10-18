जयपुर में धनतेरस पर MMTC के सिक्कों पर बढ़ा भरोसा, शुद्धता के कारण उमड़ी भीड़

Dhanteras 2025: जयपुर में धनतेरस पर खूब धन बरस रहा है. लोग शुभ मुहूर्त मे सोने चांदी के सिक्के खरीद रहे हैं. लेकिन शुद्धता की बात करे तो सबसे ज्यादा लोग MMTC के सिक्कों पर भरोसा कर रहे हैं.
Dhanteras 2025: राजस्थान के जयपुर में धनतेरस पर खूब धन बरस रहा है. लोग शुभ मुहूर्त मे सोने चांदी के सिक्के खरीद रहे हैं. लेकिन शुद्धता की बात करे तो सबसे ज्यादा लोग MMTC के सिक्कों पर भरोसा कर रहे हैं. लोग असली के लिए लंबी कतारों में लगे हैं. क्योंकि एमएमटीसी सोने चांदी के सिक्कों पर 99.99 प्रतिशत शुद्धता का दावा करता है.
जयपुर में लोग दीपावली पूजन के लिए सबसे ज्यादा एमएमटीसी द्वारा प्रमाणित ही सोने चांदी के सिक्के खरीद रहे हैं. लोगों का कहना है कि शुद्धता के कारण हर साल धनतेरस पर एमएमटीसी के सिक्के खरीदते हैं. इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होती.
कॉनफेड शोरूम में सोने-चांदी के सिक्के
जयपुर में उपहार सहकार मेले में कॉनफेड शोरूम में सोने-चांदी के सिक्के बिक रहे हैं. सहकार दीपोत्सव मेले में सबसे खास बात ये है कि यहां MMTC से भी सस्ते दाम पर सिक्के बिक रहे हैं. बाजार रेट से 2-3 प्रतिशत कम रेट पर सिक्के उपलब्ध हैं.
MMTC के सोने-चांदी के सिक्कों की शुद्धता 99.99 प्रतिशत मानी जाती है. इसलिए लोग शुभ मुहूर्त में शुद्ध सोने चांदी के सिक्के खरीद रहे हैं. कॉनफैड के मार्केटिंग मैनेजर हनुमान अग्रवाल का कहना है कि उपहार सहकार मेले में हर साल इसी तरह से सिक्के उपलब्ध करवाते हैं. शुद्धता के कारण ही लोगों की लंबी कतारे दिखती हैं.
शुद्धता का जानना बेहद जरूरी
बाजार में दीपावली पर हर कोई असली और नकली के फेर में उलझा हुआ है. ऐसे में आपको सोने चांदी के सिक्के खरीदने से पहले उनकी शुद्धता का जानना बेहद जरूरी है. बाजार में सबसे ज्यादा मिनरल एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानि एमएमटीसी के सिक्कों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं.
MMTC के असली सिक्कों की पैकिंग पर बार कोड तो होता ही है, इसके साथ-साथ हर सिक्के पर अपना सीरियल नंबर भी लिखा होता है. जिससे इसकी असली पहचान होती है. इसलिए आप बाजार में एमएमटीसी के सिक्के खरीद रहे हैं तो ये पहचान जरूर कर लें.
