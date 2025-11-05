Jaipur News: गुरु नानक देव प्रकाश पर्व, गुरुद्वारों में कीर्तन दीवान की धूम, संगत ने की 'सरबत दा भला' की अरदास

Jaipur News: सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर राजधानी के गुरुद्वारों में श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला. संगत ने गुरुबाणी और शबद कीर्तन के माध्यम से गुरु महिमा का गुणगान किया और सबके भले की अरदास की. फूलों से सजी पालकी के समक्ष मत्था टेकते श्रद्धालु, गुरुग्रंथ साहिब के सामने अरदास और रागी जत्थों की ओर से शबद गायन की स्वर लहरियां- गुरुद्वारों का ऐसा दृश्य भक्तों को आत्मिक शांति प्रदान कर रहा था.

गुरुद्वारा, राजापार्क में शहर का मुख्य दीवान सजा, जहां नितनेम और आसा दी वार का पाठ किया. भगत सिंह पार्क में बच्चों के कीर्तन ने माहौल को भक्तिमय बना दिया. शबद गायन से संगत को मंत्रमुग्ध कर दिया. गुरु नानकजी की शिक्षाओं का वर्णन किया. रागी जत्थों को सिरोपा देकर समानित किया गया. कार्यक्रमों में गुरु नानक देव के जीवन से संबंधित घटनाओं और उनकी जीवनी के बारे में बताया गया. जत्थों ने बताया कि गुरु नानक देवजी ने जीवनभर पाखंड का विरोध कर सत्य और परोपकार का मार्ग दिखाया.

उनके उपदेश आज भी मानवता के लिए प्रेरणा हैं. गुरुपर्व पर संगत ने उनके बताए मार्ग पर चलने और विश्व कल्याण की प्रार्थना की. गुरुद्वारों में गुरु का अटूट लंगर बरताया गया, जहां श्रद्धालुओं ने सामूहिक भोजन कर संगत और सेवा का महत्व समझा. विभिन्न गुरुद्वारों के सेवादारों ने जगह-जगह प्रसाद का वितरण किया. गुरुनानकपुरा, चांदी की टकसाल, जवाहरनगर, मालवीयनगर, ट्रांसपोर्ट नगर सहित अन्य जगहों पर भी कार्यक्रम हुए.

