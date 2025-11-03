बीजेपी का आदिवासी प्रेम बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम, प्रदेश-जिला स्तर पर टोली गठन

Jaipur News: बीजेपी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के सहारे बीजेपी प्रदेश में आदिवासी और मीणा समुदाय को साधने का प्रयास कर रही है. बीजेपी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है. इसके तहत कार्यक्रम को लेकर 4 नवम्बर को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला होगी.

बीजेपी लगातार अपना दायरा बढ़ाती जा रही है. पार्टी को मजबूत बनाने के लिए खाका तैयार किया जा रहा है. इसके लिए विभिन्न वर्गों और जातीय समुदायों को जोड़ने के लिए अलग अलग कार्यक्रम हाथ में ले रही है. ऐसे कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं जिससे समाज या समुदाय भावनात्मक रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी से जुड़ सके. इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी देश की आजादी या समाज में योगदान देने वाले भूले बिसरे महानायकों को याद कर रही है, जिससे उस समाज के लोग पार्टी से जुड़ सकें. इस कड़ी में केंद्र सरकार और बीजेपी की ओर से वर्ष 2021 से बिरसा मुंडा की 15 नवम्बर को जयंती पर भगवान बिरसा मुंडाजनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. इस साल आदिवासी क्रांतिकारी और महानायक बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती मनाने की तैयारी की जा रही है.

जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा राज्य के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने 1 से 15 नवम्बर तक “जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा” मनाने के निर्देश दिए हैं. बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण लाल मीणा का कहना है कि इसके तहत प्रदेश में स्कूल, कॉलेज सहित अन्य शिक्षण संस्थानों तथा संस्थाओं में चित्रकला, निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं के साथ ही कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. प्रदेश में जिला स्तर पर भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी. बिरसा मुंडा के साहसिक जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान से प्रेरणा ले सकें .

प्रदेश और जिलों में कार्यशाला, सामान्य कार्यकर्ता भी जोड़े

बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को मनाने के लिए बीजेपी में 4 नवम्बर को प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है. इसके बाद जिलों में कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी. कार्यक्रम के लिए बीजेपी ने प्रदेश स्तर से लेकर जिलों तक आदिवासी समाज के कार्यकर्ता संयोजक और सह संयोजक तय किए हैं. इनके साथ ही सामान्य वर्ग के दो दो कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है, ताकि यह नहीं लगे कि बिरसा मुंडा केवल जनजातीय वर्ग के महापुरुष हैं बल्कि वो सभी समाजों में समान रूप से माने जाते हैं. प्रदेश तथा जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आदि शामिल होंगे.

एसटी माेर्चा अध्यक्ष नारायण लाल मीणा का कहना है कि बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों में जिलों में शोभायात्राएं निकाली जाएंगी. इसके साथ ही 13 से 15 नवम्बर के बीच बिरसा मुंडा, काली बाई, गोविंद गुरु, पूंजा भील, मानगढ़ धाम आदि स्मारकों और मूर्तियों की साफ सफाई कर दीपोत्सव मनाया जाएगा. केंद्र सरकार ने धरती आभा उत्कर्ष योजना तथा पीएम जनमन योजना प्रारंभ करने के साथ ही सरकार जनजाति कल्याण के लिए काम कर रही है. कांग्रेस ने वोट बैंक समझा है और बिरसा मुंडा जैसे जन नायक को भुला दिया.

बीजेपी एसटी मोर्चा की प्रदेश मंत्री डॉ ममता मीणा का कहना है कि भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है. हमारी पार्टी प्रदर्शनी के माध्यम से जन जन को बिरसा मुंडा के विचाराें से अवगत कराएगी तथा सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जोड़ा जाएगा. बीजेपी जनजन तक बिरसा मुंडा की आवाज पहुंचाने का काम कर रही है .

