Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में धनतेरस पर MMTC के सिक्कों पर बढ़ा भरोसा, शुद्धता के कारण उमड़ी भीड़

Dhanteras 2025: जयपुर में धनतेरस पर खूब धन बरस रहा है. लोग शुभ मुहूर्त मे सोने चांदी के सिक्के खरीद रहे हैं. लेकिन शुद्धता की बात करे तो सबसे ज्यादा लोग MMTC के सिक्कों पर भरोसा कर रहे हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashish chauhan
Published: Oct 18, 2025, 02:57 PM IST | Updated: Oct 18, 2025, 02:57 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का यह रेलवे स्टेशन है भारत का सबसे साफ टर्मिनल!
7 Photos
jaipur news

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का यह रेलवे स्टेशन है भारत का सबसे साफ टर्मिनल!

क्या राजस्थान के रेगिस्तान में उगेगा जंगल? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी!
7 Photos
thar desert

क्या राजस्थान के रेगिस्तान में उगेगा जंगल? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी!

क्या आप जानते हैं? कौन थीं नक्कटी रानी, जिन्होंने मुगलों की सेना के छुड़ा दिए थे छक्के!
7 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं? कौन थीं नक्कटी रानी, जिन्होंने मुगलों की सेना के छुड़ा दिए थे छक्के!

ग्लोबल लिस्ट में चमके राजस्थान के तीन लग्जरी होटल, जानें कहां है ये शाही ठिकाने
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

ग्लोबल लिस्ट में चमके राजस्थान के तीन लग्जरी होटल, जानें कहां है ये शाही ठिकाने

जयपुर में धनतेरस पर MMTC के सिक्कों पर बढ़ा भरोसा, शुद्धता के कारण उमड़ी भीड़

Dhanteras 2025: राजस्थान के जयपुर में धनतेरस पर खूब धन बरस रहा है. लोग शुभ मुहूर्त मे सोने चांदी के सिक्के खरीद रहे हैं. लेकिन शुद्धता की बात करे तो सबसे ज्यादा लोग MMTC के सिक्कों पर भरोसा कर रहे हैं. लोग असली के लिए लंबी कतारों में लगे हैं. क्योंकि एमएमटीसी सोने चांदी के सिक्कों पर 99.99 प्रतिशत शुद्धता का दावा करता है.

जयपुर में लोग दीपावली पूजन के लिए सबसे ज्यादा एमएमटीसी द्वारा प्रमाणित ही सोने चांदी के सिक्के खरीद रहे हैं. लोगों का कहना है कि शुद्धता के कारण हर साल धनतेरस पर एमएमटीसी के सिक्के खरीदते हैं. इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होती.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कॉनफेड शोरूम में सोने-चांदी के सिक्के

जयपुर में उपहार सहकार मेले में कॉनफेड शोरूम में सोने-चांदी के सिक्के बिक रहे हैं. सहकार दीपोत्सव मेले में सबसे खास बात ये है कि यहां MMTC से भी सस्ते दाम पर सिक्के बिक रहे हैं. बाजार रेट से 2-3 प्रतिशत कम रेट पर सिक्के उपलब्ध हैं.

MMTC के सोने-चांदी के सिक्कों की शुद्धता 99.99 प्रतिशत मानी जाती है. इसलिए लोग शुभ मुहूर्त में शुद्ध सोने चांदी के सिक्के खरीद रहे हैं. कॉनफैड के मार्केटिंग मैनेजर हनुमान अग्रवाल का कहना है कि उपहार सहकार मेले में हर साल इसी तरह से सिक्के उपलब्ध करवाते हैं. शुद्धता के कारण ही लोगों की लंबी कतारे दिखती हैं.

शुद्धता का जानना बेहद जरूरी

बाजार में दीपावली पर हर कोई असली और नकली के फेर में उलझा हुआ है. ऐसे में आपको सोने चांदी के सिक्के खरीदने से पहले उनकी शुद्धता का जानना बेहद जरूरी है. बाजार में सबसे ज्यादा मिनरल एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानि एमएमटीसी के सिक्कों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं.

MMTC के असली सिक्कों की पैकिंग पर बार कोड तो होता ही है, इसके साथ-साथ हर सिक्के पर अपना सीरियल नंबर भी लिखा होता है. जिससे इसकी असली पहचान होती है. इसलिए आप बाजार में एमएमटीसी के सिक्के खरीद रहे हैं तो ये पहचान जरूर कर लें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news