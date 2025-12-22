Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

MP से बाघिन की जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग, फिर सड़क मार्ग से रवाना हुई रामगढ़ विषधारी

Jaipur News : नए साल से पहले राजस्थान में रामगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 12 हो गयी है. एमपी से बाघिन को यहां लाया गया है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chauhan
Published: Dec 22, 2025, 08:02 AM IST | Updated: Dec 22, 2025, 08:41 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Government Project: नए एक्सप्रेसवे से सिर्फ 2 घंटे में पूरी होगी जयपुर से भीलवाड़ा की दूरी, बन रहा 93 किमी का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट
8 Photos
Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project: नए एक्सप्रेसवे से सिर्फ 2 घंटे में पूरी होगी जयपुर से भीलवाड़ा की दूरी, बन रहा 93 किमी का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट

Jaipur Aaj ka AQI Kitna Hai: जयपुर में हवा की गुणवत्ता चिंताजनक, आज AQI 160 के आसपास, सांस की तकलीफ बढ़ने की आशंका
6 Photos
AQI LEVEL

Jaipur Aaj ka AQI Kitna Hai: जयपुर में हवा की गुणवत्ता चिंताजनक, आज AQI 160 के आसपास, सांस की तकलीफ बढ़ने की आशंका

Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान की कश्ती में डूबी सोने-चांदी की नैया, अर्श से फर्श पर गिरे गोल्ड सिल्वर के रेट, जानें लेटेस्ट प्राइस
5 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान की कश्ती में डूबी सोने-चांदी की नैया, अर्श से फर्श पर गिरे गोल्ड सिल्वर के रेट, जानें लेटेस्ट प्राइस

राजस्थान के इन 10 जिलों में हाल बेहाल करेगी ठंड, शीतलहर को लेकर जारी हुई चेतानवी, पढ़ें सुबह 12 बजे तक का वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के इन 10 जिलों में हाल बेहाल करेगी ठंड, शीतलहर को लेकर जारी हुई चेतानवी, पढ़ें सुबह 12 बजे तक का वेदर अपडेट

MP से बाघिन की जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग, फिर सड़क मार्ग से रवाना हुई रामगढ़ विषधारी

Jaipur News : राजस्थान के जंगलों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है.लंबे समय की कोशिशों के बाद आखिरकार बाघिन को मध्यप्रदेश से लाया गया. पैंच टाइगर रिजर्व से बाघिन की एंट्री देर रात हेलीकॉप्टर से जयपुर एयरपोर्ट पर हुई. इसके बाद में यहां से सड़क मार्ग से बूंदी के रामगढ़ विषधारी के लिए रवाना हुई.

बाघिन रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व पहुंची, जहां सुबह 6:30 बजे पिंजरे से एनक्लोजर में उसे शिफ्ट किया गया. शिफ्टिंग के बाद बाघिन की पहली तस्वीर सामने आई हैं. जिसे हॉफ अरिजीत बनर्जी ने ज़ी मीडिया से सांझा किया.

इससे पहले वायुसेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टर से बाघिन को जयपुर लाया गया है. बताया जा रहा है कि बूंदी में हेलीपैड पर रात में लाइटिंग की कमी के कारण जयपुर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की गई. कुल 5 बाघिनों को लाने की मंजूरी मिली है.

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में 5 बाघिनों को लाने की मंजूरी मिली है. ये बाघिन दूसरे 3 मध्यप्रदेश और 2 महाराष्ट्र से बाघिनों को चरणबद्ध तरीके से राजस्थान लाएंगे. इन बाघिनों को चरणबद्ध तरीके से लाया जाएगा. रामगढ़ विषधारी में फिलहाल बाघों की संख्या 7 है. लेकिन इन बाघिनों के आने के बाद विषधारी में संख्या बढ़कर 12 होगी.

राजस्थान में बाघ-बाघिनों और शावकों की संख्या पहली बार 150 पार पहुंच गई है. 24 या 25 नवंबर को इन बाघों को राजस्थान में शिफ्ट किया जाएगा. चलिए आपको बताते हैं कि किस टाइगर रिजर्व में कितने बाघ,बाघिन और शावक है.

टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सरिस्का 49

रणथम्भौर 82

मुकंदरा हिल्स 03

करौली-धौलपुर 09

रामगढ़ विषधारी 07

रणथंभौर से रामगढ़ आएंगे बाघ

रणथंभौर में नर बाघ के लिए पर्याप्त जगह नहीं है. रणथंभौर में बाघ-बाघिन अनुपात का बिगड़ा हुआ है. विशेषज्ञों के अनुसार एक बाघ पर तीन बाघिन होनी चाहिए. लेकिन वर्तमान में रणथंभौर में बाघ और बाघिनों की संख्या बराबर है. वर्तमान में मेल टाइगर के लिए पर्याप्त जगह नहीं है. इसलिए अनुपात को ठीक करने के लिए कुछ बाघों को रणथंभौर से शिफ्ट किया जा सकता है. रणथंभौर में 15 शावक,करीब 33-33 बाघ बाघिन है.

1019 किलोमीटर बफर क्षेत्र

रामगढ़ विषधारी देश का 52वां और राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था. यह अभयारण्य रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान के बफर क्षेत्र के रूप में कार्य करता है. इसे मई 2022 में अधिसूचित किया गया था. जिसमें 481.91 वर्ग किमी का कोर क्षेत्र और 1019.98 वर्ग किमी का बफर क्षेत्र शामिल है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news