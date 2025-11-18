Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

700 फीट की ऊंचाई पर बना यह Fort क्यों कहलाता था ‘हॉन्टेड’ और ‘जयपुर का मुकुट’?

Rajasthan Tourism: जयपुर का नाहरगढ़ किला (1734 में Sawai Jai Singh II द्वारा निर्मित) 700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. इसे पहले सुदर्शनगढ़ कहा जाता था, लेकिन युवराज नाहर सिंह की कथा के कारण इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा, जो इसे ‘ जयपुर का मुकुट’ और Tiger Fort भी बनाता है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 18, 2025, 05:45 PM IST | Updated: Nov 18, 2025, 05:45 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं अरब सागर से सीधा जुड़ने वाला है राजस्थान? इस जिले में बनेगा पोर्ट
10 Photos
Rajasthan Government Project

क्या आप जानते हैं अरब सागर से सीधा जुड़ने वाला है राजस्थान? इस जिले में बनेगा पोर्ट

क्या आप जानते हैं ऊंट की तीसरी पलक कैसे करती है काम ?
7 Photos
Camel Three Eyelids

क्या आप जानते हैं ऊंट की तीसरी पलक कैसे करती है काम ?

जयपुर के बर्थडे पर देखें पिंक सिटी ऊपर से कैसी दिखती है?
8 Photos
Jaipur news

जयपुर के बर्थडे पर देखें पिंक सिटी ऊपर से कैसी दिखती है?

राजस्थान में कड़ाके की ठंड शुरू! इन जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट
8 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में कड़ाके की ठंड शुरू! इन जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट

700 फीट की ऊंचाई पर बना यह Fort क्यों कहलाता था ‘हॉन्टेड’ और ‘जयपुर का मुकुट’?

Nahargarh Fort Jaipur: अरावली पर्वतमाला पर 700 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाहरगढ़ किला दुनिया भर में अपनी अद्भुत स्थापत्य कला और रोचक इतिहास के लिए जाना जाता है. इस विशाल और अभेद्य दुर्ग का निर्माण 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने मराठाओं के हमले से बचने के लिए शुरू करवाया था, लेकिन बाद में यह राजा का ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल बन गया.

'सुदर्शनगढ़' से 'नाहरगढ़' बनने की कथा
किले का नामकरण एक रहस्यमय कहानी से जुड़ा है. पहले इसे सुदर्शनगढ़ कहा जाता था, लेकिन रात में किले की दीवारें बार-बार गिर जाती थीं.रोचक कथा: माना जाता है कि युद्ध में मारे गए युवराज नाहर सिंह की आत्मा वहां निवास करती थी और दिन का सारा काम रात में गिरा देती थी. तांत्रिक की सलाह पर उन्हें मनाया गया और उनके नाम पर ही किले का नाम नाहरगढ़ रखा गया, जिससे यह हॉन्टेड प्लेस के रूप में भी जाना जाता है.

वास्तुकला और Madhavendra Mahal

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

नाहरगढ़ किला इंडो-यूरोपियन कला का एक बेहतरीन मिश्रण है. 1868 में सवाई राम सिंह ने इसका विस्तार करवाया.माधवेंद्र महल: 1880 में महाराजा सवाई माधो सिंह ने अपनी रानियों के लिए किले के अंदर माधवेंद्र महल का निर्माण कराया. यह विक्टोरियन डिज़ाइन में बने 12 एक जैसे कमरों का समूह है, जो एक गलियारे से राजा के कमरे से जुड़े थे.संरचना: यह किला एक बड़ी दीवार से जयगढ़ किले से जुड़ा हुआ है और किसी समय आमेर और जयपुर की रक्षा के लिए एक अभेद्य दुर्ग था.

अन्य आकर्षण और बॉलीवुड कनेक्शन

यह किला सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि एडवेंचर प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी खास है. 7 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला यह पार्क तेंदुआ, बंगाल टाइगर, एशियाई शेर सहित 285 प्रजाति के पक्षियों का घर है. यह किला 'रंग दे बसंती', 'शुद्ध देसी रोमांस' जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए भी एक पसंदीदा जगह रहा है.इसे टाइगर फोर्ट, जयपुर का मुकुट और महलों का दुर्ग भी कहा जाता है.नाहरगढ़ किला अपनी अद्वितीय विरासत, रहस्यमय कहानियों और 700 फीट की ऊंचाई से दिखने वाले जयपुर शहर के खूबसूरत नज़ारे के कारण पर्यटकों के लिए एक प्रमुख destination बना हुआ है.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news