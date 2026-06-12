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जयपुर में रूफटॉप रेस्टोरेंट्स पर निगम का एक्शन, सीलिंग की कार्रवाई में जुटी टीम

Jaipur News: जयपुर जिले में रूफटॉप रेस्टोरेंट्स पर निगम का एक्शन देखने को मिला है. BROTZEIT-95 रूफटॉप रेस्टोरेंट बिना फायर NOC के चल रहा है. फायर सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई निगम ने कार्रवाई की जा रही है.

Edited byAman SinghReported byDeepak Goyal
Published: Jun 12, 2026, 09:21 PM|Updated: Jun 12, 2026, 09:21 PM
जयपुर में रूफटॉप रेस्टोरेंट्स पर निगम का एक्शन, सीलिंग की कार्रवाई में जुटी टीम
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में फायर सेफ्टी को लेकर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई हुई है. बिना फायर एनओसी संचालित हो रहे तीन रूफटॉप को 180 दिन के लिए सीज कर दिया गया. इनमें टोंक रोड स्थित BROTZEIT-95 Rooftop, त्रिवेणी नगर का मसाला ट्रायल रूफटॉप रेस्टोरेंट और वीकेआई स्थित द कोक रेस्टोरेंट एंड बार शामिल हैं, लेकिन कार्रवाई से ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि जब इन प्रतिष्ठानों के पास फायर एनओसी नहीं थी, तो आखिर ये इतने दिनों से चल कैसे रहे थे.

शहर के सबसे व्यस्त और हाई फुटफॉल वाले रूफटॉप रेस्टोरेंट्स में शामिल इन प्रतिष्ठानों में रोजाना सैकड़ों लोग पहुंचते रहे. सोशल मीडिया पर प्रचार होता रहा, पार्टियां होती रहीं, बुकिंग चलती रही, लेकिन सुरक्षा मानकों की कमी पर प्रशासन की नजर अब जाकर क्यों पड़ी. नगर निगम के चीफ फायर ऑफिसर गौतम लाल का कहना है नोटिस दिए गए थे और अनुपालना नहीं होने पर सीजिंग की गई.

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मगर सवाल यह है कि नोटिस देने और सीज करने के बीच के समय में यदि कोई बड़ा हादसा हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी होती. फायर शाखा की मॉनिटरिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. क्या विभाग को यह जानकारी नहीं थी कि ये रूफटॉप रेस्टोरेंट बिना एनओसी संचालित हो रहे हैं.

अगर जानकारी थी तो कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हुई और अगर जानकारी नहीं थी तो निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है. अब सबसे बड़ा सवाल शहर के बाकी रूफटॉप्स रेस्टोरेंट को लेकर है. जयपुर में आखिर कितने ऐसे रेस्टोरेंट, कैफे और बैंक्वेट संचालित हैं, जिनके पास वैध फायर एनओसी नहीं है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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