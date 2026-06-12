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Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में फायर सेफ्टी को लेकर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई हुई है. बिना फायर एनओसी संचालित हो रहे तीन रूफटॉप को 180 दिन के लिए सीज कर दिया गया. इनमें टोंक रोड स्थित BROTZEIT-95 Rooftop, त्रिवेणी नगर का मसाला ट्रायल रूफटॉप रेस्टोरेंट और वीकेआई स्थित द कोक रेस्टोरेंट एंड बार शामिल हैं, लेकिन कार्रवाई से ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि जब इन प्रतिष्ठानों के पास फायर एनओसी नहीं थी, तो आखिर ये इतने दिनों से चल कैसे रहे थे.
शहर के सबसे व्यस्त और हाई फुटफॉल वाले रूफटॉप रेस्टोरेंट्स में शामिल इन प्रतिष्ठानों में रोजाना सैकड़ों लोग पहुंचते रहे. सोशल मीडिया पर प्रचार होता रहा, पार्टियां होती रहीं, बुकिंग चलती रही, लेकिन सुरक्षा मानकों की कमी पर प्रशासन की नजर अब जाकर क्यों पड़ी. नगर निगम के चीफ फायर ऑफिसर गौतम लाल का कहना है नोटिस दिए गए थे और अनुपालना नहीं होने पर सीजिंग की गई.
मगर सवाल यह है कि नोटिस देने और सीज करने के बीच के समय में यदि कोई बड़ा हादसा हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी होती. फायर शाखा की मॉनिटरिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. क्या विभाग को यह जानकारी नहीं थी कि ये रूफटॉप रेस्टोरेंट बिना एनओसी संचालित हो रहे हैं.
अगर जानकारी थी तो कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हुई और अगर जानकारी नहीं थी तो निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है. अब सबसे बड़ा सवाल शहर के बाकी रूफटॉप्स रेस्टोरेंट को लेकर है. जयपुर में आखिर कितने ऐसे रेस्टोरेंट, कैफे और बैंक्वेट संचालित हैं, जिनके पास वैध फायर एनओसी नहीं है.
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