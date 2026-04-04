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जयपुर नाहरगढ़ पार्क से 1 हिरण गायब, एनक्लोजर भगवान भरोसे?

Jaipur News: जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से संरक्षित वन्यजीव बार्किंग डियर के लापता होने से हड़कंप मच गया है. एनक्लोजर से गायब हुए इस हिरण का दो दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है, जिसके बाद वन विभाग ने चार टीमें तलाश में लगा दी हैं. 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByAshish chauhan
Published:Apr 04, 2026, 06:38 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 06:38 PM IST

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जयपुर नाहरगढ़ पार्क से 1 हिरण गायब, एनक्लोजर भगवान भरोसे?

Jaipur News: नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क एक बार फिर से विवादों में घिर गया है. दो दिन से पार्क के एनक्लोजर से बार्किंग डियर लापता है. बताया जा रहा है कि एनक्लोजर की जाली टूटने के कारण डियर बाहर निकल गया. लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बायोलॉजिकल पार्क में लापरवाही हुई हो, बल्कि इससे पहले कई बार पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे है.

मॉनिटरिंग सवालों के घेरे में
जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में संरक्षित वन्यजीव बार्किंग डियर को लेकर चौकाने वाली खबर सामने आई है. दो दिन से बार्किंग डियर गायब हो गया है. सूत्रों की माने एनक्लोजर की जाली टूटी हुई थी, जिस कारण डियर बाहर निकल गया. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के शेड्यूल 3 के तहत बार्किंग डियर एक संरक्षित प्रजाति है. हैरानी की बात यह है कि इस घटना को करीब दो दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है. जानकारी के मुताबिक, बार्किंग डियर अपने निर्धारित एनक्लोजर में मौजूद नहीं मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया. जानकारों का कहना है कि इस पूरे मामले में लापरवाही बरती गई, क्योंकि एनक्लोजर की जाली टूटी हुई थी. इस पूरे मामले ने पार्क की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस संबंध में पार्क के एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ जी मीडिया ने कई बार संपर्क किया, लेकिन उन्होंने पूरी लापरवाही पर चुप्पी साध रखी है. वहीं जिम्मेदार रेंजर शुभम शर्मा की चुप्पी भी टूटने का नाम नहीं ले रही.

टाइगर सफारी का टिकट पूरा,सफर अधूरा
सूत्रों की मानें तो टाइगर सफारी में पर्यटकों से टिकट पूरा लिया जा रहा है. लेकिन उनका सफर अधूरा है. क्योंकि लंबे समय से टूटे हुए ट्रैक को ठीक नहीं करवाया गया है. जिस कारण पर्यटकों का सफर टाइगर सफारी में अधूरा ही है. इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा भी चालू नहीं है, जिस कारण से मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है. वहीं बच्चों के लिए टीवी मॉनिटर भी लगाया गया था,लेकिन वो भी बंद है.

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घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही
बायोलॉजिकल पार्क पिछले कई महीनों से विवादों में रहा है. पहले टाइगर सफारी के दौरान एक गाड़ी का पहिया टूटी सड़क में धंस गया, जिससे उसमें सवार पर्यटक करीब 30 मिनट तक जंगल में बाघ के सामने फंसे रहे. इस दौरान पर्यटकों के मोबाइल से वीडियों भी डिलीट करवाया था. इसके बाद दूसरी घटना लॉयन सफारी में हुई, जिस दौरान सैलानी बाल-बाल बचे. सफारी के पर्यटकों से भरी बस में आग लग गई. गनीमत रही कि बस से पहले ही पर्यटक बाहर आ गए, नहीं तो बडा हादसा हो सकता था.बाहर शेर था, अंदर आग थी.

जी मीडिया की खबर पर संज्ञान
जी मीडिया खबर के बाद वन विभाग में हलचल तेज हो गई है. चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन केसीए अरूण के. प्रसाद ने जी मीडिया की खबर पर संज्ञान लिया है. ऐसे में बड़े सवाल ये कि जब बार बार बायोलॉजिकल पार्क में लापरवाही हो रही है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही.

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