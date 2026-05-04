/आखिर क्यों 8 साल के बेटे को गोद में लेकर रेलवे ट्रैक पर कूदी मां ? पढ़ें पूरी खबर

Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे. दरअसल जयपुर में एक महिला ने 8 साल के बेटे को गोद में लेकर रेलवे ट्रैक पर छलांग लगा दी.

महिला ने 8 साल के बेटे को गोद में लेकर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. रेलवे ट्रैक के पास मां-बेटे के शव क्षत-विक्षत हालत में पड़े मिले. पुलिस ने मृतकों की पहचान नहीं होने पर दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाए हैं.

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वहीं घटना के बाद मृतका परिजन उसे ढूंढते हुए पहुंचे और मृतका के भाई ने ससुरालवालों पर बहन को टॉर्चर करने का आरोप लगाया. साथ ही मृतका के भाई ने ससुरालवालों द्वारा उसकी बहन को आत्महत्या के लिए उकसाने का मालपुरा गेट थाने में मामला दर्ज करवाया है.

मालपुरा गेट थाना क्षेत्र के शिकारपुरा फाटक स्थित रेलवे ट्रैक के पास एक महिला और बच्चे का शव क्षत-विक्षत हालत में पड़े मिले थे. मालपुरा गेट थाना पुलिस मां-बेटे के सुसाइड की सूचना पर मौके पर पहुंची. पुलिस प्रथमदृष्टया जांच में बेटे को गोद में लेकर मां के ट्रेन के आगे छलांग लगाकर सुसाइड करने का मामला सामने आया.

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उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर जनसुनवाई की. जनसुनवाई में दूर-दराज से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे. जनसुनवाई के दौरान आमजन ने बिजली, पानी, सड़क, अतिक्रमण सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं उपमुख्यमंत्री के समक्ष रखी.

उपमुख्यमंत्री ने सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता और आत्मीयता से सुना. उन्होंने मौके पर उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए समस्याओं के शीघ्र समाधान के आदेश दिए. जनसुनवाई के दौरान लोगों में अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचाने का उत्साह देखने को मिला. वहीं उपमुख्यमंत्री के इस पहल को आमजन के बीच सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है.

