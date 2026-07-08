/Rajasthan Monsoon: राजस्थान में मानसून मेहरबान, डूंगरपुर-नागौर में झमाझम बारिश, 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

Monsoon Alert Update: राजस्थान में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है. पिछले 24 घंटों के दौरान डूंगरपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, बूंदी, नागौर, प्रतापगढ़, अलवर, सवाई माधोपुर, दौसा और भरतपुर सहित कई जिलों में एक से तीन इंच तक वर्षा दर्ज की गई. मौसम विभाग ने बुधवार के लिए तीन जिलों में आंधी और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि दो जिलों को छोड़कर लगभग पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट प्रभावी है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी दो से तीन दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा, जबकि 11 जुलाई से अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ होने की संभावना जताई गई है.

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डूंगरपुर में सबसे ज्यादा बारिश, शहर की सड़कें बनीं दरिया

डूंगरपुर जिले में मंगलवार रात हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया. पुराने शहर के घाटी, कानेरा पोल, मोची बाजार और भोईवाड़ा जैसे इलाकों में सड़कों पर तीन फीट तक पानी भर गया और कई सड़कें नदी जैसी नजर आने लगीं. जिले में औसतन करीब दो इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि निठाउवा में सर्वाधिक 95 एमएम (करीब चार इंच), वेंजा में 85 एमएम, डूंगरपुर शहर में 73 एमएम, धंबोला और सागवाड़ा में 70-70 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई. लगातार बारिश से नदी-नालों में पानी की आवक बढ़ी और किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई का काम तेज कर दिया.

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नागौर में डेगाना सबसे आगे, किसानों के चेहरे खिले

नागौर जिले में भी मानसून पूरी तरह मेहरबान रहा. देर रात जायल, डेगाना, मूंडवा, खींवसर और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई. जिले में सबसे अधिक 73 एमएम बारिश डेगाना में दर्ज की गई. इसके अलावा डेह में 36 एमएम, मूंडवा में 37 एमएम, जायल में 31 एमएम, खींवसर में 25 एमएम, सांजू में 24 एमएम तथा नागौर शहर में 22 एमएम बारिश रिकॉर्ड हुई. समय पर हुई इस बारिश से बाजरा, मूंग, ग्वार सहित खरीफ फसलों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. किसानों का कहना है कि पर्याप्त नमी मिलने से बुवाई और फसल विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं.

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फलोदी में उफान पर नदी, स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी

फलोदी शहर में देर रात करीब एक घंटे तक तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया. बारिश के बाद किले के पीछे बहने वाली नदी उफान पर आ गई और तीन से चार फीट पानी बहने के कारण आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया. कई राहगीरों और स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा. तेज बहाव को देखते हुए कई अभिभावकों ने सुरक्षा के मद्देनजर बच्चों को स्कूल नहीं भेजा.

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पश्चिमी राजस्थान में गर्मी बरकरार, श्रीगंगानगर सबसे गर्म

बारिश के बावजूद पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में गर्मी और उमस का असर बना रहा. श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा बीकानेर में 41.8, चूरू में 41, जैसलमेर में 40.6 और फलोदी में 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. वहीं अजमेर, सिरोही और डूंगरपुर जैसे जिलों में तापमान 40 डिग्री से नीचे बना रहा.

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मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार पूर्वी भारत में बना डिप्रेशन अब कमजोर होकर दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर वेल मार्क लो प्रेशर क्षेत्र में बदल गया है. इसी सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान में अगले दो से तीन दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा. इस दौरान अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश तथा कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को नदी-नालों, जलभराव वाले क्षेत्रों और तेज बहाव वाले रास्तों से दूर रहने की सलाह दी है. प्रशासन भी संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर बनाए हुए है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य किया जा सके.

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