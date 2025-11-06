Zee Rajasthan
Published: Nov 06, 2025, 09:03 PM IST | Updated: Nov 06, 2025, 09:03 PM IST

Jaipur News : जयपुर के प्रशासनिक ढांचे को तीन गुना मज़बूत और अधिक प्रभावी बनाने की कवायद शुरू हो गई है. राज्य सरकार ने इस बार निगम का प्रशासक संभागीय आयुक्त को नियुक्त किया है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published: Nov 06, 2025, 09:03 PM IST | Updated: Nov 06, 2025, 09:03 PM IST

जयपुर में अब एक ही नगर निगम-प्रशासनिक ढांचा होगा तीन गुना मज़बूत

Jaipur News :राजधानी जयपुर का नगर निगम एक बार फिर बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है. 9 नवंबर को नगर निगम ग्रेटर और हैरिटेज का कार्यकाल पूरा होते ही दोनों का विलय कर एकीकृत “जयपुर नगर निगम” बनाया जाएगा.

इसके साथ ही शहर के प्रशासनिक ढांचे को तीन गुना मज़बूत और अधिक प्रभावी बनाने की कवायद शुरू हो गई है. राज्य सरकार ने इस बार निगम का प्रशासक संभागीय आयुक्त को नियुक्त किया है.

नए स्ट्रक्चर में अब तीन अतिरिक्त आयुक्त होंगे। जिनमें एक IAS और दो RAS अधिकारी शामिल रहेंगे.

इसके अलावा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) के ऊपर सीनियर CFO का नया पद सृजित करने का प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेजा गया है.

नया ढांचा, नई भूमिका — निगम प्रशासन होगा अधिक दक्ष

राज्य सरकार के निर्देश पर जयपुर नगर निगम प्रशासन ने नया प्रशासनिक स्ट्रक्चर तैयार कर राज्य सरकार को भेजा है, इस प्रस्ताव के अनुसार, पुराने दोनों निगमों के 14,441 स्वीकृत पदों में से 56 पद समाप्त किए गए हैं, जबकि 118 नए पद जोड़ने का प्रस्ताव है.

यानी कुल पदों की संख्या अब 14,503 हो जाएगी. नए स्ट्रक्चर का उद्देश्य “कम पद, अधिक दक्षता” के सिद्धांत पर काम करना है. कई छोटे स्तर के पद जैसे बेलदार, भिश्ती, ड्राइवर, माली, गजधर, कोऑर्डिनेटर लिपिक आदि पदों में कटौती की गई है, जबकि तकनीकी और सुपरवाइजरी स्तर के पदों को बढ़ाया गया है. प्रशासन ने निगम क्षेत्र के विस्तार और वर्कलोड बढ़ने को देखते हुए 82 नए क्लरिकल पद (15 यूडीसी और 67 एलडीसी), 13 सूचना सहायक, 12 हेड कॉन्स्टेबल, 21 लीडिंग फायरमैन, 21 सिविल सुपरवाइजर इंस्पेक्टर (CSI), 18 स्वास्थ्य निरीक्षक प्रथम श्रेणी और 7 स्वास्थ्य निरीक्षक द्वितीय श्रेणी के पदों की मांग की है.

वन सिटी, वन कॉर्पोरेशन-नई व्यवस्था में क्या बदलेगा ?

एकीकृत निगम बनने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि पहले से स्थापित हैरिटेज और ग्रेटर के जोनल एरिया को कैसे समायोजित किया जाएगा.

फिलहाल निगम की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में जोन री-डिविजन को लेकर कोई स्पष्टता नहीं दी गई है. लेकिन इतना तय है कि अब तीन अतिरिक्त आयुक्तों और सीनियर CFO जैसे पदों के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया में गति आएगी और प्रशासनिक भार बेहतर ढंग से विभाजित होगा. नया ढांचा सफाई, अग्निशमन, और शहरी सेवाओं की कमान और जवाबदेही दोनों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

अब बड़ा सवाल-जनता को कितना त्वरित लाभ ?

जयपुर के लिए यह “वन सिटी, वन कॉर्पोरेशन” मॉडल प्रशासनिक एकजुटता की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। पर असली परीक्षा होगी. क्या इस नये ढांचे से शहर की सफाई व्यवस्था, फायर सर्विसेज़ और शहरी सुविधाओं में वास्तविक सुधार दिखाई देगा?

आने वाले महीनों में यह तय करेगा कि जयपुर का यह नया नगर निगम ढांचा सिर्फ संरचनात्मक सुधार साबित होता है या फिर शहर के नागरिकों के लिए फील-ऑन-ग्राउंड बदलाव भी लाता है.

