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MSME Day: राजस्थान में पहली बार बड़ा आयोजन, CM भजनलाल शर्मा लॉन्च करेंगे 3 बड़ी नीतियां, बांटेंगे 13 करोड़ के चेक.

MSME Day 2026: राजस्थान में पहली बार अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस का भव्य आयोजन 27 जून को होगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में 13 करोड़ रुपये से अधिक के चेक और भूमि आवंटन पत्र लाभार्थियों को सौंपेंगे. साथ ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, ODOP कॉफी टेबल बुक और RAMP पोर्टल का शुभारंभ कर राज्य के छोटे और मध्यम उद्योगों को नई गति देने की शुरुआत करेंगे.

Edited byAnsh RajReported byBabulal Dhayal
Published: Jun 27, 2026, 06:27 AM|Updated: Jun 27, 2026, 06:27 AM
MSME Day: राजस्थान में पहली बार बड़ा आयोजन, CM भजनलाल शर्मा लॉन्च करेंगे 3 बड़ी नीतियां, बांटेंगे 13 करोड़ के चेक.
Image Credit: AI Geerated ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Industrial Development Policy: राजस्थान में 27 जून को पहली बार अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) दिवस का आयोजन भव्य स्तर पर किया जाएगा. राज्य सरकार इस अवसर को उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में नई शुरुआत के रूप में देख रही है. राजधानी जयपुर के संविधान क्लब में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से आए उद्यमी, उद्योगपति, स्टार्टअप संचालक और सरकारी अधिकारी मौजूद रहेंगे. सरकार का उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों को नई पहचान और नई ऊर्जा प्रदान करना है.


13 करोड़ रुपये के चेक और भूमि आवंटन पत्र होंगे वितरित
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 13 करोड़ रुपये से अधिक के चेक वितरित करेंगे. इसके साथ ही नए उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को भूमि आवंटन पत्र भी सौंपे जाएंगे. सरकार का मानना है कि इससे नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा और उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आसान होगी. भूमि आवंटन से छोटे कारोबारियों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान होगा और प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी.

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तीन बड़ी पहल से उद्योग क्षेत्र को मिलेगा नया बूस्ट
अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री राज्य की नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) कॉफी टेबल बुक और RAMP (Raising and Accelerating MSME Performance) पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे. नई औद्योगिक नीति के माध्यम से निवेश बढ़ाने, उद्योगों को प्रोत्साहन देने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर जोर रहेगा. वहीं ODOP कॉफी टेबल बुक राजस्थान के प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद करेगी. RAMP पोर्टल के जरिए MSME इकाइयों को सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ अधिक आसानी से मिल सकेगा.


उद्योग और रोजगार को मिलेगा नया अवसर
सरकार का मानना है कि MSME क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ है. प्रदेश में लाखों लोगों को रोजगार देने वाले छोटे और मध्यम उद्योगों को नई नीतियों और वित्तीय सहायता से बड़ा लाभ मिलेगा. इससे नए उद्योग स्थापित होंगे, स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. सरकार का फोकस निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ उद्यमियों के लिए कारोबार शुरू करने और विस्तार करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाना है.


वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत रहेगा मौजूद
सुबह 9:30 बजे संविधान क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, राज्यमंत्री के.के. विश्नोई, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, उद्योग आयुक्त नीलाभ सक्सेना सहित रीको और उद्योग विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. सरकार को उम्मीद है कि यह आयोजन राजस्थान के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और राज्य के MSME सेक्टर को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगा.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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