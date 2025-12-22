MP से बाघिन की जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग, फिर सड़क मार्ग से रवाना हुई रामगढ़ विषधारी

Jaipur News : राजस्थान के जंगलों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है.लंबे समय की कोशिशों के बाद आखिरकार बाघिन को मध्यप्रदेश से लाया गया. पैंच टाइगर रिजर्व से बाघिन की एंट्री देर रात हेलीकॉप्टर से जयपुर एयरपोर्ट पर हुई. इसके बाद में यहां से सड़क मार्ग से बूंदी के रामगढ़ विषधारी के लिए रवाना हुई.

बाघिन रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व पहुंची, जहां सुबह 6:30 बजे पिंजरे से एनक्लोजर में उसे शिफ्ट किया गया. शिफ्टिंग के बाद बाघिन की पहली तस्वीर सामने आई हैं. जिसे हॉफ अरिजीत बनर्जी ने ज़ी मीडिया से सांझा किया.

इससे पहले वायुसेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टर से बाघिन को जयपुर लाया गया है. बताया जा रहा है कि बूंदी में हेलीपैड पर रात में लाइटिंग की कमी के कारण जयपुर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की गई. कुल 5 बाघिनों को लाने की मंजूरी मिली है.

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में 5 बाघिनों को लाने की मंजूरी मिली है. ये बाघिन दूसरे 3 मध्यप्रदेश और 2 महाराष्ट्र से बाघिनों को चरणबद्ध तरीके से राजस्थान लाएंगे. इन बाघिनों को चरणबद्ध तरीके से लाया जाएगा. रामगढ़ विषधारी में फिलहाल बाघों की संख्या 7 है. लेकिन इन बाघिनों के आने के बाद विषधारी में संख्या बढ़कर 12 होगी.

राजस्थान में बाघ-बाघिनों और शावकों की संख्या पहली बार 150 पार पहुंच गई है. 24 या 25 नवंबर को इन बाघों को राजस्थान में शिफ्ट किया जाएगा. चलिए आपको बताते हैं कि किस टाइगर रिजर्व में कितने बाघ,बाघिन और शावक है.

टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या

सरिस्का 49

रणथम्भौर 82

मुकंदरा हिल्स 03

करौली-धौलपुर 09

रामगढ़ विषधारी 07

रणथंभौर से रामगढ़ आएंगे बाघ

रणथंभौर में नर बाघ के लिए पर्याप्त जगह नहीं है. रणथंभौर में बाघ-बाघिन अनुपात का बिगड़ा हुआ है. विशेषज्ञों के अनुसार एक बाघ पर तीन बाघिन होनी चाहिए. लेकिन वर्तमान में रणथंभौर में बाघ और बाघिनों की संख्या बराबर है. वर्तमान में मेल टाइगर के लिए पर्याप्त जगह नहीं है. इसलिए अनुपात को ठीक करने के लिए कुछ बाघों को रणथंभौर से शिफ्ट किया जा सकता है. रणथंभौर में 15 शावक,करीब 33-33 बाघ बाघिन है.

1019 किलोमीटर बफर क्षेत्र

रामगढ़ विषधारी देश का 52वां और राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था. यह अभयारण्य रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान के बफर क्षेत्र के रूप में कार्य करता है. इसे मई 2022 में अधिसूचित किया गया था. जिसमें 481.91 वर्ग किमी का कोर क्षेत्र और 1019.98 वर्ग किमी का बफर क्षेत्र शामिल है.

