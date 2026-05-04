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आखिर क्यों 8 साल के बेटे को गोद में लेकर रेलवे ट्रैक पर कूदी मां ? पढ़ें पूरी खबर

Rajasthan Crime: जयपुर में एक महिला ने 8 साल के बेटे को गोद में लेकर रेलवे ट्रैक पर छलांग लगा दी. रेलवे ट्रैक के पास मां-बेटे के शव क्षत-विक्षत हालत में पड़े मिले. घटना के बाद मृतका के भाई ने ससुरालवालों पर बहन को टॉर्चर करने का आरोप लगाया है.

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: May 04, 2026, 07:52 PM|Updated: May 04, 2026, 07:52 PM
आखिर क्यों 8 साल के बेटे को गोद में लेकर रेलवे ट्रैक पर कूदी मां ? पढ़ें पूरी खबर
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे. दरअसल जयपुर में एक महिला ने 8 साल के बेटे को गोद में लेकर रेलवे ट्रैक पर छलांग लगा दी.

महिला ने 8 साल के बेटे को गोद में लेकर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. रेलवे ट्रैक के पास मां-बेटे के शव क्षत-विक्षत हालत में पड़े मिले. पुलिस ने मृतकों की पहचान नहीं होने पर दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाए हैं.

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वहीं घटना के बाद मृतका परिजन उसे ढूंढते हुए पहुंचे और मृतका के भाई ने ससुरालवालों पर बहन को टॉर्चर करने का आरोप लगाया. साथ ही मृतका के भाई ने ससुरालवालों द्वारा उसकी बहन को आत्महत्या के लिए उकसाने का मालपुरा गेट थाने में मामला दर्ज करवाया है.

मालपुरा गेट थाना क्षेत्र के शिकारपुरा फाटक स्थित रेलवे ट्रैक के पास एक महिला और बच्चे का शव क्षत-विक्षत हालत में पड़े मिले थे. मालपुरा गेट थाना पुलिस मां-बेटे के सुसाइड की सूचना पर मौके पर पहुंची. पुलिस प्रथमदृष्टया जांच में बेटे को गोद में लेकर मां के ट्रेन के आगे छलांग लगाकर सुसाइड करने का मामला सामने आया.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर जनसुनवाई की. जनसुनवाई में दूर-दराज से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे. जनसुनवाई के दौरान आमजन ने बिजली, पानी, सड़क, अतिक्रमण सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं उपमुख्यमंत्री के समक्ष रखी.

उपमुख्यमंत्री ने सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता और आत्मीयता से सुना. उन्होंने मौके पर उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए समस्याओं के शीघ्र समाधान के आदेश दिए. जनसुनवाई के दौरान लोगों में अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचाने का उत्साह देखने को मिला. वहीं उपमुख्यमंत्री के इस पहल को आमजन के बीच सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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