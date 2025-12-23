Zee Rajasthan
न्यू ईयर से पहले माउंट आबू में जश्न शुरू! विंटर फेस्टिवल में दिखेगा राजस्थान का असली रंग

Rajasthan News: राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में 29 से 31 दिसंबर 2025 तक 'विंटर फेस्टिवल' का आयोजन होगा. नक्की झील पर नौकायन, लोक नृत्य और भव्य आतिशबाजी इस उत्सव के मुख्य आकर्षण हैं. नए साल के जश्न के लिए यह परफेक्ट डेस्टिनेशन है.
 

Published: Dec 23, 2025, 05:03 PM IST | Updated: Dec 23, 2025, 05:06 PM IST

Rajasthan Winter Festival 2025: राजस्थान का नाम सुनते ही जेहन में रेतीले धोरों और तपती गर्मी की याद आती है, लेकिन अरावली की वादियों में बसा माउंट आबू इस धारणा को पूरी तरह बदल देता है. समुद्र तल से 1,722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित प्रदेश का यह एकमात्र हिल स्टेशन इन दिनों 'विंटर फेस्टिवल' की तैयारियों में डूबा है. अगर आप क्रिसमस और न्यू ईयर को यादगार बनाना चाहते हैं, तो माउंट आबू से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता.

29 से 31 दिसंबर, संस्कृति और कला का उत्सव
हर साल की तरह इस बार भी 29 से 31 दिसंबर 2025 तक तीन दिवसीय विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है. यह उत्सव केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि राजस्थान की गौरवशाली लोक कला और परंपराओं का जीवंत प्रदर्शन है.

प्रदेश भर के लोक कलाकार यहां अपनी प्रस्तुतियां देने पहुंचते हैं. कालबेलिया, घूमर और गैर नृत्य की थाप पर पूरी वादी झूम उठती है.

नक्की झील पर रोमांच
फेस्टिवल के दौरान नक्की झील में आयोजित होने वाली नौकायन प्रतियोगिता मुख्य आकर्षण होती है. झील के शांत पानी में रंग-बिरंगी नावें एक अद्भुत दृश्य पेश करती हैं.स्थानीय बाजारों में राजस्थानी हस्तशिल्प और नक्काशीदार सामान की प्रदर्शनी लगती है, जो पर्यटकों के लिए शॉपिंग का बेहतरीन मौका है.

माउंट आबू के प्रमुख आकर्षण
विंटर फेस्टिवल के साथ-साथ आप यहां की इन विश्व प्रसिद्ध जगहों का आनंद ले सकते हैं.दिलवाड़ा जैन मंदिर,अपनी बारीक संगमरमर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है.गुरु शिखर,अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जहां से बादलों के बीच से पूरे शहर का नजारा दिखता है.

सनसेट पॉइंट व टॉड रॉक
सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य और मेंढक जैसी आकृति वाली चट्टान (टॉड रॉक) फोटोग्राफी के लिए बेस्ट हैं.

न्यू ईयर के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन
फेस्टिवल का समापन 31 दिसंबर की रात नक्की झील पर भव्य दीपदान और आतिशबाजी के साथ होता है. ठिठुरती ठंड, कोहरे की चादर और आसमान में बिखरते पटाखों के रंग नए साल के स्वागत को जादुई बना देते हैं.

दूरी
सड़क मार्ग से दिल्ली से माउंट आबू की दूरी करीब 750 किलोमीटर है, जिसे आप 12-13 घंटे में तय कर सकते हैं. हवाई मार्ग के लिए नजदीकी एयरपोर्ट उदयपुर (185 किमी) है.

