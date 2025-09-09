जयपुर में भारी बारिश का कहर, रुक गया है जंगल सफारी का सफर

Jaipur News: राजस्थान की पिंकसिटी में भारी बारिश के कारण जंगल सफारी का सफर रूक गया है. नाहरगढ़ के जंगलों में टाइगर और लायन सफारी में जगह जगह पानी भरा हुआ है. सफारी के रास्तों में ट्रैक टूट पड़े हैं, जिस कारण एक सप्ताह से सफारी बंद पड़ी है. खासकर सफारी के बीच रामसागर में पानी भरा है.
Jaipur News: जयपुर में भारी बारिश का असर पर्यटन स्थलों पर काफी दिखाई दिया है. खासकर जंगल सफारी पर क्योंकि बारिश के बाद ट्रैक टूटे पड़े हैं. पानी भरा हुआ है. जिस कारण नाहरगढ़ टाइगर और लायन सफारी बंद पड़ी है. आखिरकार सफारी का सफर कैसे रुका पड़ा है.
वन विभाग एक सप्ताह के लिए टाइगर और लायन को बंद करने का फैसला और बढ़ा सकता है. नाहरगढ़ के जंगलों में बनी सफारी पर्यटकों के लिए पहली पसंद बन गई है लेकिन अभी पर्यटकों को सफारी के सफर के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है. रामसागर तालाब में उफान आने के बाद सफारी को भारी नुकसान हुआ.
पापड लेपर्ड सफारी एक महीने के लिए बंद
इससे पहले 1 महीने के लिए पापड लेपर्ड सफारी भी बंद की थी हालांकि ट्रेक सुधारकर इस सफारी को फिर से शुरू कर दिया गया है. रेंजर रघुवेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है भारी बारिश के कारण जगह जगह ट्रैक टूट गए थे, जिस कारण सफारी बंद करनी पड़ी. बारिश का कहर जयपुर के जंगलों की सफारी पर टूट पड़ा.जिस कारण सफारी को बंद करना पड़ा.
नाहरगढ़ लायन टाइगर सफारी को बारिश से भारी नुकसान हुआ है. जिस कारण अभी भी सफारी के खुलने के आसार कम ही है. ऐसे में अब जंगल सफारी थम गई है. अब देखना होगा कि वन विभाग कब ट्रैक ठीक कर पाएगा और कब जंगल सफारी शुरू होगी.
