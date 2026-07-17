Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /मानसून में खनन पर रोक, फिर भी लूणी नदी से धड़ल्ले से निकली बजरी

मानसून में खनन पर रोक, फिर भी लूणी नदी से धड़ल्ले से निकली बजरी

Illegal Sand Mining: नागौर जिले के रियांबड़ी क्षेत्र में मानसून के दौरान बजरी खनन पर 31 अगस्त तक प्रतिबंध होने के बावजूद लूणी नदी से अवैध खनन का मामला सामने आया है. 14 जुलाई की रात के कथित वीडियो ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पूर्व विधायक ने खनन माफिया और प्रशासनिक मिलीभगत का आरोप लगाया है, जबकि एक फर्म के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है.

Edited byAnsh RajReported byKashi Ram
Published: Jul 17, 2026, 05:15 PM|Updated: Jul 17, 2026, 05:15 PM
मानसून में खनन पर रोक, फिर भी लूणी नदी से धड़ल्ले से निकली बजरी
Image Credit: Nagaur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Nagaur News: नागौर जिले के रियांबड़ी तहसील क्षेत्र में बजरी खनन में अनियमितताओं के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं. यहां सुनील चौधरी नामक बजरी लीज से काटे गए रवन्नों के फर्जीवाड़े को लेकर पादुकलां पुलिस थाने में पिछले माह एक मुकदमा दर्ज हुआ था. अब रियांबड़ी के ही आलनियावास क्षेत्र में बजरी लीज के पास नदी से अवैध रूप से बजरी निकाले जाने का मामला सामने आया है. दरअसल यहां राजस्व गांव आलनियावास के खसरा नम्बर 141 और लूगिया ग्राम के खसरा नम्बर 56 में महादेव कंस्ट्रक्शन नाम से बजरी लीज आवंटित है.


खान विभाग ने 2 सितंबर 2024 को लीजधारक ओमप्रकाश के नाम से बजरी खनन का पट्टा जारी किया हुआ है. स्थानीय निवासियों और पूर्व विधायक ने यहां आलनियावास के खसरा संख्या 304, जो कि गैर मुमकिन नदी क्षेत्र है, से अवैध बजरी खनन का आरोप लगाया है. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि नदी क्षेत्र से मानसून सीजन में रोक के बावजूद भी बजरी निकाली जा रही है. यहां शाम 6 बजे से लेकर देर रात तक मशीनों के जरिए नदी क्षेत्र से बजरी निकाली जाती है. स्थानीय लोगों ने लीजधारक पर ही बजरी खनन करने का आरोप लगाया है.

Add Zee News as a Preferred Source


महादेव कंस्ट्रक्शन बजरी लीज को लेकर आरोप

- मानसून के चलते नदियों में बजरी खनन पर 1 जुलाई से 31 अगस्त तक रोक
- नदियों के खनन पिटों के रिप्लेनिशमेंट और हादसों से बचने के लिए रहती है रोक

- लेकिन रियांबड़ी के आलनियावास ग्राम में लूणी नदी से खनन के आरोप
- यहां आलनियावास के खसरा नंबर 304 में नदी के बहाव क्षेत्र से खनन हो रहा

- दिन के बजाय यहां रात में मशीनों से बजरी निकाली जा रही
- यहां 14 जुलाई की रात में नदी से मशीनों से निकाली जा रही बजरी

- आरोप कि रोजाना मिलीभगत से नदी क्षेत्र से निकाली जाती है बजरी
- स्थानीय लोगों ने बजरी लीजधारक महादेव कंस्ट्रक्शन पर लगाए आरोप

- नदी से अवैध रूप से बजरी निकालकर स्टॉक में इकट्ठी की जा रही
- करीब 1000 ट्रकों का स्टॉक किए जाने के लग रहे आरोप

- खान विभाग और पुलिस के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा खेल


शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि खान विभाग के अधिकारियों को लिखित शिकायत देने के बावजूद भी अवैध बजरी खनन पर रोक नहीं लग पा रही है. मानसून अवधि में भी लीज क्षेत्र से हटकर नदी से अवैध रूप से बजरी निकालना प्रशासन के लिए एक खुली चुनौती है. लेकिन इस खेल में खान विभाग और पुलिस दोनों की मिलीभगत होने से अवैध खनन रुक नहीं पा रहा है. उल्लेखनीय है कि महादेव कंस्ट्रक्शन की इस लीज में अप्रैल-मई माह के दौरान फर्जी तरीके से रवन्ने काटने का प्रकरण भी सामने आ चुका है.

4 जून को रियांबड़ी के पादुकला थाना क्षेत्र में जो पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ है, वह भी रियांबड़ी की ही एक और बजरी लीज से जुड़ा हुआ है. सुनील चौधरी नामक बजरी लीज से बजरी लेकर निकले 2 ट्रकों को पादुकला पुलिस ने 2 जून को सुबह बंद किया था. लेकिन इनके ट्रांजिट पास बजरी डम्परों को थाने में बंद होने के 3 घंटे बाद बनाए गए.


बजरी लीजधारक सुनील चौधरी का फर्जीवाड़ा

- 2 जून को अल सुबह बजरी के 2 ट्रकों को पुलिस ने पकड़ा
- दोनों ट्रकों को सुबह 5:40 बजे पुलिस थाना पादुकला लाया गया

- लेकिन जब्त ट्रक RJ37GD6546 का सुबह 8:16 बजे टीपी काटा गया
- दूसरे ट्रक RJ21GD5814 का सुबह 8:26 बजे टीपी काटा गया

- बजरी लीजधारक सुनील चौधरी ने दोनों ट्रकों के गलत टीपी काटे
- गोटन फोरमैन राजकुमार ने इस फर्जीवाड़े को लेकर FIR करवाई

- FIR में दर्ज कराया कि थाने में बंद ट्रकों के आखिर कैसे टीपी हुए जारी ?


कुलमिलाकर नागौर के रियांबड़ी में बजरी लीजों पर जमकर फर्जीवाड़े हो रहे हैं. मानसून सीजन में रोक के बावजूद नदी क्षेत्र से अवैध रूप से बजरी खनन से पुलिस और खान विभाग दोनों की ही कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. देखना होगा कि मानसून सीजन में अवैध खनन का यह खेल रुकेगा या फिर कोई बड़ा हादसा होने के बाद ही प्रशासन चेतेगा ?

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

सोते हुए ससुर पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार, बचाने आए भतीजे को भी नहीं छोड़ा, ससुराल में दामाद का खूनी हमला

अजमेर में बुजुर्ग ने 6 साल की मासूम से की छेड़छाड़! गुस्साए लोगों का आक्रोश, कई थानों की पुलिस तैनात

जयपुर में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे का वायरल हो रहा है वीडियो, CCTV में कैद हो गया कांड

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोते हुए ससुर पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार, बचाने आए भतीजे को भी नहीं छोड़ा, ससुराल में दामाद का खूनी हमला

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

Rajasthan Weather Update:राजस्थान में अगले 4 दिन कमजोर रहेगा मानसून, जानें कोटा-जयपुर समेत आपके जिले में कब लौटेगी भारी बारिश

कोरोना के बाद स्टेरॉयड का खतरनाक असर, युवाओं के कूल्हे-घुटनों के जोड़ हो रहे खराब

री-NEET 2026 में कोटा का जलवा, टॉप-10 में एलेन के 5 छात्रों ने बनाई जगह

पंचायत-निकाय चुनाव पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, 20 जुलाई तक मांगा पूरा चुनाव शेड्यूल, कहा- 'काम नहीं होता तो मना कर दीजिए'

कौन हैं अशोक चांडक? कांग्रेस से BJP तक का सफर, अब ED की रेड

रेल मंत्री ने इस Student की एकदम से मान ली बात, बदल दी IRCTC की नई वेबसाइट

बीकानेर में रिश्तेदार बने एक-दूसरे के दुश्मन, खूनी संघर्ष में 3 की मौत, गांव में भारी पुलिस बल तैनात

राजस्थान में मानसून फिर हुआ एक्टिव! 18 जिलों में बारिश का अलर्ट, आंधी-गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल

झालावाड़ में नवजात के बाद मां की भी मौत, निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप के बाद हंगामा

डिग्गी में छिपकर ससुराल पहुंची पत्नी, अलवर में थाने तक पहुंचा हाई-प्रोफाइल पारिवारिक विवाद

रोडवेज बस की टक्कर से महिला की दर्दनाक मौत, पुलिस और एंबुलेंस की देरी पर लोगों में भड़का आक्रोश

कौन हैं 101 साल के पंडित रामकिशन? 4 बार विधायक, एक बार सांसद... जानिए पूरी कहानी

जयपुर में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे का वायरल हो रहा है वीडियो, CCTV में कैद हो गया कांड

कोटा में सिजेरियन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी, ICU में भर्ती, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश से दो उम्रकैदी करेंगे शादी, जेल में शुरू हुई Love Story

जोधपुर में फिर बड़ा मेडिकल कांड! प्रसूता को चढ़ा दिया गलत ब्लड, हालत नाजुक, 7 दिन का मासूम कर रहा इंतजार

टॉर्च की रोशनी में सिजेरियन के टांके, जयपुर जनाना अस्पताल में 3 घंटे का भयंकर ब्लैकआउट, लंबे पावर कट से बिगड़े हालात

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून, 8 जिलों में बारिश का अलर्ट… तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज

मानवता हुई शर्मसार! झाड़ियों में मिला जिंदा नवजात, रोने की आवाज बनी जीवनदान

राजस्थान में खाप पंचायत का बड़ा फरमान! प्रेम विवाह की कीमत 21 लाख, वरना होगा बहिष्कार

सोना-चांदी के भाव में फिर बड़ा उछाल, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

अलवर में 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या, दो दिन बाद पहाड़ी की तलहटी में मिला शव

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

जयपुर समेत 13 जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

झुंझुनूं के युवक 11 फेसबुक स्टोरी लगाकर किया सुसाइड, फोटो पोस्ट कर लिखा- Miss you Jaan

Hanumangarh: 100 से ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या का सनसनीखेज खुलासा! डिकॉय ऑपरेशन में दबोचा गया मास्टरमाइंड

राजस्थान में इस दिन से फिर सक्रिय होगा मानसून, जयपुर, कोटा, भरतपुर समेत इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश!

पंचायत-निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त और OBC आयोग के सचिव को किया तलब

अजमेर में बुजुर्ग ने 6 साल की मासूम से की छेड़छाड़! गुस्साए लोगों का आक्रोश, कई थानों की पुलिस तैनात

Gold-Silver Price: राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में आई महा गिरावट! सर्राफा बाजार में मचा हड़कंप

आंगनबाड़ी हड़ताल को बड़ा झटका! BMS ने कार्य बहिष्कार से किया किनारा, भुगतान-ग्रेच्युटी पर बनी सहमति

Gold Silver Price Today: जयपुर में औंधे मुंह गिरा सोना, चांदी स्थिर, खरीदने का प्लान है तो पहले नोट कर लें आज का भाव

घुमंतू गाड़िया लोहार परिवार के बेटे सुनील ने कर दिखाया कमाल, NEET में सफलता से रच दिया इतिहास

राजस्थान शिक्षा विभाग का नया कारनामा! जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे, वहीं फिर कर दिया तबादला

TAGS:
Rajasthan Crime

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मानसून में खनन पर रोक, फिर भी लूणी नदी से धड़ल्ले से निकली बजरी
Rajasthan Crime
2
Rajasthan Weather
3
rajasthan weather update
4
Rajasthan Crime
5
Rajasthan News