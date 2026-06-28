/सनकी बेटे ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मां को उतारा मौत के घाट, फोन पर जताई थी हत्या की आशंका, कुछ देर बाद मिला शव

Jaipur Murder: राजधानी जयपुर के खोह नागोरियान थाना क्षेत्र के बुंदू विहार इलाके में शनिवार दोपहर एक ऐसी घटना सामने आई जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया. यहां एक बेटे पर अपनी ही मां की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप है. मृतका की पहचान 55 वर्षीय पन्नी देवी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गंगापुर सिटी की रहने वाली थीं और अपने तीन बेटों के साथ किराए के मकान में रहती थीं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला के माथे और बाईं आंख के नीचे चाकू के गहरे घाव थे, जबकि सिर पर किसी भारी वस्तु से भी हमला किए जाने के निशान मिले हैं.



वारदात से पहले रिश्तेदार को किया था फोन

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घटना से पहले पन्नी देवी ने अपनी बहन के बेटे को फोन कर रोते हुए मदद की गुहार लगाई थी. उन्होंने बताया था कि उनका छोटा बेटा अनिल उन्हें घर में बंद करके रखा हुआ है और उनकी जान को खतरा है. महिला ने आशंका जताई थी कि अनिल उन्हें मार डालेगा. रिश्तेदार जब तक वहां पहुंच पाता, तब तक वारदात हो चुकी थी. घर के बाहर महिला का शव पड़ा मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी.



दोनों बड़े बेटे मजदूरी पर गए थे

पुलिस जांच में सामने आया कि शनिवार सुबह पन्नी देवी के दोनों बड़े बेटे तेजराम बैरवा और हरकेश बैरवा रोज की तरह मजदूरी करने के लिए घर से निकल गए थे. घर में केवल पन्नी देवी और उनका छोटा बेटा अनिल मौजूद थे. दोपहर करीब 12 बजे अनिल ने कथित रूप से मां पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर दोनों बड़े बेटे घर पहुंचे तो मां का शव देखकर उनके होश उड़ गए.



नशे का आदी था आरोपी बेटा

परिजनों ने पुलिस को बताया कि आरोपी अनिल लंबे समय से शराब और नशे का आदी है. पिछले दो दिनों से वह घर में लगातार विवाद कर रहा था और परिवार के सदस्यों को परेशान कर रहा था. उसकी मानसिक और नशे की स्थिति को देखते हुए परिवार ने उसकी झाड़-फूंक भी करवाई थी, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया. परिजनों का कहना है कि नशे की लत के कारण वह अक्सर आक्रामक हो जाता था.



पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

घटना के बाद आरोपी अनिल अपना मोबाइल फोन बंद कर फरार हो गया. खोह नागोरियान थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा. इस हृदयविदारक घटना ने एक बार फिर नशे की लत और घरेलू हिंसा के गंभीर दुष्परिणामों को उजागर कर दिया है, जिससे पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है.

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