Zee Rajasthan
mobile app

Rajasthan में फिर से एक्टिव हुआ मानसून, पानी की दमदार आवक से लबालब हुए बांध

Jaipur News: राजस्थान में मानसून की अच्छी बारिश का असर अब बांधों के जल स्तर पर साफ दिखाई दे रहा है. जल संसाधन विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के बांधों में औसतन 77.98 प्रतिशत पानी भर चुका है. इससे किसानों और पेयजल आपूर्ति दोनों के लिहाज से राहत की स्थिति बनी हुई है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashish chauhan
Published: Aug 22, 2025, 13:51 IST | Updated: Aug 22, 2025, 13:51 IST

Trending Photos

राजस्थान में यहां आज भी सुनाई देती हैं दर्दनाक सिसकियां, सफेद कपड़ों में दिखते हैं साये!
6 Photos
chittorgarh fort

राजस्थान में यहां आज भी सुनाई देती हैं दर्दनाक सिसकियां, सफेद कपड़ों में दिखते हैं साये!

दूल्हा-दुल्हन को खाट पर उछालते हैं लोग! राजस्थान का अनोखा शादी वाला रिवाज
7 Photos
Rajasthan Rituals

दूल्हा-दुल्हन को खाट पर उछालते हैं लोग! राजस्थान का अनोखा शादी वाला रिवाज

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 24 जिलों के भारी आज का दिन, भयंकर बारिश मचाएगी कहर, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 24 जिलों के भारी आज का दिन, भयंकर बारिश मचाएगी कहर, पढ़ें वेदर अपडेट

'राजस्थान का ग्रीस' कहलाती है ये जगह, खूबसूरती देखकर चौंक जाएंगे आप
8 Photos
Trending Quiz

'राजस्थान का ग्रीस' कहलाती है ये जगह, खूबसूरती देखकर चौंक जाएंगे आप

Rajasthan में फिर से एक्टिव हुआ मानसून, पानी की दमदार आवक से लबालब हुए बांध

Jaipur News: राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव हो हुआ है, जिसका असर अब बांधों पर दिखाई देने लगा है. बांधों में लगातार पानी की आवक दर्ज हो रही है. आज 22 अगस्त को भी प्रदेश के 25 से ज्यादा जिलों में झमाझम बारिश का ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी हुआ है.


संभागवार आंकड़ों पर नजर डालें तो कोटा संभाग बांधों में पानी के मामले में सबसे आगे है. यहां कुल भराव क्षमता का 91.75 प्रतिशत पानी संग्रहित हो चुका है. इसके बाद बांसवाड़ा संभाग में यह आंकड़ा 83.14 प्रतिशत तक पहुंच गया है. जबकि जयपुर संभाग में बांधों की भराव क्षमता का 79.83 प्रतिशत पानी आ चुका है. वहीं भरतपुर संभाग में 55.13 प्रतिशत, जोधपुर में 54.74 प्रतिशत और उदयपुर संभाग में 52.75 प्रतिशत बांध भर चुके हैं.

इसके अलावा बीसलपुर बांध ने भी इस मानसून में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. जून और जुलाई महीनों में बांध क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी, जहां जून-जुलाई को मिलाकर 719 एमएम बारिश हुई. वहीं अगस्त में अब तक की सबसे कम बारिश का रिकॉर्ड बना है. इस बार अगस्त महीने में मात्र 18 एमएम बारिश दर्ज की गई है. जल संसाधन विभाग के अनुसार, कम बारिश के बावजूद बांध में पानी की उपलब्धता फिलहाल पर्याप्त है.

Trending Now

बता दें कि राजस्थान में पूरी तरह से मानसून का कम बैक हो चुका है. बीते 21 अगस्त को कई हिस्सों में ताबड़तोड़ बारिश हुई. वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले एक सप्ताह में राजस्थान में मानसूनी गतिविधियां पूरी तरह से एक्टिव हो रहेंगी. इसके चलते दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में कई जगहों पर भारी, कई जगह पर अति भारी बारिश की संभावना है. आगामी तीन-चार दिनों तक झमाझम काले बादल खूब बरसेंगे.


मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की जानकारी के मुताबिक, आज 22 अगस्त शुक्रवार को मरुधरा के 25 से ज्यादा जिलों में भयंकर बारिश का ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया गया है. शुक्रवार को इन तमाम जिलों में बारिश के वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है.

कहां-कहां होगी बारिश
आज 22 अगस्त शुक्रवार को मौसम विभाग ने राजस्थान के टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिला समेत आसपास के क्षेत्र में तमाम जगहों पर तेज मेघगर्जन के साथ हल्की से भारी बारिश और एक दो दौर अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इसके चलते इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान तेज सतही हवाएं चलेंगी, जिनकी स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है.


मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की तरफ से जारी की जानकारी के मुताबिक, आज अन्य जिलों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बारां, झालावाड़, जयपुर, दौसा, अजमेर, नागौर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ समेत आसपास के जिलों में तेज मेघगर्जन के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. आज मूसलाधार बारिश के दौरान आकाशीय बिजली अपना कहर ढा सकती है. कई जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news