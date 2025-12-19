फायर शाखा की फाइलों में दबी जनता की सुरक्षा, 250 से ज्यादा फायर NOC की फाइलें लंबित

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में लोगों की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा सवाल आज भी फाइलों में बंद है. हम फायर एनओसी की बात कर रहे हैं. वो एनओसी जो किसी इमारत में रहने वालों की जान और मौत के बीच की सबसे बड़ी ढाल होती है. नगर निगम जयपुर की फायर शाखा में 250 से ज्यादा फायर एनओसी की फाइलें आज भी पेंडिंग हैं. कुछ 6 महीने, कुछ एक साल और कुछ तो पूरे 2 साल से धूल खा रही हैं.

हैरानी की बात ये है कि जिनकी फाइलें चलती हैं, उनकी फाइलें चलकर 14 दिन में पास हो जाती हैं और जिनकी नहीं, वे सालों तक बाबू से लेकर अफसरों के चक्कर काटते रहते हैं. अगर किसी ऐसी इमारत में आग लगती है, जिसकी फायर एनओसी फाइल सालों से नगर निगम में पड़ी है, तो जिम्मेदार कौन होगा. बिल्डिंग मालिक या नगर निगम का सिस्टम या वो अफसर जिनकी टेबल पर फाइलें दबाई गईं.

प्रदेश में भजनलाल सरकार के दो साल पूरे होने पर जश्न का माहौल है. सरकार उपलब्धियों का बखान कर रही है, योजनाओं की सफलता गिना रही है, लेकिन राजधानी जयपुर के नगर निगम में फायर एनओसी का सच इन दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है. हालात ये हैं कि दो साल के कार्यकाल में भी सैकड़ों लोग सिर्फ एक दस्तावेज के लिए दर-दर भटक रहे हैं और वो फायर एनओसी दस्तावेज हैं.

नगर निगम जयपुर की फायर शाखा की अंदरूनी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि 250 से ज्यादा फायर एनओसी की फाइलें अब भी पेंडिंग पड़ी हैं. इनमें से करीब 125 मामले ऐसे हैं, जिनकी आवेदन अवधि 30 दिन से कम है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि लगभग 100 मामले ऐसे भी हैं, जिन्हें 30 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है.

अगर जिम्मेदारी तय करने की बात करें, तो रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा फाइलें डिलिंग बाबुओं के स्तर पर अटकी हुई हैं. कुल 255 में से 124 फाइलें सिर्फ डीए (डिलिंग बाबू) के पास पेंडिंग हैं. जानकार बताते है कि बाबू उन्हीं फाइलों को आगे बढ़ाते हैं, जिनपर ऊपर से इशारे होते हैं.

इसके अलावा 48 फाइलें चीफ फायर ऑफिसर और 32 से ज्यादा फाइलें उपायुक्त फायर के स्तर पर भी लंबित पड़ी हैं. वहीं एएफओ और एफओ स्तर पर भी 48 फाइल पेंडिंग चल रही है. कुछ फाइलें तो एक साल से भी ज्यादा वक्त से निगम की फाइलों में दबी हुई हैं. सबसे गंभीर सवाल ये है कि जब नियमों के मुताबिक तय समय में एनओसी जारी होनी चाहिए, तो आखिर ये देरी क्यों है.

नगर निगम जयपुर में आज भी ऐसे कई आवेदन पेंडिंग हैं, जो भजनलाल सरकार के सत्ता में आने के कुछ ही महीनों बाद लगाए गए थे. किसी को डेढ़ साल हो गए, किसी को दो साल पूरे होने को हैं, लेकिन न तो एनओसी मिली और न ही कोई स्पष्ट जवाब मिला. वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जिनमें महज 14 दिन के भीतर फायर एनओसी जारी कर दी गई.

बताया जाता है कि ऐसे मामलों में फाइल एक ही दिन में छह-छह अधिकारियों की टेबल से अप्रूव हो जाती है. हाल ही में कई ऐसी फाइलें भी निरस्त कर दी गईं, जो पिछले एक साल या उससे ज्यादा समय से पेंडिंग थीं. कहीं फायर फाइटिंग उपकरणों को नियमों के अनुरूप नहीं बताया गया, तो कहीं तकनीकी खामियों का हवाला दिया गया. एक मामला तो ऐसा भी सामने आया, जिसमें फाइल 680 दिनों से ज्यादा समय तक पेंडिंग रही और आखिर में वाटर टैंक की क्षमता कुछ लीटर कम बताकर एनओसी निरस्त कर दी गई.

बहरहाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी पेंडिंग फाइल वाली इमारत में आगजनी की घटना हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. बिल्डिंग मालिक, जिसने सालों पहले आवेदन कर दिया था या वो अधिकारी जिनकी टेबल पर फाइल धूल फांकती रही. सरकार के दो साल पूरे हो गए, लेकिन जयपुर नगर निगम की फायर एनओसी फाइलें आज भी उसी सवाल के साथ अटकी हैं कि जिम्मेदार कौन है.