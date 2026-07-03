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राजस्थान के लिए खुशियों का अंबार लाया मानसून, धमाकेदार बारिश के साथ हुई एंट्री

Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून ने जोरदार दस्तक दे दी है. चित्तौड़गढ़, टोंक सहित कई जिलों में अच्छी बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली और किसानों में खुशी का माहौल है. वहीं दूसरी ओर कोटपूतली-बहरोड़ के विराटनगर में नगर पालिका द्वारा समय पर नालों की सफाई नहीं किए जाने से जलभराव का खतरा बढ़ गया है. खुले नालों और कचरे से अटी जल निकासी व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 03, 2026, 10:53 AM|Updated: Jul 03, 2026, 10:53 AM
राजस्थान के लिए खुशियों का अंबार लाया मानसून, धमाकेदार बारिश के साथ हुई एंट्री
Image Credit: AI Generyed'Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में मानसून ने आखिरकार जोरदार दस्तक दे दी है. प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत मिली है. चित्तौड़गढ़, टोंक, कोटपूतली-बहरोड़ सहित कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी से भारी बारिश की संभावना जताई है. लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है, वहीं दूसरी ओर कई नगर निकायों की तैयारियों की पोल भी खुलती नजर आ रही है.


विराटनगर में अधूरी नाला सफाई बनी चिंता का कारण

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कोटपूतली-बहरोड़ जिले के विराटनगर नगर पालिका क्षेत्र में मानसून की शुरुआत के साथ ही जलभराव का खतरा बढ़ गया है. नगर पालिका प्रशासन ने मानसून पूर्व नालों की सफाई के दावे तो किए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है. शहर के अधिकांश नाले अब भी कचरे, प्लास्टिक और गंदगी से अटे पड़े हैं. ऐसे में हल्की बारिश के दौरान ही पानी की निकासी बाधित होने लगी है और कई इलाकों में सड़कें जलमग्न होने लगी हैं.


स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष मानसून से पहले सफाई अभियान चलाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन समय पर सफाई नहीं होने से हर बार बारिश में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अब जबकि मानसून सक्रिय हो चुका है, नगर पालिका प्रशासन सफाई कराने की बात कह रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी है.


जयपुर-अलवर मार्ग और पावटा रोड पर बिगड़े हालात

नगर पालिका क्षेत्र के जयपुर–अलवर मार्ग, पावटा रोड, बस स्टैंड और आसपास के कई इलाकों में बने बरसाती नालों की सफाई समय पर नहीं होने के कारण पानी का बहाव बाधित हो गया है. नालों में जमा कचरा और प्लास्टिक के कारण गंदा पानी बाहर निकलकर सड़कों पर फैलने लगा है. इससे राहगीरों, दुकानदारों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.


सबसे अधिक समस्या पावटा रोड क्षेत्र में देखने को मिल रही है, जहां कई नाले पूरी तरह कचरे से पटे हुए हैं. स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि जल्द ही सफाई नहीं करवाई गई तो तेज बारिश के दौरान पानी घरों में घुस सकता है, जिससे आर्थिक नुकसान होने की आशंका भी बढ़ जाएगी.


खुले नाले भी बन रहे हादसों की वजह

विराटनगर में केवल गंदे नाले ही समस्या नहीं हैं, बल्कि कई स्थानों पर नालों पर लगाए जाने वाले फेरो कवर भी गायब हैं या पूरी तरह टूट चुके हैं. जयपुर-अलवर मार्ग सहित कई व्यस्त इलाकों में खुले नाले राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा बने हुए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी कई पशु इन नालों में गिरकर घायल हो चुके हैं. इसके बावजूद नगर पालिका ने अब तक इन नालों को सुरक्षित बनाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.


लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि मानसून के दौरान संभावित दुर्घटनाओं और जलभराव की समस्या को देखते हुए तत्काल नालों की सफाई कराई जाए और खुले नालों पर मजबूत फेरो कवर लगाए जाएं.


चित्तौड़गढ़ में पहले ही दिन जोरदार बारिश

चित्तौड़गढ़ जिले में मानसून ने पहले ही दिन दमदार शुरुआत की. जिले के अधिकांश क्षेत्रों में सुबह से लगातार बारिश होती रही. सबसे अधिक 70 मिलीमीटर वर्षा निंबाहेड़ा में दर्ज की गई. इसके अलावा कपासन, बस्सी, गंगरार, भूपालसागर, भदेसर, बेगूं और चित्तौड़गढ़ शहर में भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई.


बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचने के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारियां तेज कर दी हैं. वहीं जिले के कई बांधों और जलाशयों के कैचमेंट क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश होने से जलस्तर बढ़ने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने चित्तौड़गढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अगले एक सप्ताह तक अच्छी से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है.


टोंक के लांबा हरिसिंह क्षेत्र में रातभर बरसे बदरा

टोंक जिले के लांबा हरिसिंह और आसपास के गांवों में गुरुवार रात से लगातार रुक-रुक कर तेज बारिश होती रही. तेज गर्जना और हवाओं के साथ हुई बारिश से पूरे क्षेत्र में करीब 62 मिलीमीटर (लगभग ढाई इंच) वर्षा दर्ज की गई. रामसागर बांध में पानी की आवक बढ़ने से जलस्तर बढ़कर 8 फीट 3 इंच तक पहुंच गया. वहीं झाडली गांव की सोहदरा नदी में भी पानी बहने लगा.


लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली. खेतों में पहले से बोई गई फसलों को भी इस बारिश का लाभ मिला है, जिससे किसानों की चिंता काफी हद तक कम हुई है.


राहत के साथ चुनौतियां भी

प्रदेश में मानसून की शुरुआत जहां एक ओर लोगों और किसानों के लिए राहत लेकर आई है, वहीं दूसरी ओर कई नगर निकायों की तैयारियों की वास्तविक स्थिति भी सामने आने लगी है. यदि समय रहते नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था और खुले नालों की मरम्मत नहीं की गई तो आगामी दिनों में भारी बारिश के दौरान जलभराव, दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में प्रशासन के लिए जरूरी होगा कि राहत और बचाव के साथ-साथ आधारभूत व्यवस्थाओं को भी समय रहते दुरुस्त किया जाए, ताकि मानसून लोगों के लिए राहत का कारण बने, परेशानी का नहीं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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