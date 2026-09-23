/राजस्थान में मई जैसी गर्मी: पारा 41 डिग्री के पार... 5 दिन मौसम रहेगा ड्राई

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Rajasthan Mausam Alert: राजस्थान में मानसून का दौर कमजोर पड़ने के साथ ही गर्मी ने एक बार फिर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. सितंबर के आखिरी दिनों में कई जिलों में मई जैसी गर्मी महसूस की जा रही है. मंगलवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान जैसलमेर में 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा बीकानेर में 40.6 और बाड़मेर में 40.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ. चूरू में भी पारा 39.6 डिग्री तक पहुंच गया.
4-5 दिन मौसम रहेगा ड्राई
मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है. साथ ही वातावरण में नमी भी कम हो रही है. ऐसे हालात में अगले 24 से 48 घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों से मानसून की औपचारिक विदाई शुरू हो सकती है. पश्चिमी राजस्थान में बारिश की संभावना फिलहाल काफी कम बनी हुई है.
पश्चिमी राजस्थान में सूखे जैसे हालात
इस साल राजस्थान में मानसून की एंट्री देरी से हुई थी. इसके बाद अगस्त में भी बारिश अपेक्षाकृत कम रही. प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश सामान्य या सामान्य से कम दर्ज की गई है. पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में बारिश की कमी के कारण सूखे जैसे हालात बने हुए हैं. मानसून के आखिरी चरण में भी इन क्षेत्रों में अच्छी बारिश नहीं हुई और आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना कम बताई जा रही है.
जयपुर समेत कई शहरों में बढ़ा पारा
राजधानी जयपुर में मंगलवार को अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री और न्यूनतम 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. दिन में तेज धूप के कारण गर्मी बढ़ी, हालांकि शाम के बाद कुछ राहत मिली. कोटा में अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री और न्यूनतम 25.4 डिग्री रहा. सीकर में मौसम साफ रहा और अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री दर्ज किया गया. यहां मानसून की औपचारिक विदाई हो चुकी है और अगले एक सप्ताह मौसम ड्राई रहने की संभावना है. अजमेर में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री रहा, जबकि उमस ने लोगों को परेशान किया.
जोधपुर और अलवर में भी गर्मी
अलवर में तापमान करीब 38 डिग्री तक पहुंचा और उमस भरी गर्मी रही. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने का अनुमान जताया है. जोधपुर में मौसम साफ रहा और अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. यहां 28 सितंबर तक बारिश का कोई अलर्ट नहीं है. इस दौरान तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.