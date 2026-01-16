Rajasthan Doctors promotion: राजस्थान के चिकित्सा विभाग में कार्यरत डॉक्टरों के लिए राज्य सरकार ने नए साल के तोहफे के रूप में 1,550 से ज्यादा चिकित्सकों के प्रमोशन के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है.
Trending Photos
Rajasthan Doctors promotion: राजस्थान के चिकित्सा विभाग में कार्यरत डॉक्टरों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. राज्य सरकार ने नए साल के तोहफे के रूप में 1,550 से ज्यादा चिकित्सकों के प्रमोशन के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है.
यह फैसला राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के सदस्य हेमंत प्रियदर्शी की अध्यक्षता में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में लिया गया. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने इस महत्वपूर्ण फैसले की विस्तृत जानकारी साझा की.
इस फैसले से चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और औषधि नियंत्रण जैसे अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को लाभ मिलेगा. सबसे ज्यादा 560 डॉक्टरों को सीनियर मेडिकल ऑफिसर बनाया गया है. 77 मेडिकल ऑफिसर (डेंटल) अब जूनियर स्पेशलिस्ट (डेंटल) के पद पर प्रमोट हुए हैं.
81 सीनियर मेडिकल ऑफिसर अब डिप्टी डायरेक्टर बनेंगे, जबकि 55 डिप्टी डायरेक्टरों को PCMO के पद पर पदोन्नत किया गया है. 168 जूनियर स्पेशलिस्ट को सीनियर स्पेशलिस्ट और 69 सीनियर स्पेशलिस्ट को प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट के पद पर DACP स्कीम के तहत प्रमोशन मिला है. चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी 205 डॉक्टरों और 6 बायोकेमिस्ट को पदोन्नति दी गई है. इसके अलावा अलग-अलग विशेषज्ञताओं वाले 156 शिक्षक चिकित्सकों को भी इसका लाभ मिला है.
इस बैठक में केवल नए प्रमोशन ही नहीं हुए, बल्कि उन मामलों पर भी ध्यान दिया गया जो पिछले कुछ समय से रुके हुए थे. लगभग 299 डॉक्टरों के प्रमोशन पहले किसी कारणवश टाल दिए गए थे, अब डीएसीपी के तहत पदोन्नति दे दी गई है. साथ ही 23 औषधि नियंत्रण अधिकारियों के प्रमोशन के प्रस्तावों को भी हरी झंडी दिखा दी गई है.
यह भी पढ़ें- जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन, लेखिका शोभा डे बोलीं- ईरान में जो हो रहा उस पर आंख नहीं मूंद सकते
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!