Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan Monsoon: राजस्थान में मानसून मेहरबान, डूंगरपुर-नागौर में झमाझम बारिश, 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में मानसून मेहरबान, डूंगरपुर-नागौर में झमाझम बारिश, 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में मानसून सक्रिय बना हुआ है और डूंगरपुर, नागौर, फलोदी, अजमेर, बांसवाड़ा सहित कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने 3 जिलों के लिए ऑरेंज और अधिकांश जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. डूंगरपुर में सर्वाधिक करीब 4 इंच बारिश हुई, जबकि नागौर के डेगाना में 73 एमएम वर्षा रिकॉर्ड की गई. बारिश से किसानों को राहत मिली है, लेकिन कई स्थानों पर जलभराव और आवागमन भी प्रभावित हुआ है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 08, 2026, 12:25 PM|Updated: Jul 08, 2026, 12:25 PM
Rajasthan Monsoon: राजस्थान में मानसून मेहरबान, डूंगरपुर-नागौर में झमाझम बारिश, 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट
Image Credit: Rajasthan MonsoonSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Monsoon Alert Update: राजस्थान में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है. पिछले 24 घंटों के दौरान डूंगरपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, बूंदी, नागौर, प्रतापगढ़, अलवर, सवाई माधोपुर, दौसा और भरतपुर सहित कई जिलों में एक से तीन इंच तक वर्षा दर्ज की गई. मौसम विभाग ने बुधवार के लिए तीन जिलों में आंधी और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि दो जिलों को छोड़कर लगभग पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट प्रभावी है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी दो से तीन दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा, जबकि 11 जुलाई से अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ होने की संभावना जताई गई है.

Monsoon Alert Update

डूंगरपुर में सबसे ज्यादा बारिश, शहर की सड़कें बनीं दरिया

डूंगरपुर जिले में मंगलवार रात हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया. पुराने शहर के घाटी, कानेरा पोल, मोची बाजार और भोईवाड़ा जैसे इलाकों में सड़कों पर तीन फीट तक पानी भर गया और कई सड़कें नदी जैसी नजर आने लगीं. जिले में औसतन करीब दो इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि निठाउवा में सर्वाधिक 95 एमएम (करीब चार इंच), वेंजा में 85 एमएम, डूंगरपुर शहर में 73 एमएम, धंबोला और सागवाड़ा में 70-70 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई. लगातार बारिश से नदी-नालों में पानी की आवक बढ़ी और किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई का काम तेज कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source
Monsoon Alert Update

नागौर में डेगाना सबसे आगे, किसानों के चेहरे खिले

नागौर जिले में भी मानसून पूरी तरह मेहरबान रहा. देर रात जायल, डेगाना, मूंडवा, खींवसर और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई. जिले में सबसे अधिक 73 एमएम बारिश डेगाना में दर्ज की गई. इसके अलावा डेह में 36 एमएम, मूंडवा में 37 एमएम, जायल में 31 एमएम, खींवसर में 25 एमएम, सांजू में 24 एमएम तथा नागौर शहर में 22 एमएम बारिश रिकॉर्ड हुई. समय पर हुई इस बारिश से बाजरा, मूंग, ग्वार सहित खरीफ फसलों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. किसानों का कहना है कि पर्याप्त नमी मिलने से बुवाई और फसल विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं.

Monsoon Alert Update

फलोदी में उफान पर नदी, स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी

फलोदी शहर में देर रात करीब एक घंटे तक तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया. बारिश के बाद किले के पीछे बहने वाली नदी उफान पर आ गई और तीन से चार फीट पानी बहने के कारण आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया. कई राहगीरों और स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा. तेज बहाव को देखते हुए कई अभिभावकों ने सुरक्षा के मद्देनजर बच्चों को स्कूल नहीं भेजा.

Monsoon Alert Update

पश्चिमी राजस्थान में गर्मी बरकरार, श्रीगंगानगर सबसे गर्म

बारिश के बावजूद पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में गर्मी और उमस का असर बना रहा. श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा बीकानेर में 41.8, चूरू में 41, जैसलमेर में 40.6 और फलोदी में 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. वहीं अजमेर, सिरोही और डूंगरपुर जैसे जिलों में तापमान 40 डिग्री से नीचे बना रहा.

Monsoon Alert Update

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार पूर्वी भारत में बना डिप्रेशन अब कमजोर होकर दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर वेल मार्क लो प्रेशर क्षेत्र में बदल गया है. इसी सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान में अगले दो से तीन दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा. इस दौरान अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश तथा कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को नदी-नालों, जलभराव वाले क्षेत्रों और तेज बहाव वाले रास्तों से दूर रहने की सलाह दी है. प्रशासन भी संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर बनाए हुए है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य किया जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेगा राजस्थान का एक-एक कोना, इन 29 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी, अलवर-सीकर समेत 19 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल

जयपुर में हुई झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत, जानें मौसम का ताजा अपडेट

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी लुढ़के, जयपुर सराफा बाजार में कीमतों में बड़ी गिरावट! जानें ताजा रेट

पाकिस्तान से दुबई तक फैला नेटवर्क, रफीक चांद से पूछताछ में मिले अहम सुराग

जयपुर में बेटी ने कर डाली मां की हत्या, बेटी समेत 7 आरोपी गिरफ्तार

पाली में चीटिंग करके दे रहे एग्जाम, नकल करते छात्र-छात्रा का वीडियो वायरल

संविदाकर्मी दीपक की मौत का सदमा नहीं सह पाई पत्नी! 3 महीने की गर्भवती ने किया सुसाइड का प्रयास

परिवार को बंधक बनाकर 26 लाख की लूट... बेटे का सिर फोड़ा, फिर आराम से आम खाकर हुए फरार!

UCC पर राजस्थान की राजनीति गरमाई! कांग्रेस बोली- पहले ड्राफ्ट दिखाओ, फिर मांगो राय

Rajasthan Monsoon Update: 8 जुलाई को बाड़मेर-जोधपुर से आगे बढ़ेगा मानसून, बीकानेर में भारी बारिश का अलर्ट

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेगा राजस्थान का एक-एक कोना, इन 29 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

दोस्त के लिए बना था डमी कैंडिडेट, पिछले साल की चालाकी इस बार पड़ गई भारी, AI ने सेकेंडों में पकड़ लिया पूरा खेल!

दिल दहला देने वाली वारदात! दोस्त ने ही कर दी हत्या, झाड़ियों में मिला छात्र का शव

क्या टलेंगे पंचायत चुनाव? राठौड़ का बड़ा बयान- OBC रिपोर्ट हमारा नहीं, निर्वाचन आयोग का विषय

अजमेर हत्याकांड में बड़ा फैसला! प्रेमिका का गला रेतकर सिर कुचलने वाले पति-पत्नी को उम्रकैद

धौलपुर में दिनदहाड़े गुंडागर्दी, पहले पत्थर चले फिर गूंजे गोलियों के धमाके

लूणकरणसर में रिश्तों का खौफनाक अंत! पत्नी और बेटों पर पति की पीट-पीटकर हत्या का आरोप

महाकाल दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस हादसे का शिकार, 1 की मौत, कई घायल

गडकरी के दौरे से पहले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की मरम्मत तेज, एनएचएआई ने शुरू किया पेचवर्क

डेनिस हत्याकांड में 14 गिरफ्तार, लेकिन 50 हजार का इनामी बदमाश अब भी गिरफ्त से दूर

राजस्थान में मौसम ने ली करवट, IMD ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

जयपुर में बेकाबू ट्रेलर ने 3 बच्चों के उड़ा दिए चीथड़े, सड़क किनारे इंतजार कर रहे परिवार पर टूटा कहर, देखें हादसे का खौफनाक मंजर

राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी, अलवर-सीकर समेत 19 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल

पहली ही बारिश में डूबा SMS अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर बना तालाब! मरीजों में मची अफरा-तफरी

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर फिर हुआ बड़ा हादसा, कार के ऊपर चढ़ा ट्रेलर, 2 की दर्दनाक मौत, 6 घायल

हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया! तेज रफ्तार ट्रेलर ने परिवार को रौंदा, 3 मासूमों और पिता की दर्दनाक मौत

बारां में मौसम का कहर, छीपाबड़ौद क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत, कई झुलसे

पश्चिमी राजस्थान में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

कोटा में ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग, 10 बीघा फार्म हाउस में बुलडोज़र एक्शन

Pratapgarh: पत्नी पर चढ़ा 19 साल छोटे पड़ोसी के प्यार का बुखार, पति का मर्डर कर कट्टे में पैक किया शव, फिर...

Rajasthan Homestay Yojana 2026: राजस्थान में होमस्टे खोलना हुआ आसान, SSO पोर्टल से आवेदन और रिन्यूअल दोनों ऑनलाइन

जयपुर में बहुत बड़ा हादसा! ट्रक ने कुचल डाला परिवार, टुकड़ों में बट गए शव, तीन बच्चों की मौत

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, धड़ाम से नीचे गिरे भाव! जानें ताजा रेट

अब बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूसरे शहर, SBP कॉलेज में शुरू होगा BBA कोर्स

TAGS:
Rajasthan Weather Update

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan Monsoon: राजस्थान में मानसून मेहरबान, डूंगरपुर-नागौर में झमाझम बारिश, 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट
Rajasthan Weather Update
2
Jaipur News
3
Jhunjhunu news
4
Rajasthan News
5
Delhi-Mumbai Expressway Accident