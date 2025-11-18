700 फीट की ऊंचाई पर बना यह Fort क्यों कहलाता था ‘हॉन्टेड’ और ‘जयपुर का मुकुट’?

Nahargarh Fort Jaipur: अरावली पर्वतमाला पर 700 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाहरगढ़ किला दुनिया भर में अपनी अद्भुत स्थापत्य कला और रोचक इतिहास के लिए जाना जाता है. इस विशाल और अभेद्य दुर्ग का निर्माण 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने मराठाओं के हमले से बचने के लिए शुरू करवाया था, लेकिन बाद में यह राजा का ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल बन गया.

'सुदर्शनगढ़' से 'नाहरगढ़' बनने की कथा

किले का नामकरण एक रहस्यमय कहानी से जुड़ा है. पहले इसे सुदर्शनगढ़ कहा जाता था, लेकिन रात में किले की दीवारें बार-बार गिर जाती थीं.रोचक कथा: माना जाता है कि युद्ध में मारे गए युवराज नाहर सिंह की आत्मा वहां निवास करती थी और दिन का सारा काम रात में गिरा देती थी. तांत्रिक की सलाह पर उन्हें मनाया गया और उनके नाम पर ही किले का नाम नाहरगढ़ रखा गया, जिससे यह हॉन्टेड प्लेस के रूप में भी जाना जाता है.

वास्तुकला और Madhavendra Mahal

नाहरगढ़ किला इंडो-यूरोपियन कला का एक बेहतरीन मिश्रण है. 1868 में सवाई राम सिंह ने इसका विस्तार करवाया.माधवेंद्र महल: 1880 में महाराजा सवाई माधो सिंह ने अपनी रानियों के लिए किले के अंदर माधवेंद्र महल का निर्माण कराया. यह विक्टोरियन डिज़ाइन में बने 12 एक जैसे कमरों का समूह है, जो एक गलियारे से राजा के कमरे से जुड़े थे.संरचना: यह किला एक बड़ी दीवार से जयगढ़ किले से जुड़ा हुआ है और किसी समय आमेर और जयपुर की रक्षा के लिए एक अभेद्य दुर्ग था.

अन्य आकर्षण और बॉलीवुड कनेक्शन

यह किला सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि एडवेंचर प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी खास है. 7 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला यह पार्क तेंदुआ, बंगाल टाइगर, एशियाई शेर सहित 285 प्रजाति के पक्षियों का घर है. यह किला 'रंग दे बसंती', 'शुद्ध देसी रोमांस' जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए भी एक पसंदीदा जगह रहा है.इसे टाइगर फोर्ट, जयपुर का मुकुट और महलों का दुर्ग भी कहा जाता है.नाहरगढ़ किला अपनी अद्वितीय विरासत, रहस्यमय कहानियों और 700 फीट की ऊंचाई से दिखने वाले जयपुर शहर के खूबसूरत नज़ारे के कारण पर्यटकों के लिए एक प्रमुख destination बना हुआ है.

