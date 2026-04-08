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मेड़ता मंडी में आफत बनकर बरसी बारिश! भीगीं जीरा-चना-सौंफ की बोरियां, करोड़ों का नुकसान

Merta Mandi Crop Damage News: राजस्थान के नागौर जिले की मेड़ता मंडी में देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी. करीब डेढ़ घंटे तक चली बारिश में 1 लाख से ज्यादा कृषि उपज की बोरियां भीग गईं, जिससे किसानों और व्यापारियों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ. जीरा, चना, रायड़ा, सौंफ सहित कई फसलें प्रभावित हुईं. घटना के बाद व्यापारियों ने सरकार से मुआवजे और मंडी के विस्तार की मांग की है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByDamodar prasad raigar
Published:Apr 08, 2026, 12:01 PM IST | Updated:Apr 08, 2026, 12:01 PM IST

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मेड़ता मंडी में आफत बनकर बरसी बारिश! भीगीं जीरा-चना-सौंफ की बोरियां, करोड़ों का नुकसान

Merta Mandi Crops Damage News: राजस्थान में एक बार फिर मौसम की मार से किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है. नागौर जिले की मेड़ता मंडी में देर रात अचानक हुई मूसलाधार बारिश ने करोड़ों रुपये की कृषि उपज को बर्बाद कर दिया.

जानकारी के अनुसार, रात करीब साढ़े तीन बजे शुरू हुई तेज बारिश करीब डेढ़ घंटे तक लगातार जारी रही. इस दौरान मंडी परिसर में खुले आसमान के नीचे रखी कृषि जिन्स की बोरियां भीगती रहीं. ये सभी बोरियां पहले से ऑक्शन हो चुकी थीं और ट्रकों में लोडिंग के लिए तैयार थीं. कई जगहों पर लोडिंग का काम चल भी रहा था, लेकिन अचानक आई बारिश ने पूरी व्यवस्था को बिगाड़ दिया.


किसकी कितनी बोरी भीगी
राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमेन बाबूलाल गुप्ता के मुताबिक, इस बारिश में बड़ी मात्रा में कृषि उत्पाद खराब हो गए. इसमें करीब 20 हजार बोरी जीरा, 35 हजार बोरी रायड़ा, 25 हजार बोरी चना, 7 हजार बोरी तारामीरा, 5 हजार बोरी सौंफ, 4 हजार बोरी ईसबगोल, 3 हजार बोरी मूंग, 1 हजार बोरी हसलिया और 1 हजार बोरी सुआ सहित अन्य मसालों से जुड़ी कृषि जिन्स शामिल हैं.

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बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर एक लाख से अधिक बोरियां बारिश में भीग गईं, जिससे किसानों और व्यापारियों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है. मंडी में पर्याप्त शेड या सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण यह स्थिति और भी गंभीर हो गई.


क्या कहना है व्यापारियों का
व्यापारियों का कहना है कि मेड़ता मंडी में आसपास के इलाकों के अलावा पड़ोसी जिलों से भी बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर आते हैं. लेकिन जगह की कमी और पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में उन्हें खुले में माल रखना पड़ता है, जिससे मौसम की मार का खतरा बना रहता है.

इस घटना के बाद बाबूलाल गुप्ता ने राज्य सरकार से तत्काल राहत की मांग की है. उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा है कि इस प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई आपदा प्रबंधन फंड के तहत की जाए, ताकि प्रभावित किसानों और व्यापारियों को राहत मिल सके.

साथ ही उन्होंने यह भी मांग उठाई है कि मेड़ता मंडी का विस्तार किया जाए. इसके लिए बड़ी जमीन खरीदकर आधुनिक सुविधाओं से लैस मंडी विकसित की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.

अचानक हुई इस बारिश ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि मौसम की अनिश्चितता के बीच कृषि और व्यापार से जुड़े लोगों को कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. अब सभी की नजर सरकार की ओर है कि वह इस नुकसान की भरपाई के लिए क्या कदम उठाती है.

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