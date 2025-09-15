Naresh Meena: क्या थप्पड़ खाने के बाद भी रैली में साथ देंगे समर्थक, लात मारी और दौड़ाकर पीटा, बोले यही मेरा स्टाइल है...

Naresh Meena: जयपुर के शहीद स्मारक पर तीन दिनों से आमरण अनशन पर बैठे नरेश मीणा ने रविवार को अचानक अपने ही समर्थकों पर गुस्सा जाहिर कर सबको चौंका दिया. इस अप्रत्याशित घटनाक्रम में नरेश मीणा ने नाराजगी में कुछ समर्थकों को थप्पड़ और लात तक मार दी, जिससे वहां मौजूद लोग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए. बाद में, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, "यही मेरा तरीका है," जिससे उनकी सख्त रवैये की झलक मिली.



यह घटना नरेश मीणा के अनशन के दौरान उनके तनाव और दबाव को दर्शाती है, जो अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. इस घटनाक्रम ने उनके समर्थकों और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना दिया है, और अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि यह अनशन और आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा.

नरेश मीणा का आमरण अनशन

जयपुर के शहीद स्मारक पर नरेश मीणा के आमरण अनशन के दौरान उनके समर्थकों पर थप्पड़ और लात मारने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. इस चौंकाने वाले घटनाक्रम, जिसमें नरेश मीणा ने नाराजगी में अपने ही समर्थकों को थप्पड़ मारा और कहा, "यही मेरा तरीका है," ने लोगों का ध्यान खींचा है.

वायरल हो रहा वीडियो

वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की ओर से तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. एक यूजर ने मजाकिया लहजे में टिप्पणी की, "शायद उनके समर्थक भूल गए थे कि नरेश मीणा थप्पड़ मारने में एक्सपर्ट हैं." यह घटना और उसकी ऑनलाइन चर्चा नरेश मीणा के आंदोलन और उनके नेतृत्व शैली पर सवाल उठा रही है, साथ ही उनके अनशन के भविष्य को लेकर उत्सुकता बढ़ा रही है.

तो इसलिए मारे नरेश मीणा ने समर्थकों को थप्पड़

जयपुर के शहीद स्मारक पर झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ितों को न्याय और मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे नरेश मीणा रविवार को अपने समर्थकों पर भड़क उठे. घटना के अनुसार, दोपहर के समय नरेश मीणा धरनास्थल पर अकेले बैठे थे, जबकि उनके कुछ समर्थक पास ही पेड़ की छांव में आराम करने चले गए.

नरेश मीणा ने कई बार बुलाए समर्थक

नरेश मीणा ने उन्हें कई बार बुलाया, लेकिन समर्थकों की अनदेखी से गुस्साए नरेश खुद उनके पास पहुंचे और नाराजगी में कुछ समर्थकों को थप्पड़ और लात मार दी. इस घटना ने उनके आंदोलन के दौरान उत्पन्न तनाव को उजागर किया है और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद लोगों की विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. यह घटनाक्रम नरेश मीणा के सख्त रवैये और उनके आंदोलन की दिशा पर सवाल उठा रहा है.



पहले भी विवादों में रहा नाम

नरेश मीणा का नाम पहले भी कई बार विवादों के कारण सुर्खियों में रहा है. टोंक जिले की देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था. इस घटना के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन उनके समर्थकों ने हंगामा कर उन्हें छुड़ा लिया. इस मामले ने समरावता गांव में हिंसा को जन्म दिया, जिसके चलते नरेश मीणा को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा. उनकी यह आक्रामक शैली बार-बार चर्चा का विषय बनती रही है.

अनशन और रैली की योजना

वर्तमान में नरेश मीणा जयपुर के शहीद स्मारक पर आमरण अनशन पर डटे हुए हैं, जहां वे झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ित परिवारों के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं. रविवार को उनके समर्थकों पर थप्पड़ और लात मारने की घटना ने उनके अनशन को और सुर्खियों में ला दिया. इसके बावजूद, नरेश मीणा अपने आंदोलन को तेज करने के मूड में हैं.

जानकारी के अनुसार, सोमवार को वे अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री आवास तक रैली निकालने की योजना बना रहे हैं ताकि अपनी मांगों को और प्रभावी ढंग से सरकार तक पहुंचा सकें. यह रैली उनके आंदोलन को नई दिशा दे सकती है.