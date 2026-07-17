/मानसून में खनन पर रोक, फिर भी लूणी नदी से धड़ल्ले से निकली बजरी

Nagaur News: नागौर जिले के रियांबड़ी तहसील क्षेत्र में बजरी खनन में अनियमितताओं के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं. यहां सुनील चौधरी नामक बजरी लीज से काटे गए रवन्नों के फर्जीवाड़े को लेकर पादुकलां पुलिस थाने में पिछले माह एक मुकदमा दर्ज हुआ था. अब रियांबड़ी के ही आलनियावास क्षेत्र में बजरी लीज के पास नदी से अवैध रूप से बजरी निकाले जाने का मामला सामने आया है. दरअसल यहां राजस्व गांव आलनियावास के खसरा नम्बर 141 और लूगिया ग्राम के खसरा नम्बर 56 में महादेव कंस्ट्रक्शन नाम से बजरी लीज आवंटित है.



खान विभाग ने 2 सितंबर 2024 को लीजधारक ओमप्रकाश के नाम से बजरी खनन का पट्टा जारी किया हुआ है. स्थानीय निवासियों और पूर्व विधायक ने यहां आलनियावास के खसरा संख्या 304, जो कि गैर मुमकिन नदी क्षेत्र है, से अवैध बजरी खनन का आरोप लगाया है. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि नदी क्षेत्र से मानसून सीजन में रोक के बावजूद भी बजरी निकाली जा रही है. यहां शाम 6 बजे से लेकर देर रात तक मशीनों के जरिए नदी क्षेत्र से बजरी निकाली जाती है. स्थानीय लोगों ने लीजधारक पर ही बजरी खनन करने का आरोप लगाया है.

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महादेव कंस्ट्रक्शन बजरी लीज को लेकर आरोप

- मानसून के चलते नदियों में बजरी खनन पर 1 जुलाई से 31 अगस्त तक रोक

- नदियों के खनन पिटों के रिप्लेनिशमेंट और हादसों से बचने के लिए रहती है रोक

- लेकिन रियांबड़ी के आलनियावास ग्राम में लूणी नदी से खनन के आरोप

- यहां आलनियावास के खसरा नंबर 304 में नदी के बहाव क्षेत्र से खनन हो रहा

- दिन के बजाय यहां रात में मशीनों से बजरी निकाली जा रही

- यहां 14 जुलाई की रात में नदी से मशीनों से निकाली जा रही बजरी

- आरोप कि रोजाना मिलीभगत से नदी क्षेत्र से निकाली जाती है बजरी

- स्थानीय लोगों ने बजरी लीजधारक महादेव कंस्ट्रक्शन पर लगाए आरोप

- नदी से अवैध रूप से बजरी निकालकर स्टॉक में इकट्ठी की जा रही

- करीब 1000 ट्रकों का स्टॉक किए जाने के लग रहे आरोप

- खान विभाग और पुलिस के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा खेल



शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि खान विभाग के अधिकारियों को लिखित शिकायत देने के बावजूद भी अवैध बजरी खनन पर रोक नहीं लग पा रही है. मानसून अवधि में भी लीज क्षेत्र से हटकर नदी से अवैध रूप से बजरी निकालना प्रशासन के लिए एक खुली चुनौती है. लेकिन इस खेल में खान विभाग और पुलिस दोनों की मिलीभगत होने से अवैध खनन रुक नहीं पा रहा है. उल्लेखनीय है कि महादेव कंस्ट्रक्शन की इस लीज में अप्रैल-मई माह के दौरान फर्जी तरीके से रवन्ने काटने का प्रकरण भी सामने आ चुका है.

4 जून को रियांबड़ी के पादुकला थाना क्षेत्र में जो पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ है, वह भी रियांबड़ी की ही एक और बजरी लीज से जुड़ा हुआ है. सुनील चौधरी नामक बजरी लीज से बजरी लेकर निकले 2 ट्रकों को पादुकला पुलिस ने 2 जून को सुबह बंद किया था. लेकिन इनके ट्रांजिट पास बजरी डम्परों को थाने में बंद होने के 3 घंटे बाद बनाए गए.



बजरी लीजधारक सुनील चौधरी का फर्जीवाड़ा

- 2 जून को अल सुबह बजरी के 2 ट्रकों को पुलिस ने पकड़ा

- दोनों ट्रकों को सुबह 5:40 बजे पुलिस थाना पादुकला लाया गया

- लेकिन जब्त ट्रक RJ37GD6546 का सुबह 8:16 बजे टीपी काटा गया

- दूसरे ट्रक RJ21GD5814 का सुबह 8:26 बजे टीपी काटा गया

- बजरी लीजधारक सुनील चौधरी ने दोनों ट्रकों के गलत टीपी काटे

- गोटन फोरमैन राजकुमार ने इस फर्जीवाड़े को लेकर FIR करवाई

- FIR में दर्ज कराया कि थाने में बंद ट्रकों के आखिर कैसे टीपी हुए जारी ?



कुलमिलाकर नागौर के रियांबड़ी में बजरी लीजों पर जमकर फर्जीवाड़े हो रहे हैं. मानसून सीजन में रोक के बावजूद नदी क्षेत्र से अवैध रूप से बजरी खनन से पुलिस और खान विभाग दोनों की ही कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. देखना होगा कि मानसून सीजन में अवैध खनन का यह खेल रुकेगा या फिर कोई बड़ा हादसा होने के बाद ही प्रशासन चेतेगा ?

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