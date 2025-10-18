Viral Ravi Op Sharma: बड़े-बड़े बंगले, लग्जरी कारें और वैभवपूर्ण जीवनशैली सब कुछ हासिल हो जाता है. लेकिन क्या यह चकाचौंध वाली दुनिया का असली चेहरा इतना चमकदार है, या इसके पीछे कोई काला सच छिपा है? इसी बीच सोशल मीडिया पर एक नाम धूम मचा रहा है ओपी रवि शर्मा. इस शख्स ने अपने वीडियो में खुलासा किया है कि वह नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है और उसका टर्नओवर करोड़ों रुपये का है, जो कल्पना से परे है. BMW से लेकर ऑडी जैसी महंगी लग्जरी कारों का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी सफलता की कहानी बयां की. अब लोग उत्सुकता से जानना चाह रहे हैं कि आखिर ओपी शर्मा कौन हैं और वाकई यह नेटवर्क मार्केटिंग का जादू कितना कारगर है?

सोशल मीडिया पर इन दिनों रवि शर्मा नाम का व्यक्ति तेजी से वायरल हो रहा है. वह दावा करता है कि वह एक महीने में 100 करोड़ रुपये कमाता है. करोड़ों रुपये कमाने का लालच देकर वह आम लोगों को अपने मायावी जाल में फंसा रहा है. उसकी शानदार अमीरी की कहानियां एआई प्लेटफॉर्म GROK पर भी दिखाई जाती हैं, जहां यह बताया जाता है कि रवि शर्मा के पास महंगी गाड़ियां, निजी जेट और खुद का एयरपोर्ट है. इतना ही नहीं, वह अपने पास बड़े-बड़े बंगले और अपार संपत्ति होने का भी दावा करता है.

एआई सर्च इंजन GROK के अनुसार, रवि शर्मा ने अपने एक पोस्ट में दावा किया है कि वह 500 प्राइवेट जेट का मालिक है. इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा है कि उसके पास 8 निजी एयरपोर्ट हैं. रवि शर्मा के इन दावों ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. अगर उसकी बातों पर विश्वास किया जाए, तो लगता है मानो दुनिया का सारा खजाना या तो कुबेर के पास है या रवि शर्मा के पास.

रवि शर्मा अपने दावों के जरिए लोगों को एमएलएम (मल्टी लेवल मार्केटिंग) में जोड़ने की कोशिश करते हैं. वह कहते हैं कि अगर लोग उनकी बात मानें और अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों, तो वे कार लेकर आएंगे. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया था कि अगर 5000 लोग जुटे, तो वे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे. लेकिन जब उनके इन दावों की सच्चाई पर सवाल उठाए गए, तो रवि शर्मा अपनी ही बातों से पलट गए.

Viral Ravi Sharma: रवि ओपी शर्मा क्या दावा कर रहे हैं?

वायरल रवि शर्मा, जिन्हें रवि ओपी शर्मा के नाम से भी जाना जाता है, सोशल मीडिया पर अपने शानदार कमाई के दावों को लेकर चर्चा में हैं. रवि का कहना है कि उनका मासिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से अधिक है और वे हर महीने 6 लाख रुपये का जीएसटी भरते हैं. वह खुद को महंगी गाड़ियों के शौकीन बताते हुए दावा करते हैं कि उनके पास मर्सिडीज, दो BMW और एक ऑडी है, जबकि उनकी ख्वाहिश रॉल्स रॉय खरीदने की है. हालांकि, इन बड़े-बड़े दावों के बावजूद, इंटरनेट पर रवि शर्मा की नेट वर्थ या सैलरी से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. हाल ही में, कई मीडिया रिपोर्ट्स ने उनके इन दावों का खंडन भी किया है.

Network Marketing Kya Hai: क्या है नेटवर्क मार्केटिंग?

नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे मल्टी-लेवल मार्केटिंग (MLM) भी कहा जाता है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री के लिए लोगों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया जाता है. इस नेटवर्क के सदस्यों को तय समय सीमा के भीतर सेल्स टारगेट पूरा करना होता है. नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले व्यक्ति किसी भी उम्र के हो सकते हैं और इसे पार्ट-टाइम काम के रूप में भी किया जा सकता है.