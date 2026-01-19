Zee Rajasthan
सीएम भजनलाल शर्मा किसी देवदूत से कम नहीं हैं-नंद कुमार केला

Rajasthan News: नंद कुमार केला के लिए सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि भजनलाल शर्मा किसी देवदूत से कम नहीं हैं. नंद कुमार सीएचओ बने हैं, नौकरी मिलने से चेहरे पर मुस्कान है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Babulal Dhayal
Published: Jan 19, 2026, 08:01 PM IST | Updated: Jan 19, 2026, 08:01 PM IST

Rajasthan News: भजनलाल सरकार ने दो साल में भर्तियों का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है. अब तक सरकार एक लाख युवाओं को नौकरी का तोहफा दे चुकी है. वहीं, 75 हजार से ज्यादा भर्तियों की प्रक्रिया इस समय जारी है, सरकार के ताजा आंकड़ों से कांग्रेस में खलबली मची है.

नंद कुमार केला के लिए सीएम भजनलाल शर्मा किसी देवदूत से कम नहीं हैं. नंद कुमार सीएचओ बने हैं, नौकरी मिलने से चेहरे पर मुस्कान है और दिल में सरकार के प्रति सम्मान का भाव, भजनलाल सरकार की बंपर भर्तियों ने नंदकुमार जैसे हजारों युवाओं के चेहरे खिला दिए हैं. बेरोजगार युवाओं को रोजगार की गारंटी देने के साथ भजनलाल सरकार ने भर्तियों का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है.

भजनलाल सरकार भर्तियों की भरमार
कांग्रेस सरकार ने पांच साल में 213839 पदों पर भर्तियां की
जबकि भाजपा सरकार में दो साल में ही 100639 पदों पर नियुक्तियां मिली
अभी पाइपलाइन में 75 हजार भर्तियां
इस साल यानि 2026 में सरकार युवाओं को 1 लाख भर्तियों की सौगात देगी

न पेपर लीक और न ही भर्ती परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी

न पेपर लीक और न ही भर्ती परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी की शिकायत, हर भर्ती प्रक्रिया के पारदर्शिता से पूरा होने से युवाओं में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है. इस साल दिसंबर तक नियुक्तियों का आंकड़ा 2 लाख 75 हजार तक पहुंचेगा. सरकार के मंत्रियों को भरोसा है कि भर्तियों से सरकार के पक्ष में माहौल बना है, युवा सरकार के साथ हैं. इससे सरकार को युवाओं के हित में और बेहतर फैसले लेने में मदद मिलेगी.

कैलेंडर की घोषणा ने चुप्पी साधने पर किया मजबूर

जिस रफ्तार से भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उससे युवाओं में जोश दिखाई दे रहा है. चतुर्थ श्रैणी कर्मचारियों के 53750 पदों पर प्रक्रिया जारी है तो एनएचएम, पटवारी, वीडीओ, वाहन चालक, परिचालक, एलएसए समेत कई भर्तियां भी जल्द युवाओं के चेहरे पर मुस्कान लाएंगी. जाहिर है कि सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने वालों को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और भर्ती कैलेंडर की घोषणा ने चुप्पी साधने पर मजबूर कर दिया है.
