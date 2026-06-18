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राजस्थान में मौसम का U-TURN, जून में ठंडक का रिकॉर्ड! पिलानी का पारा सामान्य से 6 डिग्री नीचे

Rajasthan Weathe: राजस्थान में जून की गर्मी के बीच मौसम ने बड़ा उलटफेर कर दिया है. पिलानी का न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.2 डिग्री नीचे गिरकर 20.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में असामान्य माना जा रहा है. वहीं माउंट आबू में अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री और न्यूनतम 18.2 डिग्री दर्ज हुआ, जो मैदानी इलाकों की तुलना में करीब 11 डिग्री कम है. तापमान में आई इस गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 18, 2026, 06:19 AM|Updated: Jun 18, 2026, 06:19 AM
राजस्थान में मौसम का U-TURN, जून में ठंडक का रिकॉर्ड! पिलानी का पारा सामान्य से 6 डिग्री नीचे
Image Credit: ai image

Rajasthan Mausam Update: राजस्थान में मौसम ने जून की भीषण गर्मी के बीच चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है. प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पिलानी और माउंट आबू के तापमान को लेकर हो रही है.

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिलानी में न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.2 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरकर महज 20.9 डिग्री दर्ज किया गया है. जून महीने में रात और सुबह के तापमान का सामान्य से 6 डिग्री से अधिक नीचे पहुंच जाना एक असाधारण मौसमीय घटना माना जा रहा है.

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आमतौर पर जून के दौरान राजस्थान में गर्म हवाओं और ऊंचे तापमान का दौर रहता है, लेकिन इस बार बदले मौसम ने लोगों को राहत का एहसास कराया है. सुबह और देर रात के समय हल्की ठंडक महसूस की जा रही है, जिससे मौसम पूरी तरह बदला-बदला नजर आ रहा है.

वहीं, राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में भी मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है. यहां अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. यह तापमान प्रदेश के अधिकांश मैदानी इलाकों की तुलना में करीब 11 डिग्री कम है. जहां राजस्थान के कई शहरों में दिन का तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, वहीं माउंट आबू का मौसम किसी पहाड़ी पर्यटन स्थल जैसा आनंद दे रहा है.

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि सक्रिय मौसमी प्रणालियों, बादलों की आवाजाही और हवाओं के प्रभाव के कारण तापमान में यह उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली है. आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत नरम बना रह सकता है. गर्मी के मौसम में तापमान में आई यह बड़ी गिरावट लोगों के लिए राहत भरी खबर बन गई है और मौसम प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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