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सनकी बेटे ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मां को उतारा मौत के घाट, फोन पर जताई थी हत्या की आशंका, कुछ देर बाद मिला शव

Rajasthan Crime: जयपुर के खोह नागोरियान थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां आदतन शराबी छोटे बेटे ने अपनी 55 वर्षीय मां पन्नी देवी की चाकू मारकर हत्या कर दी. वारदात से पहले महिला ने अपने रिश्तेदार को फोन कर जान का खतरा बताया था. घटना के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

Edited byAnsh RajReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 28, 2026, 08:01 AM|Updated: Jun 28, 2026, 08:01 AM
सनकी बेटे ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मां को उतारा मौत के घाट, फोन पर जताई थी हत्या की आशंका, कुछ देर बाद मिला शव
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur Murder: राजधानी जयपुर के खोह नागोरियान थाना क्षेत्र के बुंदू विहार इलाके में शनिवार दोपहर एक ऐसी घटना सामने आई जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया. यहां एक बेटे पर अपनी ही मां की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप है. मृतका की पहचान 55 वर्षीय पन्नी देवी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गंगापुर सिटी की रहने वाली थीं और अपने तीन बेटों के साथ किराए के मकान में रहती थीं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला के माथे और बाईं आंख के नीचे चाकू के गहरे घाव थे, जबकि सिर पर किसी भारी वस्तु से भी हमला किए जाने के निशान मिले हैं.


वारदात से पहले रिश्तेदार को किया था फोन

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घटना से पहले पन्नी देवी ने अपनी बहन के बेटे को फोन कर रोते हुए मदद की गुहार लगाई थी. उन्होंने बताया था कि उनका छोटा बेटा अनिल उन्हें घर में बंद करके रखा हुआ है और उनकी जान को खतरा है. महिला ने आशंका जताई थी कि अनिल उन्हें मार डालेगा. रिश्तेदार जब तक वहां पहुंच पाता, तब तक वारदात हो चुकी थी. घर के बाहर महिला का शव पड़ा मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी.


दोनों बड़े बेटे मजदूरी पर गए थे

पुलिस जांच में सामने आया कि शनिवार सुबह पन्नी देवी के दोनों बड़े बेटे तेजराम बैरवा और हरकेश बैरवा रोज की तरह मजदूरी करने के लिए घर से निकल गए थे. घर में केवल पन्नी देवी और उनका छोटा बेटा अनिल मौजूद थे. दोपहर करीब 12 बजे अनिल ने कथित रूप से मां पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर दोनों बड़े बेटे घर पहुंचे तो मां का शव देखकर उनके होश उड़ गए.


नशे का आदी था आरोपी बेटा

परिजनों ने पुलिस को बताया कि आरोपी अनिल लंबे समय से शराब और नशे का आदी है. पिछले दो दिनों से वह घर में लगातार विवाद कर रहा था और परिवार के सदस्यों को परेशान कर रहा था. उसकी मानसिक और नशे की स्थिति को देखते हुए परिवार ने उसकी झाड़-फूंक भी करवाई थी, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया. परिजनों का कहना है कि नशे की लत के कारण वह अक्सर आक्रामक हो जाता था.


पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

घटना के बाद आरोपी अनिल अपना मोबाइल फोन बंद कर फरार हो गया. खोह नागोरियान थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा. इस हृदयविदारक घटना ने एक बार फिर नशे की लत और घरेलू हिंसा के गंभीर दुष्परिणामों को उजागर कर दिया है, जिससे पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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