4 दिन से 5 हाथी और 75 वनकर्मियों को चकमा दे रही बाघिन, आखिर कहां है एमपी की टाइग्रस ?

Jaipur News : मध्यप्रदेश से लेकर राजस्थान तक बाघिन की हेलीकॉप्टर से शाही एंट्री के लिए बेचैनी बढ़ गई है.एमपी के पेंच टाइगर रिजर्व में 5 हाथी और 75 वनकर्मी बाघिन की 4 दिन से तलाश में जुटे है. मध्यप्रदेश से आई इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में हाथी पर सवार होकर जंगल-जंगल बाघिन को ढूँढ रहे है.

5 हाथी और 75 वनकर्मी जंगल में पानी के बीच बाघिन की तलाश पांचवे दिन भी जारी है. चौथे दिन तलाशी के दौरान दोपहर एक बजे एक बाघिन का मूवमेंट एआई से लैस कैमरा ट्रैप सिस्टम से मिला. इसके आधार पर टीमों ने दोपहर में फिर से खोज शुरू की. बाघिन दिखाई भी दी, लेकिन पानी के आसपास होने के कारण उसे ट्रेंकुलाइज नहीं किया गया. बाद में बाघिन चकमा देकर घने जंगल में चली गई.अब तक दो बार बाघिन की लोकेशन तो मिली तो उसे ट्रेंकुलाइज नहीं किया जा सकता.

बताया जा रहा है कि भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने के लिए दो दिसंबर तक की ही अनुमति मिली है. यदि जल्द बाघिन को ट्रेंकुलाइज कर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है. तो हेलीकॉप्टर के लिए दूसरी बार अनुमति लेने की अड़चन सामने आ सकती है. रामगढ़ विषधारी डीसीएफ अरुण कुमार ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि कोशिश लगातार जारी है, ट्रैकुलाइज होते ही बाघिन यहां लाई जाएगी.बाघिन के लिए 4 दिन से हेलीपैड तैयार है, लेकिन बाघिन का अभी भी इंतजार है.

बाघिन नहीं टिक रही एक जगह

पेंच टाइगर रिजर्व क्षेत्र से रामगढ़ विषधारी लाई जाने वाली बाघिन को भी मध्यप्रदेश और कोटा के वन्यजीव विशेषज्ञों और पैदल गश्ती दलों को चकमा देकर भागने में सफल रही. 5 हाथियों पर सवार वन्यजीव विशेषज्ञ, डॉक्टर, अधिकारी, पैदल गश्ती दल कैमरा ट्रेपिंग, पगमार्क से जानकारी जुटाकर बाघिन को तलाशते रहे,लेकिन बाघिन चालाकी से हर कोशिश को विफल करती रही.पेंच टाइगर रिजर्व क्षेत्र से रामगढ़ विशधारी टाइगर रिजर्व के बीच चल रही इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया में टीमें लगातार जुटी हैं, लेकिन बाघिन ज्यादा समय तक एक जगह नहीं ठहर रही है,जिससे उसे ट्रेंकुलाइज करने में वन विशेषज्ञ भी सफल नहीं हो पा रहे.

हो गई पहचान,जानें कब कब देखा ?

कैमरा ट्रेप के जरिए बाघिन की पहचान हो चुकी है. एक जगह बाघिन को झाड़ी के नीचे आराम करते हुए देखा गया. तब टीम ने ट्रेंकुलाइज करने वाली टीम को सूचना दी, तब कुछ ही मिनट में वन्यजीव विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम भी मौके पर जा पहुंची,लेकिन सफलता नहीं मिली.दूसरी बार टीम ने बाघिन को ट्रेंकुलाइज करने के लिए गन तैयार किया, लेकिन मौका मुआयना करने पर टीम ने देखा कि बाघिन एक जलाशय के नजदीक है. यदि बाघिन को गन से ट्रेंकुलाइज किया जाता तो संभव था कि वह बेहोशी की हालत में जलाशय में भी जा सकती है. जो कि उसके जीवन के लिए खतरनाक हो सकता था. बाघिन को काबू में करना असुरक्षित था. क्योंकि लड़खड़ाती बाघिन के पानी में गिरने का खतरा था. टीम ने बाघिन के थोड़ा सुरक्षित स्थान पर जाने का इंतजार किया, लेकिन बाघिन ने आस-पास की स्थिति को महसूस किया और तेजी से वहां से हट गई. इसके बाद बाघिन को हाथी दस्तों के जरिए दोपहर तक ट्रैक किया गया. लेकिन वह उस क्षेत्र में नहीं मिली.बाघिन के लिए 4 दिन से हेलीपैड तैयार है,लेकिन बाघिन का अभी भी इंतजार है.



