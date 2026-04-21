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पूर्व CM राजे के नाम फर्जी लेटर वायरल मामला, MP में कांग्रेस IT सेल के 3 कार्यकर्ता पर आरोप

Rajasthan Politics: राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक फर्जी पत्र मामले में मध्यप्रदेश कांग्रेस आईटी सेल के तीन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 21, 2026, 05:49 PM|Updated: Apr 21, 2026, 05:49 PM
पूर्व CM राजे के नाम फर्जी लेटर वायरल मामला, MP में कांग्रेस IT सेल के 3 कार्यकर्ता पर आरोप
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Rajasthan Politics: राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक फर्जी पत्र का मामला मध्यप्रदेश तक पहुंच गया है. इस कथित पत्र को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के नाम संबोधित बताया गया .

वहीं, इस मामले में कार्रवाई करते हुए भोपाल पुलिस ने मध्यप्रदेश कांग्रेस आईटी सेल के तीन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, जिससे इससे मामले ने तूल पकड़ लिया है.

ध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी

पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताई और मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस आईटी सेल के कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, जो निंदनीय है.

इसके साथ ही उन्होंने इसे कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया और कहा कि असहमति की आवाज को दबाने का यह तरीका पूरी तरह अस्वीकार्य है और यह सत्ता के दुरुपयोग है.

कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा

साथ ही कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए फेसबुक पर लिखा कि भोपाल साइबर पुलिस ने बीते 27 घंटों से कार्यकर्ताओं को बिना किसी ठोस वजह के हिरासत में रखा हुआ है.
वहीं, उन्होंने मध्यप्रदेश के सीएम और डीजीपी को टैग करते हुए कहा कि पुलिस की यह कार्रवाई उन्हें हैरान और निराश करती है.

इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जिस कथित पत्र को लेकर कार्रवाई की गई. पत्र 15-16 अप्रैल से ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लाखों लोगों द्वारा देखा और एक-दूसरे को भेजा गया था. इसके बाद 18 अप्रैल की शाम को इसे फर्जी घोषित किया गया. ऐसे में उन्होंने कहा कि इतने समय के बाद इस आधार पर हिरासत में लेना कितना उचित है.

राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर

यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब 18 अप्रैल को वसुंधरा राजे के नाम से एक फर्जी पत्र वायरल हुआ था. इस पत्र में महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी की आधिकारिक लाइन से अलग विचार प्रस्तुत किए गए थे. हालांकि बाद में इसे पूरी तरह फर्जी बताया गया. इस मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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