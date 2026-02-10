Zee Rajasthan
Jaipur Crime News: दिल्ली से जयपुर आए जापानी टूरिस्ट हिबिक्की और युमा गुम, बैग टैक्सी में छूटे, 7 फरवरी से नहीं मिल रहा कोई सुराग!

Rajasthan News: जयपुर शहर में दो जापानी युवा पर्यटकों के गायब होने की घटना ने पुलिस और पर्यटन विभाग को अलर्ट कर दिया है. यह मामला संदिग्ध परिस्थितियों में सामने आया है, जहां दोनों पर्यटक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे.

Published: Feb 10, 2026, 09:46 AM IST

Jaipur Crime News: जयपुर में दो जापानी पर्यटकों के लापता होने की घटना ने शहर में हड़कंप मचा दिया है. यह मामला पर्यटन विभाग और पुलिस के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि जयपुर राजस्थान का प्रमुख पर्यटन केंद्र है और विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता रहती है.

दिल्ली से जयपुर पहुंचे पर्यटक
6 फरवरी को जापान के दो युवा पर्यटक हिबिक्की शिब्बा और युमा टूरिस्ट वीजा पर दिल्ली पहुंचे थे. 7 फरवरी को एक टैक्सी ड्राइवर उन्हें लेकर दिल्ली से जयपुर आए और ब्रह्मपुरी स्थित एक होटल में ठहराए. दोनों पर्यटकों ने जयपुर में दो रात रुकने की योजना बनाई थी, जिसके बाद वे रणथंभौर नेशनल पार्क जाने वाले थे. टैक्सी ड्राइवर के अनुसार, वे पर्यटक सामान्य रूप से व्यवहार कर रहे थे और शहर घूमने के लिए उत्सुक दिख रहे थे.

रेस्टोरेंट में खाना खाने की बात कहकर गायब
उसी शाम दोनों पर्यटक टैक्सी ड्राइवर से कहकर अशोक नगर इलाके के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे. उन्होंने अपने बैग टैक्सी में ही छोड़ दिए थे. हालांकि, रेस्टोरेंट के CCTV फुटेज में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. फुटेज के अनुसार, दोनों पर्यटक रेस्टोरेंट में प्रवेश करने के महज 5 मिनट बाद ही बाहर निकल आए और पैदल चलते हुए दिखाई दिए. इसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला. टैक्सी ड्राइवर ने काफी इंतजार करने के बाद जब वे नहीं लौटे, तो पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने शुरू की तलाश, बैग बरामद
टैक्सी ड्राइवर की शिकायत पर अशोक नगर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. दोनों पर्यटकों के बैग टैक्सी में ही मिले, जिसमें उनके कुछ सामान, दस्तावेज और मोबाइल फोन थे. पुलिस ने CCTV फुटेज का विश्लेषण शुरू किया है और आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है. अभी तक लापता होने का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है. क्या वे खुद गुम हुए, किसी गलतफहमी के कारण अलग हो गए, या कोई अन्य वजह है, यह जांच का विषय है.

पर्यटन विभाग और पुलिस सतर्क
जयपुर पुलिस ने विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है. पर्यटन विभाग भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है और जापानी दूतावास को सूचित किया गया है. दोनों पर्यटकों की उम्र युवा होने और पहली बार भारत घूमने की वजह से परिवार और दूतावास में चिंता है. पुलिस ने होटल स्टाफ, टैक्सी ड्राइवर और आसपास के लोगों से पूछताछ तेज कर दी है. उम्मीद है कि जल्द ही दोनों पर्यटक सुरक्षित मिल जाएंगे.

