/मानसून से पहले भारी बारिश की चेतावनी के बाद जयपुर प्रशासन तैयार, कंट्रोल रूम और राहत दल सक्रिय

Rajasthan Weather Update: प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही जयपुर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. मौसम विभाग द्वारा जुलाई के शुरुआती दो सप्ताह के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने संभावित आपदाओं से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. राजधानी जयपुर के विभिन्न स्थानों पर आपदा नियंत्रण केंद्र और कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं. वहीं आमेर क्षेत्र में भी विशेष कंट्रोल रूम बनाकर अधिकारियों और कर्मचारियों को हर समय तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके.



संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के निर्देश

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जिला कलेक्टर के निर्देश पर सभी उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों, नगर निकायों और संबंधित विभागों को अपने-अपने क्षेत्रों में संभावित खतरे वाले स्थानों का निरीक्षण करने तथा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. विशेष रूप से आमेर, जमवारामगढ़, चंदवाजी, अचरोल, शाहपुरा और पहाड़ी क्षेत्रों के साथ नदी-नालों के आसपास अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है. जिन स्थानों पर पिछले वर्षों में जलभराव, सड़क धंसने, मिट्टी कटाव अथवा पुलिया क्षतिग्रस्त होने जैसी घटनाएं हुई थीं, वहां विशेष निगरानी रखी जा रही है. साथ ही जरूरत पड़ने पर तत्काल मशीनरी भेजने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है.



आमेर में राहत एवं बचाव संसाधनों की पूरी तैयारी

आमेर बाढ़ नियंत्रण केंद्र के प्रभारी संजय कुमार मीणा ने बताया कि मानसून के दौरान किसी भी आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं. केंद्र पर चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियां, चार मड पंप, एक गैस कटर, तीन लाइफ जैकेट, 200 मीटर रस्सा, एक पिकअप वाहन, 10 श्रमिक, 19,990 मिट्टी से भरे कट्टे तथा 12,700 खाली कट्टे उपलब्ध हैं. इसके अलावा एक जेसीबी और एक पोर्टेबल पंप भी तैयार रखा गया है. इन सभी संसाधनों का उद्देश्य आपदा की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करना है.



पहाड़ी और पर्यटन क्षेत्रों पर रहेगा विशेष फोकस

प्रशासन ने आमेर के पहाड़ी इलाकों, कच्ची ढलानों और बरसाती नालों के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. तेज बारिश के दौरान पानी के तेज बहाव वाले स्थानों पर बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड लगाने और पुलिस व प्रशासनिक टीमों की तैनाती की योजना तैयार की गई है. इसके अलावा आमेर किला और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों के साथ अधिक आवाजाही वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.



अधिकारियों को 24 घंटे मॉनिटरिंग के निर्देश

जिला प्रशासन ने सभी विभागों के अधिकारियों और प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों की लगातार मॉनिटरिंग करने तथा स्थिति की नियमित रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो, इसके लिए कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश भी जारी किए गए हैं. विभागवार जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर जेसीबी, पोकलेन, ट्रैक्टर, पंपसेट और अन्य राहत संसाधनों को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा सके.



लोगों से भी सतर्क रहने की अपील

प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि भारी बारिश के दौरान नदी-नालों, जलभराव वाले क्षेत्रों और पहाड़ी ढलानों के आसपास अनावश्यक आवाजाही से बचें. किसी भी आपात स्थिति या खतरे की जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम या स्थानीय प्रशासन को दें. जिला प्रशासन का कहना है कि मानसून के दौरान जन-धन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ संभावित आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

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