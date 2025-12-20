Zee Rajasthan
घने कोहरे से हवाई यातायात अस्त-व्यस्त, जयपुर एयरपोर्ट पर एक दर्जन से ज्यादा फ्लाइट्स लेट

Jaipur Airport: उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट्स पर इन दिनों कोहरे का असर देखने को मिल रहा है. इसके चलते ज्यादातर शहरों से फ्लाइट्स डायवर्ट होकर जयपुर आ रही हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Kashi Ram
Published: Dec 20, 2025, 10:21 PM IST | Updated: Dec 20, 2025, 10:21 PM IST

घने कोहरे से हवाई यातायात अस्त-व्यस्त, जयपुर एयरपोर्ट पर एक दर्जन से ज्यादा फ्लाइट्स लेट

Jaipur Airport: उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट्स पर इन दिनों कोहरे का असर देखने को मिल रहा है. इसके चलते ज्यादातर शहरों से फ्लाइट्स डायवर्ट होकर जयपुर आ रही हैं. शुक्रवार-शनिवार की मध्यरात्रि को चंडीगढ़ जाने वाली 4 फ्लाइट्स डायवर्ट होकर जयपुर पहुंची थी. वहीं शनिवार सुबह देहरादून जाने वाली फ्लाइट्स कोहरे के चलते जयपुर डायवर्ट हुई.

देहरादून एयरपोर्ट पर घने कोहरे के चलते 2 फ्लाइट्स आधे घंटे से ज्यादा समय तक होल्ड पर रहने के बावजूद वहां लैंड नहीं हो सकी. बाद में ये फ्लाइट्स डायवर्ट होकर जयपुर पहुंची. इनमें से एक फ्लाइट भुवनेश्वर से देहरादून जा रही थी. यह फ्लाइट देहरादून से डायवर्ट होकर सुबह 10 बजे जयपुर पहुंची. बाद में सुबह 11:30 बजे जयपुर से वापस देहरादून के लिए रवाना हुई.

इसी तरह दूसरी फ्लाइट अहमदाबाद से देहरादून जा रही थी. यह फ्लाइट सुबह 11 बजे जयपुर पहुंची और बाद में दोपहर 12 बजे जयपुर से देहरादून के लिए रवाना हुई. इसी तरह जयपुर से देहरादून जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट, जो सुबह 8:25 बजे देहरादून जानी थी. जयपुर से सुबह 11:35 बजे देहरादून के लिए रवाना हो सकी.

वहीं अन्य एयरपोर्ट्स पर कोहरे के चलते जयपुर एयरपोर्ट से संचालित होने वाली एक दर्जन से अधिक फ्लाइट्स देरी से संचालित हुई. ये फ्लाइट 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक की देरी से संचालित हुई.

जयपुर एयरपोर्ट पर गड़बड़ाया फ्लाइट संचालन

इंडिगो की भुवनेश्वर से देहरादून की फ्लाइट 6E-6321 जयपुर डायवर्ट हुई. इंडिगो की अहमदाबाद से देहरादून फ्लाइट 6E-568 जयपुर डायवर्ट हुई. इंडिगो की देहरादून जाने वाली फ्लाइट 6E-7274 3 घंटे लेट गई. सुबह 4:10 बजे शारजाह की फ्लाइट G9-436 3 घंटे लेट गई. सुबह 5:10 बजे चंडीगढ़ की फ्लाइट 6E-7742 पौने 2 घंटे लेट गई.

सुबह 9:20 बजे जैसलमेर की फ्लाइट 6E-7675 पौने 2 घंटे लेट गई. सुबह 11:45 बजे इंदौर की फ्लाइट 6E-7154 पौने 4 घंटे लेट गई. दोपहर 1:25 बजे अहमदाबाद की फ्लाइट 6E-7031 2 घंटे लेट गई. दोपहर 2:20 बजे सूरत की फ्लाइट 6E-715 4 घंटे लेट गई.

शाम 5:35 बजे उदयपुर की फ्लाइट 6E-7517 सवा घंटे लेट हुई. शाम 6:15 बजे मुम्बई की फ्लाइट SG-651 2 घंटे लेट हुई. शाम 6:20 बजे अहमदाबाद की फ्लाइट 6E-7524 सवा 3 घंटे लेट हुई. शाम 6:35 बजे कोलकाता की फ्लाइट 6E-784 पौने 3 घंटे लेट हुई. शाम 7:25 बजे अहमदाबाद की फ्लाइट 6E-7276- 2 घंटे लेट हुई.

