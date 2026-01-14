Zee Rajasthan
नागौर में टूटा जयपुर कूच! हनुमान बेनीवाल-प्रशासन वार्ता सफल, किसानों की मांगों पर बनी सहमति

Hanuman Beniwal Jaipur March: राजस्थान में किसान स्वाभिमान रैली के तहत प्रस्तावित जयपुर कूच फिलहाल टाल दिया गया है. देर रात प्रशासन और किसानों के बीच हुई सफल वार्ता के बाद अवैध बजरी खनन समेत विभिन्न मांगों पर सहमति बनी, जिसके चलते आंदोलन को अस्थायी विराम दिया गया.
 

Published: Jan 14, 2026, 08:46 AM IST | Updated: Jan 14, 2026, 08:46 AM IST

नागौर में टूटा जयपुर कूच! हनुमान बेनीवाल-प्रशासन वार्ता सफल, किसानों की मांगों पर बनी सहमति

Hanuman Beniwal Jaipur March: नागौर जिले की रियाबड़ी तहसील में चल रही किसान स्वाभिमान रैली के तहत प्रस्तावित जयपुर कूच फिलहाल नहीं होगा. देर रात प्रशासन और किसानों के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई सफल वार्ता के बाद किसानों की विभिन्न मांगों पर सहमति बन गई, जिसके चलते आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया गया है.

जानकारी के अनुसार, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान बीते कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत थे. जयपुर कूच से पहले हनुमान बेनीवाल का काफिला देर रात बाड़ी घाड़ी क्षेत्र में रुका, जहां जिले के अंतिम गांव में उन्होंने हजारों किसानों के साथ डेरा डाला. इस दौरान किसानों में आंदोलन को लेकर भारी उत्साह और आक्रोश देखने को मिला.

स्थिति तनावपूर्ण बनी रही

प्रशासन की ओर से किसानों को समझाने और समाधान निकालने के लिए नागौर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित, एसपी मृदुल कच्छावा, एसडीएम, एसपीएम सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. रात में ही किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ पहले दौर की वार्ता हुई, लेकिन यह बातचीत किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी और वार्ता विफल रही. इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी रही और किसानों ने आंदोलन जारी रखने का संकेत दिया.

क्या रहीं किसानों की मांगें

देर रात ही दूसरे दौर की वार्ता दोबारा शुरू की गई, जो अंततः सफल रही. इस बातचीत में किसानों द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगों पर प्रशासन और प्रतिनिधियों के बीच सहमति बनी. आंदोलन का मुख्य मुद्दा अवैध बजरी खनन पर रोक, इससे प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलवाने, माइनिंग विभाग की कार्यप्रणाली, तथा संबंधित एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई जैसी मांगों को लेकर था. प्रशासन की ओर से इन मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बाद किसानों ने जयपुर कूच का फैसला फिलहाल टाल दिया.

हनुमान बेनीवाल ने कही यह बात

हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यह आंदोलन किसानों के हक और सम्मान के लिए किया जा रहा था. प्रशासन द्वारा मांगों पर सहमति बनने के बाद किसानों ने संयम दिखाया है, लेकिन यदि तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन दोबारा तेज किया जाएगा. वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया कि किसानों से हुई सहमति के अनुसार जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

इस तरह देर रात चली लंबी बातचीत के बाद किसान स्वाभिमान रैली का अगला चरण फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और इलाके में स्थिति सामान्य बनी हुई है.

