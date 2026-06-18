/राजस्थान में मौसम का U-TURN, जून में ठंडक का रिकॉर्ड! पिलानी का पारा सामान्य से 6 डिग्री नीचे

Rajasthan Mausam Update: राजस्थान में मौसम ने जून की भीषण गर्मी के बीच चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है. प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पिलानी और माउंट आबू के तापमान को लेकर हो रही है.

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिलानी में न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.2 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरकर महज 20.9 डिग्री दर्ज किया गया है. जून महीने में रात और सुबह के तापमान का सामान्य से 6 डिग्री से अधिक नीचे पहुंच जाना एक असाधारण मौसमीय घटना माना जा रहा है.

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आमतौर पर जून के दौरान राजस्थान में गर्म हवाओं और ऊंचे तापमान का दौर रहता है, लेकिन इस बार बदले मौसम ने लोगों को राहत का एहसास कराया है. सुबह और देर रात के समय हल्की ठंडक महसूस की जा रही है, जिससे मौसम पूरी तरह बदला-बदला नजर आ रहा है.

वहीं, राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में भी मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है. यहां अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. यह तापमान प्रदेश के अधिकांश मैदानी इलाकों की तुलना में करीब 11 डिग्री कम है. जहां राजस्थान के कई शहरों में दिन का तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, वहीं माउंट आबू का मौसम किसी पहाड़ी पर्यटन स्थल जैसा आनंद दे रहा है.

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि सक्रिय मौसमी प्रणालियों, बादलों की आवाजाही और हवाओं के प्रभाव के कारण तापमान में यह उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली है. आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत नरम बना रह सकता है. गर्मी के मौसम में तापमान में आई यह बड़ी गिरावट लोगों के लिए राहत भरी खबर बन गई है और मौसम प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

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