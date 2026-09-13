/मन्नतों से जुड़ी मोती डूंगरी की मेहंदी, सवा किलो से 35 क्विंटल तक पहुंचा सफर

Miraculous Henna: मोती डूंगरी में सिंजारे पर मेहंदी अर्पित करने की परंपरा आज अपने विशाल स्वरूप में पहुंच चुकी है. शुरुआत में यह केवल एक छोटा सा प्रतीकात्मक अनुष्ठान था. उस दौर में गजानन को मात्र सवा किलो यानी 1.25 किलो मेहंदी अर्पित की जाती थी. समय के साथ इस परंपरा का स्वरूप लगातार बड़ा होता गया और मेहंदी की मात्रा भी बढ़ती चली गई.



मन्नतों से जुड़ी चमत्कारी मेहंदी

इस परंपरा के साथ भक्तों की आस्था भी जुड़ी हुई है. जैसे-जैसे लोगों की मन्नतें पूरी होने लगीं, इस मेहंदी को लेकर लोगों की आस्था बढ़ती गई. भक्तों की भीड़ भी बढ़ने लगी. इसके साथ ही भगवान को अर्पित की जाने वाली मेहंदी की मात्रा में भी लगातार इजाफा होता गया. भक्तों के बीच इस मेहंदी को 'चमत्कारी मेहंदी' के तौर पर देखा जाता है. मन्नतें पूरी होने की मान्यता ने इस परंपरा को और विस्तार दिया. छोटी सी शुरुआत से निकली यह परंपरा आज बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है.

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सवा किलो से 35 क्विंटल तक पहुंचा सफर

जिस परंपरा की शुरुआत केवल सवा किलो मेहंदी से हुई थी, आज उसमें करीब 3100 से 3500 किलो तक मेहंदी अर्पित की जाती है. यानी 1.25 किलो से शुरू हुआ यह सफर करीब 35 क्विंटल तक पहुंच चुका है. मेहंदी की मात्रा में आया यह बदलाव इस परंपरा के बढ़ते स्वरूप को दिखाता है. भक्तों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ मेहंदी अर्पित करने की मात्रा भी बढ़ती गई. आज सिंजारे पर बड़ी मात्रा में मेहंदी भगवान को अर्पित की जाती है.



भगवान को अर्पित कर भक्तों में बांटी जाती है मेहंदी

सिंजारे पर करीब 3100 से 3500 किलो यानी 35 क्विंटल तक मेहंदी भगवान को अर्पित की जाती है. इसके बाद इसे भक्तों में बांटा जाता है. इस तरह यह मेहंदी केवल अर्पण तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भक्तों तक भी पहुंचती है. मोती डूंगरी की यह परंपरा सवा किलो की छोटी शुरुआत से निकलकर आज हजारों किलो तक पहुंच चुकी है. भक्तों की आस्था, मन्नतें पूरी होने की मान्यता और बढ़ती भीड़ के साथ इस परंपरा का स्वरूप भी लगातार बड़ा होता गया. सवा किलो से 35 क्विंटल तक का यह सफर मोती डूंगरी में सिंजारे की इस खास परंपरा की कहानी बताता है.

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