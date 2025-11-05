Jaipur News: गुरु नानक देव प्रकाश पर्व, गुरुद्वारों में कीर्तन दीवान की धूम, संगत ने की 'सरबत दा भला' की अरदास

सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. गुरुद्वारों में कीर्तन दीवान सजाए गए हैं, जहाँ भक्तों ने गुरु का अटूट लंगर बरताया. "नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला" का जयकारा गुंजायमान है.
Trending Photos
Jaipur News: सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर राजधानी के गुरुद्वारों में श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला. संगत ने गुरुबाणी और शबद कीर्तन के माध्यम से गुरु महिमा का गुणगान किया और सबके भले की अरदास की. फूलों से सजी पालकी के समक्ष मत्था टेकते श्रद्धालु, गुरुग्रंथ साहिब के सामने अरदास और रागी जत्थों की ओर से शबद गायन की स्वर लहरियां- गुरुद्वारों का ऐसा दृश्य भक्तों को आत्मिक शांति प्रदान कर रहा था.
गुरुद्वारा, राजापार्क में शहर का मुख्य दीवान सजा, जहां नितनेम और आसा दी वार का पाठ किया. भगत सिंह पार्क में बच्चों के कीर्तन ने माहौल को भक्तिमय बना दिया. शबद गायन से संगत को मंत्रमुग्ध कर दिया. गुरु नानकजी की शिक्षाओं का वर्णन किया. रागी जत्थों को सिरोपा देकर समानित किया गया. कार्यक्रमों में गुरु नानक देव के जीवन से संबंधित घटनाओं और उनकी जीवनी के बारे में बताया गया. जत्थों ने बताया कि गुरु नानक देवजी ने जीवनभर पाखंड का विरोध कर सत्य और परोपकार का मार्ग दिखाया.
उनके उपदेश आज भी मानवता के लिए प्रेरणा हैं. गुरुपर्व पर संगत ने उनके बताए मार्ग पर चलने और विश्व कल्याण की प्रार्थना की. गुरुद्वारों में गुरु का अटूट लंगर बरताया गया, जहां श्रद्धालुओं ने सामूहिक भोजन कर संगत और सेवा का महत्व समझा. विभिन्न गुरुद्वारों के सेवादारों ने जगह-जगह प्रसाद का वितरण किया. गुरुनानकपुरा, चांदी की टकसाल, जवाहरनगर, मालवीयनगर, ट्रांसपोर्ट नगर सहित अन्य जगहों पर भी कार्यक्रम हुए.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajsamand news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!
ये भी पढ़ें-