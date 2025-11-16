Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

लैपर्ड को पीटना सेल्फ डिफेंस या वन अधिनियम का उल्लंघन? जलमहल की घटना के बाद उठे सवाल

Rajasthan News: नाहरगढ़ अभयारण्य की गुर्जर घाटी में मकान में घुसे लैपर्ड ने दो लोगों को घायल कर दिया. वायरल वीडियो में लोग उसे कंबल में दबोचते और डंडों से मारते दिखे. वन विभाग ने वन अधिनियम उल्लंघन पर केस दर्ज करने की तैयारी शुरू की है, जबकि घायल लेपर्ड की तलाश जारी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chauhan
Published: Nov 16, 2025, 08:00 PM IST | Updated: Nov 16, 2025, 08:00 PM IST

Trending Photos

घूमर महोत्सव 2025: दिया कुमारी की बड़ी बैठक, 100-100 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू
6 Photos
Ghoomar Mahotsav 2025

घूमर महोत्सव 2025: दिया कुमारी की बड़ी बैठक, 100-100 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू

शोर-शराबे से दूर Bikaner की है ये 5 खूबसूरत जगहें , सर्दियों में यात्रा को बना देगें शानदार!
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

शोर-शराबे से दूर Bikaner की है ये 5 खूबसूरत जगहें , सर्दियों में यात्रा को बना देगें शानदार!

राजस्थान में बढ़ रही ठंडक, लोगों को शीतलहर के साथ कोहरे की झेलनी होगी दोहरी मार!
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान में बढ़ रही ठंडक, लोगों को शीतलहर के साथ कोहरे की झेलनी होगी दोहरी मार!

रेलवे D ग्रुप परीक्षा पर आया नया अपडेट, अभ्यर्थी एग्जाम देने से पहले जरूर करें चेक
7 Photos
Rajasthan news

रेलवे D ग्रुप परीक्षा पर आया नया अपडेट, अभ्यर्थी एग्जाम देने से पहले जरूर करें चेक

लैपर्ड को पीटना सेल्फ डिफेंस या वन अधिनियम का उल्लंघन? जलमहल की घटना के बाद उठे सवाल

Jaipur News: नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की गुर्जर घाटी में एक मकान में लैपर्ड घुस आया. इस दौरान लैपर्ड से संघर्ष के बीच दो लोग बुरी तरह से जख्मी हुए. इस घटना का वीडियों सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें तीन लोग लैपर्ड को कंबल ओढाकर दबोचे हुए दिखाई दे रहे और एक व्यक्ति लाठी-डंडे से लैपर्ड के सिर पर मारता हुए दिखा दे रहा. वीडियो वायरल होने के बाद जी मीडिया की टीम घटनास्थल पर पहुंची. इस दौरान लोगों का कहना था कि अचानक से लैपर्ड ने गोविंदी देवी के पैरों पर पकड लिया. पैरों को बडी मुश्किल से छुडाया गया. लैपर्ड के हमले में गोविंदी बुरी से जख्मी हो गई, अभी वे एसएमएस अस्पताल में भर्ती है, जिनके करीब 40 टांके आए है. वहीं लैपर्ड के हमले में स्थानीय निवासी लोकेश का हाथ जख्मी हुआ है.

सेल्फ डिफेंस में मारा - लोग
लोगों का कहना है कि सेल्फ डिफेंस के लिए हमने लैपर्ड को कंबल में दबोचा. लेकिन वीडियों में लाठी डंडे से लैपर्ड के मारते हुए दिखाई दे रहा है. जिसके बाद वन विभाग के रेंजर रघुवेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है वन अधिनियमों के उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. सेल्फ डिफेंस में लैपर्ड को डंडे से नहीं मार सकते. इसलिए लेपर्ड को पीटने वालों पर वन विभाग केस दर्ज करेगा.

क्या कहता है वन अधिनियम?
वन्यजीवों पर हमला करने से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 का उल्लंघन होता है. इस अधिनियम की धारा 9 स्पष्ट रूप से कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जंगली जानवर का शिकार नहीं कर सकता. इस अधिनियम के उल्लंघन के लिए दंड निर्दिष्ट हैं, और यदि अदालत दोषी पाती है तो व्यक्ति को कैद और या जुर्माना हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घायल लैपर्ड की तलाश जारी
वहीं शनिवार रात हुई इस घटना के बाद वन विभाग घायल लेपर्ड की तलाश में जुट गया है. वन विभाग की टीम ने नाहरगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र की पहाड़ी पर घायल लेपर्ड को रेस्क्यू चला रखा है. इस लेकिन इस घटना के बाद अब सवाल ये है कि दो लोग जख्मी हुए हैं तो क्या सेल्फ डिफेंस में लैपर्ड पर हमला किया गया? या फिर लोगों ने वन अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए लैपर्ड को पीटा? सवाल ये भी है कि जंगल से निकलकर लेपर्ड बार बार आबादी क्षेत्र में क्यों पहुंच रहे? क्या वाकई जंगल में उन्हें शिकार नहीं मिल रहा?

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news